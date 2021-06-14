18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, yarın İstanbul'da toplanacak

Teknik direktör Mehmet Yıldırım yönetimindeki ay-yıldızlılar, yarın saat 18.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelecek.

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık kampı için yarın İstanbul 'da toplanacak.

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