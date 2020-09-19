19 Eylül Cumartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika

19 Eylül Cumartesi DHA Spor Gündemi

İttifak Holding Konyaspor16.00 Yukatel Denizlispor - Trabzonspor19.00 Aytemiz Alanyaspor - Hes Kablo Kayserispor19.00 Beşiktaş - Fraport TAV AntalyasporGALATASARAY17.30 Sarı-kırmızılılar, Başakşehir FK karşılaşması öncesi son antrenmanını yapıp Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.

19 Eylül Cumartesi DHA Spor Gündemi, System.String[]

İttifak Holding Konyaspor

16.00 Yukatel Denizlispor - Trabzonspor

19.00 Aytemiz Alanyaspor - Hes Kablo Kayserispor19.00 Beşiktaş - Fraport TAV AntalyasporGALATASARAY17.30 Sarı-kırmızılılar, Başakşehir FK karşılaşması öncesi son antrenmanını yapıp Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.FENERBAHÇESarı-lacivertli takım, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına devam edecek.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR19.00 Turuncu-lacivertliler Galatasaray mücadelesi öncesi son provasını yapacak, ardından kampa girecek.TFF 1'İNCİ LİG14.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Akhisarspor14.00 Tuzlaspor - Balıkesirspor19.00 Altınordu - BursasporVOLEYBOLMisli.com Sultanlar Ligi12.00 Karayolları - Kuzeyboru14.00 PTT - Sistem9 Yeşilyurt14.00 Çan Gençlik Kalespor - Beylikdüzü Voleybol İhtisas15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor - İlbank18.00 Nilüfer Belediyespor - Beşiktaş 19.00 Türk Hava Yolları - VakıfBank AXA Sigorta Efeler Ligi15.00 Arkas Spor - Ziraat Bankkart 16.00 İnegöl Belediyespor - Bursa Büyükşehir Belediyespor 16.30 Halkbank - SolhansporDÜNYA RALLİ ŞAMPİYONASI Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5'inci yarışı olan Türkiye Rallisi, Marmaris'te devam ediyor.ATLETİZM73'üncü Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası, Romanya'da başlıyor. Yarışmalarda milli takımımız 36 atletle boy gösterecek.AVRUPA'DAN FUTBOL16.30 Werder Bremen - Hertha Berlin (Ömer Toprak)19.30 Getafe - Osasuna (Enes Ünal)21.45 Hellas Verona - Roma (Mert Çetin - Cengiz Ünder)

22.00 Celta Vigo - Valencia ( Emre Mor, Okay Yokuşlu)


Florya Metin Oktay Tesisleri, İttifak Holding, Denizlispor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 09:25 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 19 Eylül Cumartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor

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