19 Eylül Gaziler Günü etkinliği - Son Dakika

19 Eylül Gaziler Günü etkinliği

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bundan on yıl öncesine baktığımızda ne Doğu Akdeniz'i hayal edebiliriz, ne Irak'ın kuzeyine kurduğumuz üs bölgelerini, ne Fırat Kalkanını, ne Barış Pınarını ne Afrin'i... Burnumuzu bile sokturmazlardı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bundan on yıl öncesine baktığımızda ne Doğu Akdeniz'i hayal edebiliriz, ne Irak'ın kuzeyine kurduğumuz üs bölgelerini, ne Fırat Kalkanını, ne Barış Pınarını ne Afrin'i... Burnumuzu bile sokturmazlardı." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'nın "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla bir otelde düzenlediği anma etkinliğine katıldı.

Törene Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ankara Valisi Vasip Şahin ile Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve gaziler katıldı.

İçişleri Bakanı Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evsahipliğinde gerçekleştirilen Devlet Övünç Madalyası tevdi töreninde gazilerin ve şehit yakınlarının duruşlarıyla herşeyi anlattığını söyledi.

GATA'da hayat mücadelesi veren bir yarbayı anlatan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bastıkları mağarada içindeki teröristlerin bu ülkenin birliğine, beraberliğine, inancına, Allahu Ekberine kastetmişlerse gerekli dersi verebilmek için o mağaranın içerisine evladını düşünmeden, henüz 10 yaşına gelmemiş iki evladı var. Yarbayımızın hanımı 'Bakanım benim kocam inançlıydı biz niçin burda olduğumuzu biliyoruz o da niçin burada olduğunu biliyor.' dedi. Sadece kendisini memleketine feda eden bir komutandan bahsetmiyorum, aynı vefanın içerisinde kahraman eşten de bahsediyorum, isyan etmiyor, itiraz etmiyor. Bu vatanın nasıl emanet edildiğinin bilinci ile beraber bakana nasihat ediyor. Biz böyle yüce ve asil milletiz."

"20 günlük evladını görmemiş kucağına alamamış astsubayımıza ne diyebiliriz? O çocuk nasıl büyüyecek? Onun bir büyüğü 1.5 yaşındaki nasıl büyüyecek?" diyen Soylu şöyle devam etti:

"Ankara'da oturup karar alanlara söylüyorum. Vicdanlarınızı Avrupa'nın süslü lafları arasına bırakmayın. Memlekette çukur-barikat olayları oldu. Birçok aile evladını orada bıraktı. Devletine küsmedi oflamadı puflamadı, 'vatan sağolsun' dedi. Dün aklımdan geçti bu devletin şeref madalyası verdiklerine bu ülkede kendilerini aydın zannedenler 'katil' dedi. ve benim Anayasa Mahkemem onları siz düşünce özgürlüğü içerisinde 'devlet katildir diyebilirsiniz' dedi."

Soylu şunları kaydetti:

"Sizin huzurunuzda bütün gazilerimizi, bütün şehit ailelerimiz hiç endişe etmeyin. Bundan on yıl öncesine baktığımızda ne Doğu Akdeniz'i hayal edebiliriz, ne Irak'ın kuzeyine kurduğumuz üs bölgelerini ne Fırat Kalkanını, ne Barış Pınarını ne Afrin'i... Burnumuzu bile sokturmazlardı. Ne tüm dünyaya meydan okuduğumuz insansız hava araçlarını, ne elin mühimmatlarına mecburken kendi mühimmatların yapan Türkiye'yi...İnancım şudur, bugün varız belki biraz sonra yokuz. inanıyorum ki 10 yıl sonra geldiğimiz noktadan güçlü noktada olacağız. Bu millet sayesinde bu inanç sayesinde."

Konuşmasını yazılı metne bağlı kalmadan, içinden geldiği şekilde yaptığını dile getiren Soylu, "Yaklaşık 5 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımıza bakanlık yapıyorum. Gazilerimize en ufak hata yapıldığında nasıl celallendiğini, bir şehit ailesi karşısında tüm sorumluluğuyla pür dikkat kesildiğini her birimize nasıl talimatlar verdiğini biliyorum." diye konuştu.

Soylu Türkiye'de vesayetlerin kırıldığına dikkati çekerek, "Babalarımız dedelerimiz Ayasofya için gözyaşı dökerlerdi. Ben kendimden biliyorum. Bana hayal gelirdi. Rahmetli dedem Sultanahmet'e götürürdü. Uzaktan Ayasofya'ya baktırırdı. Hamdolsun bugün bize hayal olanlar gerçek oldu." ifadesini kullandı.

Soylu konuşmasının sonunda bu ülke için şehit olan, gazi olan tüm ecdadı Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere öncesi sonrası isimleri minnet, rahmet ve şükranla andı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ertem de 1915'te canlarını ortaya koyarak "Çanakkale geçilmez" dedirtenlerin Milli mücadele ile Cumhuriyet'i inşa ettiğini anımsattı.

Ertem, 19 Eylül tarihinde Sakarya Meydan Muhaberesindeki zaferden sonra Mustafa Kemal'e "Gazilik" ünvanının verildiğini belirterek, salondaki gazilere "Vatan millet için cesaret, verdiğiniz mücadele genç nesillere ilham veriyor. Çünkü sizler vatan sözkonusu olduğunda hiçbir karşılık beklemeden göğsünüzü siper ettiniz." sözleriyle seslendi.

Vakfın kurucu üyelerinden HAK- İŞ Başkanı Mahmut Arslan da yaptığı konuşmada, "İyi ki varsınız sizlerin fedakarlıkları şehitlerimizin kanları bin yıldan daha fazla bu topraklarda özgür ve bağımsız yaşamayı bize sağladı. Bugün burada konuşabiliyorsak sizlerin sayesinde." dedi.

Türkiye'nin dünya ile kıyaslandığında bir numara olduğunu belirten Arslan, "Hangi sorunumuzu götürürsek götürelim bu konuda çözümü için irade koyan Cumhurbaşkanımız var. Onun önderliğinde sorunlarımızı inanıyorum ki tek tek çözeceğiz yeter ki kardeşliğimizi, dayanışmamızı dirliğimizi güçlendirelim." ifadelerini kullandı.

19 Eylül Gaziler Günü etkinliği

19 Eylül Gaziler Günü, Süleyman Soylu, Türkiye, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 23:20 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 19 Eylül Gaziler Günü etkinliği - Son Dakika


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