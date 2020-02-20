20 Şubat Perşembe DHA Spor Gündemi - Son Dakika
Son Dakika Spor 20 Şubat Perşembe DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor

20 Şubat Perşembe DHA Spor Gündemi

6 saat önce

Eski futbolculardan derbi yorumuHasan Kabze: Avantajlı takımın bu sene Galatasaray olduğunu düşünüyorum"Hasan Şaş bizi motive ederdi""Bu sene Galatasaray'ın kazanabileceğini düşünüyorum"Emre Aşık: Galatasaray derbiyi kazanırsa şampiyonluğun en büyük adayı olur"Galatasaray'da oynadığım...

20 Şubat Perşembe DHA Spor Gündemi, System.String[]

Eski futbolculardan derbi yorumu

Hasan Kabze: Avantajlı takımın bu sene Galatasaray olduğunu düşünüyorum

"Hasan Şaş bizi motive ederdi"

"Bu sene Galatasaray'ın kazanabileceğini düşünüyorum"

Emre Aşık: Galatasaray derbiyi kazanırsa şampiyonluğun en büyük adayı olur

"Galatasaray'da oynadığım zamanlar Kadıköy'e stresli çıkıyorduk"

Fatih Akyel: Güzel bir derbi izleyeceğimizi düşünüyorum

"Galatasaray- Fenerbahçe derbileri dünya derbileridir"

"Galatasaray'ı biraz daha avantajlı görüyorum"

"Şampiyonluk yarışı Galatasaray ve Trabzonspor arasında geçecektir"

Kerem İnan: Derbide beraberliği yakın görüyorum

"Fenerbahçe kaybetmeme üzerine bir kurgu oluşturacaktır"

Taraftarlar FB-GS derbisinin atmosferine girdi

Sarı-lacivertliler gün boyunca maç bileti için kuyrukta beklediler

"Kadıköy'de durum değişmez. 22 değil 44 yıl da geçse Kadıköy'de bizi yenemezler"

Galatasaraylı taraftarlar ise bu sefer güveni tam

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

20.55 Turuncu lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda Portekiz ekibi Sporting'e konuk olacak

GALATASARAY

12.00 Sarı kırmızılılarda Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları devam edecek.

14.00 Galatasaray Kulübü, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni (UN Global Compact) imzalayacak

FENERBAHÇE

11.30 Sarı lacivertlilerde Galatasaray maçının hazırlıkları sürecek (Basına kapalı)

BEŞİKTAŞ

Trabzonspor maçı hazırlıkları sürecek

TRABZONSPOR

Beşiktaş maçının hazırlıkları sürecek

UEFA AVRUPA LİGİ

Son 32 Turu

20.55 Eintracht Frankfurt - Salzburg

20.55 Sporting - Başakşehir FK

20.55 Club Brugge - Manchester United

20.55 FC Copenhagen - Celtic

20.55 CFR Cluj - Sevilla

20.55 Ludogorets Razgrad - Inter

20.55 Shakhtar Donetsk - Benfica

20.55 Getafe - Ajax

23.00 AZ Alkmaar - LASK Linz

23.00 Olympiakos - Arsenal

23.00 Roma - Gent

23.00 Wolfsburg - Malmö FF

23.00 APOEL Nicosia - Basel

23.00 Wolverhampton - Espanyol

23.00 Rangers - Sporting Braga

23.00 Bayer Leverkusen - Porto

BİSİKLET

Uluslararası bisiklet yarışı Tour of Antalya'nın startı verilecek. "Antalya'nın Doğal Güzellikleri" temasıyla gerçekleştirilecek yarışlar 23 Şubat'ta sona erecek

MOTOSİKLET FUARI (MOTOBİKE2020)

10: 00 Bu yıl 12'nci kez düzenlenecek Motobike Istanbul, 20-23 Şubat tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde motosiklet ve bisiklet tutkunlarını bir araya getirecek. Açılışını Kenan Sofuoğlu'nun gerçekleştireceği organizasyonda Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da üçüncü kez düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası'nın tanıtımı da yapılacak


Galatasaray, Hasan Şaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:18 Kaynak: DHA
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