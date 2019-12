2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye at eti ithal etmiyor. Uluslararası ticari, emtia ayrı tanımlanmadığından kaynaklı sizin yanlış anlamanızdır. Sudan'dan et ithal iznimiz yok" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki 2020 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerinde konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, taklit ve tahşiş yapanların kanunların arkasından dolaştığını söyleyerek, cezaların arttırılmasını istedi. Pakdemirli, 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası düzenlediklerini de belirterek, Çorum'da en çok ağaç dikme rekoru kırdıklarını ifade etti. Pakdemirli şöyle konuştu:

"Hasat zamanı ithalat yapmadık. Ben bakan olduğum sürece Türkiye hasat zamanı hiçbir zaman ithalat yapmayacak. Süt yem paritesi 1.50'dir. 16 milyar dolar ihracat yapmışız, 28.6 milyar dolar ihracatımız var. "

Bakan Pakdemirli, İstanbul'u susuz bırakmayacaklarını belirterek, "Menen'de teknik bir sorun olduğu doğrudur. Bunun da gereğini yapacağız. Cumhurbaşkanlığı Strateji Ofisi imzaladı ve bu konuyla gereğini yapacağız" şeklinde konuştu.

Bosna ve Sırbistan'dan ithal edilen et konusunda ise Pakdemirli, "2018'de Sırbistan'dan 3 bin 600 ton et ithal etmişiz, 2019'da 429 ton. Karşılıklı tavizlerin değiştiği, ticari anlaşmaların olduğu bir ülkede Ticaret Bakanlığının yapmış olduğu anlaşmalar varken, devletin ali menfaatlerini kenara mı atacaktık" diye konuştu.

"TÜRKİYE AT ETİ İTHAL ETMİYOR"

"Sudan'dan at, eşek eti ithal ediliyor" iddialarına cevap veren Pakdemirli, "Türkiye at eti ithal etmiyor. Uluslararası ticari, emtia ayrı tanımlanmadığından kaynaklı sizin yanlış anlamanızdır. Sudan'dan et ithal iznimiz yok" dedi.

Türk Hava Kurumu ile ilgili de Pakdemirli, "Türk Hava Kurumunun 45-50 yaşında yüksek riskle görev yapmaya müsait uçaklarıyla uçmama kararını benim orman teşkilatım aldı. Personelim buna binmek istemiyor arkadaşlar. Bu konuyu gerçekten çok uzattık. 100 milyon dolar Türk Hava Kurumuna para ödemişim ve toplamda satın alma bedeli 10-15 milyon dolar olan uçakları hiçbir zaman yenilememişler, uçuşa hazır hale getirmeye çalışmamışlar. Su atma kapasitesi yüzde 10, toplam bütçemin yüzde 30'unu alıyorlar. Bir tonu helikopterle bin 200 liraya atıyorum, uçakla 8 bin liraya atıyorum. Sırtınızda küfe yok ama eğer siz de benim yerimde olsaydınız, emin olun uçakları iptal eder, helikopter sayısını artırırdınız" şeklinde konuştu.

"YILLARCA ATATÜRK'Ü İSTİSMAR ETTİNİZ, ARTIK KİMSE İNANMAZ BUNLARA"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'na yönelik olarak, "Sayın Bartın Milletvekilimiz sabahleyin kartvizitini bıraktınız, onu bırakıyorum hoş olmayan bir şekilde bıraktınız ama ben size nezaket çerçevesinde bırakacağım ancak şunu bilin Sayın Cumhurbaşkanımız gençlerin en büyük dostu. Onun ısrarıyla sizlere rağmen bu Meclis 18 yaşındaki gençlerle tanıştı, size rağmen. Sayın vekil, sizi kartvizitinizi getirirken biraz gergin gördüm, kartvizit öyle takdim edilmez. Size acilen spor yapmayı tavsiye ediyorum, spor. Tabii herkese spor yapmayı tavsiye ediyoruz; daha çok spor, daha çok sağlık, daha çok mutluluk" ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Yarınlara gençlerimizle yürüyeceğiz. Biz her bir gencimize, hiçbir ayrım gözetmeksizin güveniyoruz, inanıyoruz. ve biz imtiyazlı kitlelerin değil, sessiz çoğunlukların temsilcisiyiz. Hamdolsun ben Sayın Cumhurbaşkanımız 1994'te İstanbul'a belediye başkanı seçildi. Ben ilk kez onun için oy kullandım ve onun o belediyesinde gençlik meclisinde üyelik yaptım. Hamdolsun Rabbim bugün bu Mecliste sizlerle beraber olmayı lütfetti. ve biz gençlerimizle, güvendiğimiz, inandığımız gençlerle bu ülkeyi size rağmen çok daha yukarılara taşıyacağız, çok daha yukarılara. Bizim bu ülkenin her karışında Cumhurbaşkanımızın alın teri var, ilçelere kadar, köylere kadar alın teri var. Sizin neyiniz var, neyiniz? Artık, bakın, çamur siyasetiyle, lafla peynir gemisi yürütemezsiniz. Lafla peynir gemisi yürütemezsiniz. Yıllarca Atatürk'ü istismar ettiniz, gençliği istismar ettiniz. Artık kimse inanmaz bunlara."

"TARADIĞIMIZ 1 MİLYON 200 BİN ÇOCUĞUMUZDAN 100 BİNİNİ OLİMPİYAT VE SPORCU EĞİTİM MERKEZLERİMİZDE YARINLARA HAZIRLIYORUZ"

Bakan Kasapoğlu sporla ilgili çalışmalarının devam ettiğini de söyleyerek, "Özellikle gençlerimizi, yetenekli gençlerimizi tespit etme noktasında çok önemli bir projemiz var. Geçtiğimiz yıl başlatılan, 2017 yılında başlatılan bir proje var; Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi. Bu çok önemli çünkü bu vesileyle ilkokul 3'üncü sınıftaki çocuklarımızın çok bilimsel yöntemlerle sportif anlamda taramasını gerçekleştiriyoruz ve onların çok anlamda nitelikli olduğunu tespit ettiğimiz noktalarda, onları ilgili spor branşına yönlendiriyoruz. Bu vesileyle geçtiğimiz yıllarda taradığımız 1 milyon 200 bin çocuğumuzdan 100 binini şu an gerek olimpiyat hazırlık merkezlerimizde, gerek sporcu eğitim merkezlerimizde yarınlara hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Turhan, son 17 yılda 13 bin 422 kilometre tek platformlu yolun da standardını yükselterek hizmete sunduklarını belirterek, "Yıllık ortalama 14 bin 586 kilometre asfalt çalışması ve onarımı yaptık. Bitümlü sıcak karışım kaplama yol ağımızı üç kattan fazla arttırdık, 25 bin 962 kilometreye ulaştı. Artık daha güvenli ve konforlu seyahat sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Karayolları projelerine değinen Turhan, "2023 ve 2035 yıllarına kadar toplam 20 projede 5 bin 532 kilometre daha otoyol yapımını hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu projelerin 573 kilometrelik kesiminde yapım çalışmaları halen devam ediyor. Kalan kesim için ise proje hazırlık çalışmalarımız sürüyor. Karayollarında yap işlet devret modeliyle yaptığımız 4 projenin yatırım bedeli 109 milyar 820 milyon TL. Bu projeler için ödediğimiz toplam garanti ise 9 milyar 640 milyon TL" diye konuştu.

Demiryollarına ilişkin olarak Turhan, "Bin 213 kilometre yüksek hızlı tren hattı yaptık. Dünyada 8'inci, Avrupa'da 6'ncı yüksek hızlı tren işletmecisiyiz. Ankara-Eskişehir-İstanbul, Ankara-Konya-İstanbul güzergahlarında 52 milyona yakın seyahat gerçekleşti. Tüm demiryollarında sadece bu yıl 200 milyona yakın yolcu taşıdık. Şu anda Ankara- İzmir ve Ankara- Sivas arasında toplam bin 889 km Yüksek Hızlı Tren Hattı yapımına devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"KANAL İSTANBUL'UN GÜZERGAHINI BELİRLEDİK"

Bakan Turhan, Kanal İstanbul hakkında ise şunları söyledi:

" İstanbul Boğazı'na alternatif sağlayacak, mal ve can güvenliğinin teminatı olacak Kanal İstanbul'un güzergahını belirledik. Proje ve planlama çalışmalarını tamamlayıp yapımına başlayacağız. Bu konuyla alakalı doğrudan bilgiye sahip olmayan kişilerin eleştirilerini saygıyla karşılıyoruz. Ancak kimsenin şüphesi olmasın projenin fizibilitesini en ince ayrıntısına kadar yaptık."

(İHA)