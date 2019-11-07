2020 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, TBMM Başkanlığı, Sayıştay ve Kamu Denetçiliği Kurumunun 2020 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, terzinin kendi söküğünü dikemediğini, bunu Meclis olarak yaşadıklarını, yaşattıklarını söyledi.

Kalaycı, Türk milleti adına yasama yetkisini kullanan TBMM'nin, milletvekillerinin, kendi teşkilatının, personelenin sorunlarını çözmediğini savunarak, TBMM içinde eski ve yeni personel ayırımı ortaya çıktığını, yeni atanan ile KHK öncesi atanan personel arasında 2 bin liraya kadar ücret farkı olduğunu ifade etti.

Mustafa Kalaycı, milletvekillerinin yükümlülükleri, hakları, sorumluluklarıyla ilgili çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunduğunu, ancak derli toplu bir kanun yapılmadığını kaydetti.

MHP'li Kalaycı, acil yeni bir Meclis İçtüzüğü'ne ihtiyaç olduğunu, gruplar olarak herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini dile getirdi.

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu da yeni bir TBMM İçtüzüğü önerdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, "Dünya liderimiz Sayın Cumhurbaşkanı dünya 5'ten büyüktür diyerek, tehdit, baskıya boyun eğmeyerek, obüsün namlusunun başına da o mektup takılarak, Trump'ın mektubuna en iyi cevap verilmiştir." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Kamu Denetçiliği Kurumunun bütçesinin artırılması gerektiğini belirtti.

Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanlığı döneminde kaç kişinin müşavir yapıldığının listesinin verilmediğini savunan Tanal, "Başbakanlık kaldırıldıktan sonra Meclise geçen kaç personel bankamatik kartlı? Meclisin kaç personeli var? Meclis ne kadar elektrik, su harcıyor, bunları bilemiyoruz. Meclisin kadrosunda görülüp Ankara'da ticari taksi yapan personel var." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Meclisin itibarının tartışıldığı bir dönemde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un bütçe görüşmesine gelmediğini söyledi.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, emek üzerindeki vergi yükünün azaltılmasını, gelir vergisi tarife oranlarının güncellenmesini istedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, pek çok soru önergelerinin cevapsız kaldığını ifade ederek, "Milletvekili ve TBMM'nin itibarı birbirine paraleldir. Milletvekillerinin sorularına cevap verilemiyorsa, bu TBMM'nin itibarını erozyona uğratır. Bunu temin etmenizi rica edeceğim." şeklinde konuştu.

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, ABD'nin önce karanlık tarihinde bulunan soykırımların hesabını vermesi gerektiğini vurgulayarak, Türkiye'yi şantajla hizaya getireceğini sananların, Türkiye'nin şanlı geçmişine bakarak yanıldıklarını gördüklerini ifade etti.

Özel sektörden geldiğini anlatan Ök, daha önce özel sektör olarak hep "Seçimler var önümü göreyim, mal almayayım, pozisyon alayım" diye düşündüklerini, ancak artık bir 4 yıl daha seçimin olmayacağını kaydetti.

Nilgün Ök, 2020 yılında Meclisin 100'üncü yılını kutlayacaklarını anımsatarak, bu ülkenin evladı milletvekilleri olarak 100'üncü yıl kutlama çalışmalarında her türlü desteği vermeleri gerektiğini dile getirdi.