2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu, ÖSYM Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ile üniversitelerin bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

Bütçeler üzerinde söz alan CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, bütçenin öncelikleri belirlenirken eğitime önem verilmesi gerektiğini belirtti. Sındır, "Eğitimden tasarruf olmaz. Bütçeden eğitime ayrılan pay sürekli geriliyor. Sürekli kısıyorsunuz." dedi.

Uluslararası öğrenci değerlendirme programı olan PISA verilerine göre, 72 ülke içinde Türkiye'nin matematik alanında 49; okuma alanında 50; bilim alanında 52. sırada olduğunu dile getiren Sındır, bu verilere göre nitelikten bahsetmenin "pek mümkün olmadığını" ifade etti.

Sındır, Ar-Ge'ye daha çok kaynak aktarılması gerektiğini belirterek, bütçenin bu yönde zorlanması gerektiğini, bu sayede katma değeri yüksek ürünlerin üretilebileceğini söyledi.

Sındır, öğretmenlerin özlük haklarında iyileştirme yapılması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye'de bulunan 405 bin 906 Suriyeli çocuğun hala eğitime erişemediğini, onların da eğitime erişebilmesinin düşünülmesi gerektiğini dile getirdi.

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Milli Eğitim Bakanlığının bütçesinin siyasi saiklerden ayrı konuşulması gerektiğini belirterek, " Ziya Selçuk'a bakıyorum, teoride son derece güzel şeyler söylüyor ama uygulamada bunları göremiyoruz. Acaba bir el bunu engelliyor mu diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Öğretmenlerin stajyerlik dönemindeki performans değerlendirmesinin ardından yapılan sınavı eleştiren Koncuk, bu sınavın kaldırılmasını talep etti.

Öğretmenler arasında bir kast sisteminin oluşturulduğunu iddia eden Koncuk, kadrolu, sözleşmeli ve ücretli öğretmen kavramlarının kaldırılması gerektiğini söyledi. Koncuk, "Eğitim davasında bir iddiamız olacaksa öğretmeni en tepeye taşımak zorundayız." diye konuştu.

"Öğretmen dışı unsurların Milli Eğitim Bakanlığına girmesine müsaade edilmemesi" gerektiğini kaydeden Koncuk, "Herhangi bir vakfın öğrenciyle ne işi olabilir? Bir vakıfla bir sözleşme yapıyorsak, 1 milyon öğretmenimizi aşağılıyoruz demektir." dedi.

Öğretmen meslek kanunun çıkarılması önerisinde bulunan Koncuk, "Eğer derslikte öğretmeni tek hakim kılamıyorsanız ne yaparsanız yapın, hangi parayı koyarsanız koyun, hiçbir şeyi başaramazsınız. Öğretmen, 'Benim arkamda Milli Eğitim Bakanlığı var' diyecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Öğretmenliğin toplumsal statüsü güçlendirilmeli"

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, öğretmen atamalarına ilişkin bu komisyondan müjde verilmesi gerektiğini belirterek, sözleşmeli öğretmenlerin kadro beklediğini ayrıca sözleşmeli öğretmen uygulamasına son verilmesi gerektiğini söyledi.

Kalaycı, "Öğretmenler, 3 bin 600 ek gösterge bekliyor. Bu konuda düzenlemeyi yapmamız gerekiyor. Çalışmaların sürdüğü açıklamaları oldu. Bunun da bir an önce Meclise sevkini bekliyoruz." diye konuştu.

Engelli öğretmenlerin de kontenjan beklediklerini anlatan Kalaycı, öğretmenliğin toplumsal statüsünün güçlendirilmesini istedi.

Ek ders ücretlerinin vergiden muaf tutulması gerektiğini ifade eden Kalaycı, "Öğretmenlerin fiziki çalışma alanları iyileştirilmelidir. Mülakatlar objektif kriterlere göre düzenlenmeli, sendikal ayrımcılık önlenmelidir." dedi.

Kalaycı, atanamayan öğretmen sorununun kademeli olarak bütünüyle çözülmesi gerektiğini söyledi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "Bugün baktım ki sizi yormuşlar. Artık yüzünüz gülmüyor. Sizin hayalleriniz duvara çarpmış. Milli Eğitim Bakanlığının duvarlarında kaybolup gitmiş. Bu MEB'in yapısı maalesef sizi öğütmüş ve götürmüş." ifadesini kullandı.

Selçuk'un, geçen yıl açıkladığı vizyon belgesinden tek bir kelime dahi etmediğini öne süren Paylan, "Oysa ki bunu açıkladığınızda herkes çok heyecanlanmıştı." diye konuştu.

Öğrencilere zeka testi yapılacağına ilişkin bazı duyumlar aldığını belirten Paylan, bunun "çok tehlikeli" olduğunu söyledi.

Paylan, eğitimde fırsat eşitliğinin yaratılmasının çok önemli olduğunu belirterek, bu konuda gerekli adımların atılamadığını kaydetti.