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2021 Eskişehir Sanat Ödülleri verildi - Son Dakika

2021 Eskişehir Sanat Ödülleri verildi

24.12.2021 13:50
2021 Eskişehir Sanat Ödülleri verildi

Eskişehir Sanat Derneği'nin geleneksel olarak 19.sunu düzenlediği, 2021 Eskişehir Sanat Ödülleri Büyükşehir Taşbaşı Kültür Merkezi'nde yapılan törenle sahiplerine verildi.

Törende 4'ü Yunus Emre Yılı Ödülleri olmak üzere 31 sanat alanında verilen ödüllerde Ankara, İstanbul, Samsun, Antalya, Aydın, Balıkesir, Kütahya, Afyon'dan sanatçılar da gelerek ödüllerini aldı.

Törende konuşan Eskişehir Sanat Derneği Başkanı Şehabeddin Tosuner "Derneğimizin etkinlerinin ulusal düzeyde olması nedeniyle ülkemizin her köşesindeki sanatçılarla tanış olmuş, etkinliklerimizde buluşmakta ve kaynaşmaktayız. Böyle olunca düzenlediğimiz ödül törenimizde ulusal düzeyde olması gerekir, gerekçesiyle sadece etkinliklerde değil ödüllerimizin paylaşımında da beraberiz" diye konuştu.Ödüller: Yunus Emre Onur Ödülü: Büyükşehir Belediye Başkanı Prof..Dr. Yılmaz Büyükerşen ve Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, Yunus Emre Heykel Ödülü:Metin Yurdanur, Yunus Emre Müzik Ödülü: EBB.Senfoni Orkestrası. Eskişehir Sanat Ödülü: Sevgi Dağcı Koç ve Güler İşcan. Resim Ödülü: Uğur Akın, Sevim Şenkeser, Burak Erim. Heykel Ödülü: Ahmet Savıcı. Seramik Ödülü: Özge Tan. Cam Sanatı Ödülü: İsmail Özsolak, Mert Üngör. Dijital Resimleme Ödülü: Mine Küçük.Grafik Ödülü: Aysu Bekar. Karikatür Ödülü: Dinçer Pirgil. Fotoğraf Ödülü: Hayati Ulusay, Erdal Kabadere.Şiir Ödülü: Nurhan Noyan Kaya. Öykü Ödülü: Aysu Erden. Roman Ödülü: İsmihan Özen. Tiyatro Ödülü: Hakkı Kuş. Tiyatro Ödülü: "Kibele"Oyunu EBB.Şehir Tiyatroları. Sinema Ödülü: 21.Uluslararası Eskişehir Film Festivali. Dergi Ödülü: "Edebiyat Nöbeti"Dergisi. Kitap Ödülü: İrfan Ongar. Sanat Galerisi Ödülü: Oda Sanat. Müze Ödülü: Aydın Bahçeşehir Koleji Çağdaş Sanatlar Müzesi.Koleksiyoner Ödülü: Yaşar Yastıkçı. Lületaşı Ödülü: Hüseyin Yavuz. Sanat Kurumu Ödülü: Balıkesir Güzel Sanatlar Derneği'ne verildi.

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Yunus Emre, Eskişehir, Balıkesir, Afyon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 2021 Eskişehir Sanat Ödülleri verildi - Son Dakika


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