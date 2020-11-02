2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

02.11.2020 20:25
2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, System.String[]

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, AK Parti'nin kültürel varlıklara sahip çıkan bir iktidar konumunda olduğunu belirterek, "Gerek kazı çalışma faaliyetlerinde gerekse yurt dışından iadesi sağlanan eserlere baktığımızda her yönüyle fark yaratan çalışmalar ortaya koyduk." dedi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, AK Parti'nin kültürel varlıklara sahip çıkan bir iktidar konumunda olduğunu belirterek, "Gerek kazı çalışma faaliyetlerinde gerekse yurt dışından iadesi sağlanan eserlere baktığımızda her yönüyle fark yaratan çalışmalar ortaya koyduk." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2021 yılı bütçeleri üzerinde milletvekilleri söz aldı.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat, Sayıştayın, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019 Yılı Raporu'nda birçok aksamalar olduğunun görüldüğünü ifade ederek, "Bakanlık olarak yapılan bu hataların, yanlış muhasebe kayıtlarının, tahakkuk ve tahsilat tutarları arasındaki uyumsuzlukların, şartlı bağış ve yardımlardaki hatalı muhasebe kayıtlarının oluşturduğu kamu zararının ne kadar olduğunu merak ediyorum." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, RTÜK'ün "bir sopa olarak kullanıldığını" savunarak, "Hepimizin vergileriyle oluşturulan kurum, vergilerimizle maaş alan üyeler, RTÜK'ü, muhalefeti susturmanın aracı olarak kullanıyor. Muhalif hiçbir söze tahammülü yok, kapatıyor. Para cezası veriyor Halk TV'ye… En son TV5'e, milli görüşün sesi TV 5'e… Bu iktidarlar geçecek, bu dönemler geçecek, bunlar hep önünüze çıkacak; bunların hesabını tek tek verecekler." ifadelerini kullandı.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, AK Parti iktidarları döneminde kültür ve turizm alanında önemli atılımlar gerçekleştirildiğini, turizm yatırımlarıyla vizyoner bir bakış açısı ortaya konulduğunu vurguladı.

Sanata, sinemaya, tiyatroya bu kadar destek verilen başka bir dönemin olmadığını ifade eden Cora, AK Parti'nin yine kültürel varlıklara sahip çıkan bir iktidar konumunda olduğunu söyledi. Cora, "Gerek kazı çalışma faaliyetlerinde gerekse yurt dışından iadesi sağlanan eserlere baktığımızda her yönüyle fark yaratan çalışmalar ortaya koyduk." diye konuştu.

Cora, TİKA ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının çok önemli faaliyetler ortaya koyduğunu, Yunus Emre Enstitüsünün, Türkçenin yabancı ülkelerde öğretilmesi noktasında önemli çalışmalar yaptığını belirtti.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, turizmde ziyaretçi başına ortalama harcamanın çok düşük olduğunu dile getirerek, "En çok turist çeken ülkeler sıralamasında 6'ncı sırada olmamıza rağmen turizm gelirleri sıralamasında 13'üncü sıradayız. Dolayısıyla bu yapısal sorunun aşılması lazım." dedi.

Edebiyat dünyasından yazarların, ressamların, dijital üretimlerin, farklı alanlardaki sanatçıların da bakanlıkça desteklenmesi gerektiğini söyleyen Usta, "Verilecek destekler için kırk dereden su getirmek gibi zorlu şartlar ve süreçler olmamalı, bu destekler yayınevleri üzerinden, resim, galeri ve yerel yönetimler üzerinden verilebilir. Verilen desteklerin de daha objektif kriterler esas alınarak verilmesi kültürümüzün yaşatılması açısından son derece iyi olacaktır." dedi.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığının 2021 yılı bütçesini yetersiz bulduğunu belirtti.

Sayıştay raporundaki bulgulara işaret eden Kuşoğlu, özelikle Vakıflar Genel Müdürlüğüyle ilgili bir denetime ihtiyacın olduğunu söyledi.

MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, 12 aya yayılan kazılarda kültür, tarih, sanat, medeniyet ve dolayısıyla turizme katkı sağlayacak değerlere ulaşımın hızlandığını belirtti.

Kamil Aydın, Kars Ani'de bulunan Anadolu'daki ilk Türk İslam mabedi olan Ulu Cami'nin bir an önce restorasyonunun tamamlanıp, turizme ve ibate kazandırılmasının önemli bir beklentileri olduğunu ifade etti.

Aydın ayrıca, Ermeniler'in soykırım iddialarını anımsatarak, "Beklentimiz, yüz yıllık tarihi gerçekleri ve tarihi okumaları galebe çalan sözde bir soykırım algısına ışık tutacak Erzurum merkezli bir soykırım anıtı ve müzesinin yapılmasıdır" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, geçen yıl konaklama vergisi ve Turizm Ajansıyla ilgili yasa teklifleri gündeme geldiğinde, Türkiye'de turizmin süreklilik arz etmediğini, gerek iç koşullar gerek dönemsel olarak Türkiye'nin yaşadığı bölgesel sorunlar nedeniyle bu vergilere karşı çıktıklarını anımsattı. Zeybek, öngörülerinin ortaya çıktığını ve konaklama vergisinin 2022'ye ertelendiğini dile getirdi.

2020 yılı içinde başta İstanbul olmak üzere turizm firmalarının, turistik işletmelerinin takibe düşmüş kredi miktarlarında büyük patlama yaşandığını savunan Zeybek, "Dönemsel, mevsimsel ya da içinde yaşadığımız bu sürece ilişkin zararların ortadan kaldırılabilmesi için turizmin geleceğine bir şans vermek ve turizmin bütün olumsuzluklardan kurtulabilmesi için desteğe ihtiyaç olduğunu görmek gerekir." ifadelerini kullandı.

Milletvekili, AK Parti, Trabzon, TBMM, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika 2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika


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