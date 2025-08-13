"2025'in İlk Yarısında Güçlü Finansal Performans" - Son Dakika
"2025'in İlk Yarısında Güçlü Finansal Performans"

13.08.2025 11:23
Emlak Katılım Ülke Ekonomisine 206 Milyar TL Kaynak Sağladı

2025 yılının ilk yarısında finansal istikrarını pekiştirerek büyüme ivmesini sürdüren Emlak Katılım, reel sektöre sağladığı yüksek finansman hacmi, artan kârlılığı ve verimlilik odaklı stratejileriyle güçlü performansını

daha da ileriye taşıdı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %82 artışla ülke ekonomisine 206 Milyar TL kaynak sağlayan Emlak Katılım, aynı dönemde net kârını %46 oranında artırarak 7.6 Milyar TL'ye çıkardı.

Katılım finans sektöründe güven veren büyümesini sürdüren Emlak Katılım, 2025 yılının ilk 6 ayında da finansal sonuçları ve reel sektöre sunduğu kaynaklarla başarılı performansını istikrarlı bir şekilde devam ettirdi. Etkin bilanço yönetimi, müşteri odaklı hizmet anlayışı ve katılım finans sektörüne kazandırdığı yenilikçi ürünler ile dikkat çeken Emlak Katılım, Türkiye ekonomisine büyük katkılar sundu.

Finansal Gösterge

2024 İlk Yarı

2025 İlk Yarı

Değişim (%)

Ülke Ekonomisine Katkı

113 Milyar TL

206 Milyar TL

%82

Net Kâr

5.2 Milyar TL

7.6 Milyar TL

%46

Kullandırılan Fonlar

86 Milyar TL

165 Milyar TL

%91

Toplanan Fonlar

160 Milyar TL

225 Milyar TL

%41

Aktif Büyüklük

204 Milyar TL

298 Milyar TL

%46

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %82 artışla ülke ekonomisine 206 Milyar TL kaynak sağlayan Emlak Katılım, aynı dönemde net kârını %46 oranında artırarak 7.6 Milyar TL'ye çıkardı. Aktif büyüklüğünü 298 Milyar TL'ye ulaştıran Emlak Katılım, toplanan fonlarını 225 Milyar TL'ye yükseltti. Aynı dönemde kullandırılan fon büyümesi %91 düzeyinde gerçekleşirken %1.02 seviyesindeki takibe dönüşüm oranı ve %21,93'lük sermaye yeterliliği oranı ile sektördeki sağlam duruşunu pekiştirdi. Güçlü sermaye yapısı ve etkin risk yönetimiyle desteklenen istikrarlı operasyonel faaliyetleri sayesinde 2025 yılı ilk yarısında özkaynak kârlılığını %69 seviyesinde tamamladı.

Katılım Esaslı Fon Saklamada Güçlü Artış

Katılım esaslı portföy saklama kuruluşu lisansına sahip ilk banka olarak sektörde öncü konumunu sürdüren Emlak Katılım, 2025 yılının ilk yarısında bu alandaki hizmet kapasitesini önemli ölçüde artırdı. Aktif olarak saklayıcılığını yürüttüğü katılım esaslı fon sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %183 artış göstererek 34'e ulaştı. Kolektif saklama faaliyetlerine ek olarak sektörün ilk katılım esaslı bireysel saklama hizmetini de bu dönemde hayata geçiren Emlak Katılım, saklama şubesi aracılığıyla iki portföy yönetim şirketine bireysel düzeyde hizmet sunmaya başladı. Bu önemli adımla birlikte Emlak Katılım, portföy saklama alanındaki hizmet yelpazesini genişleterek sektöre değer katmaya devam etti.

Emlak Katılım Tasarruf Finansman Şirketi BDDK'dan Faaliyet İzni Aldı

Türkiye'nin köklü kamu bankalarından Emlak Katılım'ın iştiraki olarak kurulan "Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş." Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) faaliyet izni aldı. Türkiye'nin ilk toplu konut finansman modelini geliştiren ve bir asır boyunca ev sahibi olmak isteyenleri hayal ettikleri evlere kavuşturan Emlak Katılım, Türkiye'de yine bir ilke imza atıyor. İlk kez bir banka, tasarruf finansman sektörüne giriş yaparak ev, araç ve çatılı işyeri ihtiyaçları için geniş kitlelere erişilebilir finansal çözümler sunmaya hazırlanıyor.

Emlak Katılım, Portföy Yönetim Şirketini Açmaya Hazırlanıyor

Reel sektöre ve bireylere yönelik sürdürülebilir finansal çözümler sunarak ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlayan Emlak Katılım, katılım finans ilkeleri doğrultusunda faaliyet gösterecek portföy yönetim şirketini faaliyete açmak için resmi hazırlıklarını sürdürüyor. Sektöre yeni bir soluk getirmesi hedeflenen şirketin, yakın dönemde faaliyete geçmesi planlanıyor. Emlak Katılım Portföy Yönetim Şirketi, bankanın stratejileriyle uyumlu olarak bireysel ve kurumsal yatırımcılar için yeni yatırım olanakları sağlayacaktır.

DYS Türkiye'ye Yayılıyor

Türkiye'nin çevresel sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu olarak Emlak Katılım'ın dijital bankacılık altyapı ortağı olduğu Depozito Yönetim Sistemi'nin, 2025 yıl sonuna kadar tüm il ve ilçelere yaygınlaştırılması planlanıyor. Tüketicilerin depozito iade süreçlerini yöneteceği "Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA)" mobil uygulamasında yer alan e-cüzdan altyapısı ve tüm ödeme sistemleri, Emlak Katılım'ın dijital çözümleriyle entegre biçimde çalışıyor. Bu iş birliğiyle servis modeli bankacılığı alanında kamu ve katılım bankaları arasında bir ilki gerçekleştiren Emlak Katılım, hem çevresel sorumluluk bilinciyle hareket ediyor hem de milyonlarca yeni kullanıcıya ulaşarak ürün ve hizmetlerini geniş bir tabana yaymayı hedefliyor.

EMLAK KATILIM

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

'2025'in İlk Yarısında Güçlü Finansal Performans'

