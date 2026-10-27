2027 emekli zammında yeni hesap! Refah payı da masada: İşte konuşulan yeni rakam

Milyonlarca emeklinin ocak ayında alacağı zam, yılın ikinci yarısındaki enflasyona göre belirlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasının ardından gözler, enflasyon farkının üzerine bir refah payı eklenip eklenmeyeceğine çevrildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SENE SONUNU İŞARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Ekim Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanan Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada emeklilere ilişkin mesaj verdi. Erdoğan, “2027 bütçesinde, başımızın tacı olan emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz” dedi.

Gerekli yasal düzenlemeyi “adalet ve hakkaniyet çerçevesinde” ve Meclis’in takdiriyle sene sonuna kadar hayata geçirmeyi ümit ettiklerini belirten Erdoğan, emeklilerin yaşadığı zorlukların farkında olduklarını ve bu konuda ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını vurguladı.

3 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE 5,57

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, temmuz-aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranında artırılıyor. Eylülde aylık enflasyon yüzde 1,84 olarak açıklanırken, temmuz-eylül dönemindeki 3 aylık enflasyon yüzde 5,57 oldu. Zam oranının kesinleşmesi için ekim, kasım ve aralık aylarının enflasyon verileri bekleniyor.

ENFLASYON TAHMİNLERİNE GÖRE ZAM SENARYOLARI

Yıl sonu enflasyonunun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) tahmini olan yüzde 28 seviyesinde gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yaklaşık yüzde 8,7 olacak. Bu durumda en düşük emekli aylığı 25 bin 601 liraya yükselecek.

Enflasyonun Orta Vadeli Program’daki (OVP) tahmin olan yüzde 28,4 seviyesinde gerçekleşmesi halinde zam oranı yüzde 9,04'e, en düşük aylık ise 25 bin 681 liraya çıkacak. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi’ndeki yaklaşık yüzde 29,6'lık beklenti gerçekleşirse zam yüzde 10'u aşacak, en düşük aylık da yaklaşık 25 bin 926 lira olacak.

MEMUR EMEKLİLERİNE TOPLU SÖZLEŞME VE ENFLASYON FARKI

Memur emeklileri ise ocakta toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 5'lik artışın yanı sıra enflasyon farkı alacak. Yıl sonu enflasyonu OVP tahminine göre gerçekleşirse memur emeklilerinin zammı yüzde 7, piyasa beklentisine göre gerçekleşirse yüzde 8 civarında olacak. Memur emeklilerinin en düşük aylığı yaklaşık 33 bin lira seviyesinde bulunuyor. Türkiye’de yaklaşık 17 milyon emekliden 2,5 milyonu memur emeklisi.

UZMAN İSİM: REFAH PAYI DÜZENLEMESİ SÖZ KONUSU OLACAK

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Abdulkadir Develi, CNN TÜRK’te katıldığı yayında 2027 zamlarını değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasını yorumlayan Develi, “Burada aynı zamanda bir refah payı, yani enflasyonun üzerinde bir düzenleme, bir artış durumu söz konusu olacak” dedi.

Mevcut tahminlere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 8 ile 10 arasında, memur emeklileri için ise yüzde 7 ile 8 arasında artış beklendiğini belirten Develi, refah payının bu oranların üzerine eklenecek ayrı bir iyileştirme olacağını ifade etti. Develi, refah payının oranına ilişkin henüz bir rakam bulunmadığını kaydetti.

SEYYANEN ZAM FARKI GÜNDEMDE

Develi, memur emeklilerine yönelik bir düzenleme beklentisine de dikkat çekti. 2023'te çalışan memurlara verilen 8 bin liranın üzerindeki seyyanen zam, güncel bordrolarda yaklaşık 15 bin liraya ulaştı. Bu artışın emekli memurlara yansıtılmaması, çalışan memurlarla memur emeklileri arasındaki farkı açtı. Develi, bu farkın kapatılmasına yönelik bir düzenleme beklentisi oluştuğunu söyledi.