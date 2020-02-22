22 Şubat Cumartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika
Son Dakika Spor 22 Şubat Cumartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor

22 Şubat Cumartesi DHA Spor Gündemi

6 saat önce

Trabzonspor TFF 1. LİG14: 00 BB Erzurumspor - Bursaspor14: 00 Cesar Grup Ümraniyespor - Keçiörengücü16: 30 Akhisarspor - Karagümrük19: 00 Adana Demirspor -AltınorduFENERBAHÇE11: 30 Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray...

22 Şubat Cumartesi DHA Spor Gündemi, System.String[]

İttifak Holding Konyaspor

17: 00 Göztepe - Gaziantep FK

20: 00 Beşiktaş - Trabzonspor

TFF 1. LİG

14: 00 BB Erzurumspor - Bursaspor

14: 00 Cesar Grup Ümraniyespor - Keçiörengücü

16: 30 Akhisarspor - Karagümrük

19: 00 Adana Demirspor -Altınordu

FENERBAHÇE

11: 30 Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

GALATASARAY

Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

BASKETBOL

-Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi-

13: 00 Çankaya Üniversitesi - Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü

14: 00 Galatasaray - Canik Bld.

16: 00 Kayseri - Orman G. (K)

17: 00 İzmit Bld. - Botaş (K)

VOLEYBOL

-Efeler Ligi-

17: 30 Spor Toto - Galatasaray HDI Sigorta

BİSİKLET

Uluslararası bisiklet yarışı Tour of Antalya'nın 3'üncü gününde 101.6 km.'lik Aspendos - Termessos etabı koşulacak.

AVRUPADAN FUTBOL

15.00 Celta Vigo - Leganes (Okay Yokuşlu)

15.30 Brentford - Blackburn Rovers (Halil Dervişoğlu)

17.30 Werder Bremen - Borussia Dortmund ( Nuri Şahin, Ömer Toprak)

17.30 Freiburg - Fortuna Düsseldorf ( Kaan Ayhan, Kenan Karaman)

18.00 Crystal Palace - Newcastle United (Cenk Tosun)

20.00 Standard Liege - Royal Antwerp (Sinan Bolat)

20.30 Schalke 04 - Leipzig ( Ozan Kabak, Ahmed Kutucu)

20.30 Leicester City - Manchester City (Çağlar Söyüncü)

21.45 Feyenoord - Fortuna Sittard (Oğuzhan Özyakup)

22.45 Fiorentina - Milan (Hakan Çalhanoğlu)


Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Trabzonspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 09:26 Kaynak: DHA
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