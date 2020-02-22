22 Şubat Cumartesi DHA Spor Gündemi

İttifak Holding Konyaspor
17: 00 Göztepe - Gaziantep FK20: 00 Beşiktaş - Trabzonspor
TFF 1. LİG14: 00 BB Erzurumspor - Bursaspor14: 00 Cesar Grup Ümraniyespor - Keçiörengücü16: 30 Akhisarspor - Karagümrük19: 00 Adana Demirspor -Altınordu
FENERBAHÇE11: 30 Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
GALATASARAYSarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
BASKETBOL-Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi-13: 00 Çankaya Üniversitesi - Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü14: 00 Galatasaray - Canik Bld. 16: 00 Kayseri - Orman G. (K)17: 00 İzmit Bld. - Botaş (K)
VOLEYBOL-Efeler Ligi-17: 30 Spor Toto - Galatasaray HDI Sigorta
BİSİKLETUluslararası bisiklet yarışı Tour of Antalya'nın 3'üncü gününde 101.6 km.'lik Aspendos - Termessos etabı koşulacak.
AVRUPADAN FUTBOL15.00 Celta Vigo - Leganes (Okay Yokuşlu)15.30 Brentford - Blackburn Rovers (Halil Dervişoğlu)17.30 Werder Bremen - Borussia Dortmund ( Nuri Şahin, Ömer Toprak)17.30 Freiburg - Fortuna Düsseldorf ( Kaan Ayhan, Kenan Karaman)18.00 Crystal Palace - Newcastle United (Cenk Tosun)20.00 Standard Liege - Royal Antwerp (Sinan Bolat)20.30 Schalke 04 - Leipzig ( Ozan Kabak, Ahmed Kutucu)20.30 Leicester City - Manchester City (Çağlar Söyüncü)21.45 Feyenoord - Fortuna Sittard (Oğuzhan Özyakup) 22.45 Fiorentina - Milan (Hakan Çalhanoğlu)