23 İlçe Seçim Kurulunda Oy Sayımları Tamamlandı
24 dakika önce
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin itirazlar nedeniyle İstanbul'un 39 ilçesindeki 76 seçim kurulunda çalışmalar sürüyor.
İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin itirazlar nedeniyle İstanbul'un 39 ilçesindeki 76 seçim kurulunda çalışmalar sürüyor. Çalışmalar kapsamında 23 ilçe seçim kurullarındaki geçersiz oyların sayımı tamamlandı. İstanbul'da yerel seçim sonuçlarına AK Parti
'nin itirazları üzerine başlatılan yeniden oy sayma işlemine devam ediliyor. Çalışmalar kapsamında şu ana kadar İstanbul'un 17 ilçesindeki 23 İlçe Seçim Kurulunda geçersiz oyların sayımı tamamlandı. Geçersiz oyların sayımının tamamlandığı ilçeler Adalar
, Bağcılar
1. bölge, Başakşehir
, Bayrampaşa
, Beykoz
, Büyükçekmece
1. bölge, Esenler
2. bölge, Esenyurt
1. ve 2. bölge, Eyüp
1. ve 2. bölge, Fatih
1., 2. ve 3. bölge, Kadıköy
3. bölge, Sarıyer
1. ve 2. bölge, Sultanbeyli
1. ve 2. bölge, Şile
, Kağıthane
, Ümraniye. Üsküdar
1. bölge olarak belirtildi. Geçersiz oyların sayımının devam ettiği İlçe Seçim Kurulları ise Arnavutköy
, Beyoğlu
, Çekmeköy
, Ataşehir
, Avcılar
1. ve 2. bölge, Bahçelievler
, Bağcılar 4. bölge, Beylikdüzü
, Beşiktaş
, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa
1. bölge, Maltepe
2. bölge, Şişli
1. ve 2. bölge olarak belirtildi. İtirazlar üzerine oyların tamamının yeniden sayılmasına karar verilen İlçe Seçim Kurulları ise Ataşehir 2. İlçe Seçim Kurulu, Bağcılar 2. İlçe Seçim Kurulu, Çatalca
, Çekmeköy, Kartal
2. İlçe Seçim Kurulu, Maltepe 1. İlçe Seçim Kurulu, Silivri
, Sultanbeyli 1. İlçe Seçim Kurulu, Tuzla
, Üsküdar 1. İlçe Seçim Kurulu olarak açıklandı. Tüm oyların yeniden sayılmasına karar verilen Üsküdar 1. İlçe Seçim Kurulunda ise oy sayımlarının tamamlandığı kaydedildi
(Melike İnal/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:51 Kaynak: İHA
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