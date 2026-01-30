23 ilde nefes kesen operasyon! Zincirin her halkası kırıldı, 6 milyon adet ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yürütülen kapsamlı operasyonların sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Yerlikaya, son iki haftadır 23 ilde sürdürülen çalışmalarda 6 milyon adet uyuşturucu hap ile 270 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini duyurdu.
Operasyonlar kapsamında 521 şüpheliyi yakaladıklarını belirten Yerlikaya, bu kişilerden 177'sinin tutuklandığını, 91 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını, diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin ise sürdüğünü ifade etti.
Şüphelilerin sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu madde sattıkları, uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttüklerinin tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, operasyonların Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildiğini belirtti.
İl Jandarma Komutanlıkları tarafından 46 narkotik ve asayiş ekibi ile 414 personelin katılımıyla Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Hakkari, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Konya, Malatya, Manisa, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Uşak ve Van'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Uyuşturucuyla mücadelenin kararlı bir seferberlik olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Uyuşturucuyla savaşımız çok katmanlı ve çok boyutludur. Elebaşından yöneticisine, üreticisinden torbacısına kadar zincirin her halkasını büyük operasyonlarla tek tek kırıp atıyoruz" ifadelerini kullandı. Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçen tüm birimleri de tebrik etti.
