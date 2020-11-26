26 Kasım Perşembe DHA Spor Gündemi

Villarreal
FENERBAHÇE11.30 Sarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürecek. Antrenman öncesi teknik direktör Erol Bulut basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.BEŞİKTAŞSiyah-beyazlılar, Fenerbahçe karşılaşmasının çalışmalarına devam edecek.GALATASARAYSarı-kırmızılılarda Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları sürecek.
TRABZONSPORBordo-mavili ekip Ankaragücü karşılaşması hazırlıklarına yapacağı idmanla devam edecek.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4'ÜNCÜ TUR13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Ankara Demirspor15.00 Kasımpaşa - Anagold 24Erzincanspor17.00 Hes Kablo Kayserispor - Hekimoğlu Trabzon19.00 İttifak Holding Konyaspor - Manisa FK21.00 Göztepe - Kırklarelispor
TAHKİM KURULU VE PFDK - Tahkim Kurulu ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklanacak.
BASKETBOLTHY EuroLeague21.00 Kızılyıldız - Anadolu EfesHerbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi16.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol - İzmit Belediyespor
VOLEYBOL2021 CEV Kupası19.00 Galatasaray HDI Sigorta - Khimik Yuzhny
UEFA AVRUPA LİGİ 4'ÜNCÜ HAFTA MAÇLARI20.55 CSKA Sofya - Young Boys20.55 Molde - Arsenal20.55 Braga - Leicester City (Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder)20.55 AEK - Zorya20.55 Sparta Prag - Celtic20.55 Lille - Milan ( Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz - Hakan Çalhanoğlu)20.55 LASK - Antwerp20.55 Wolfsberger - Dinamo Zagreb20.55 CSKA Moskova - Feyenoord (Orkun Kökçü)20.55 Slovan Liberec - Hoffenheim20.55 Gent - Kızılyıldız23.00 Cluj - Roma23.00 Dundalk - Rapid Wien23.00 Bayer Leverkusen - Hapoel Beer-Sheva23.00 Nice - Slavia Prag23.00 Standard Liege - Lech Poznan23.00 Rangers - Benfica23.00 PSV - PAOK23.00 Granada - Omonoia23.00 Napoli - Rijeka23.00 AZ Alkmaar - Real Sociedad
23.00 Tottenham - Ludogorets
- Kaynak: DHA
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