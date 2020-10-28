28 Ekim Çarşamba DHA Spor Gündemi

Budapeşte Grand Slam'de altın madalya kazanan Kayra Sayit yurda döndü

Kayra Sayit: Avrupa ve dünyanın ardından olimpiyatlarda da altın madalya istiyorum

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz: Bu başarı çocukların olimpiyat hedeflerini tekrardan yenilemeleri için önemliydiMert Şişmanlar: Alınan altın madalyalar önümüzdeki maçlar için motivasyon oldu"Her sporcu gibi olimpiyatlara gitmek benim de hayalim"UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ H GRUBU20.55 BAŞAKŞEHİR - Paris Saint-Germain23.00 Manchester United - LeipzigFENERBAHÇE14.00 Emre Belözoğlu'nun yeni görevi ve sorumlulukları düzenlenecek toplantı ile açıklanacak ve imza töreni yapılacak.16.00 Teknik direktör Erol Bulut basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.Sarı-lacivertliler Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak.GALATASARAY11.00 Sarı-kırmızılılar Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam edecek.BEŞİKTAŞ17.00 Siyah-beyazlı takım Yeni Malatyaspor karşılaşması için çalışmalarına başlayacak.TRABZONSPORBordo-mavili ekip Kasımpaşa müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.

SİVASSPOR - MACCABI TEL-AVIV MAÇINA DOĞRU15.45 Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.17.00 Kırmızı-beyazlı ekip hazırlıklarını tamamlayacak.KARABAĞ, VILLARREAL MAÇINI YARIN AKŞAM İSTANBUL'DA OYNAYACAK13.00 Karabağ karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenleyecek.17.00 Azerbaycan ekibi maç için son antrenmanını yapacak.MİSLİ.COM 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİGİki ligde haftanın karşılaşmaları oynanacak.

BASKETBOLFIBA Şampiyonlar Ligi20.00 Darüşşafaka Tekfen - Oostende7DAYS EuroCup22.30 Venezia - Bahçeşehir KolejiFIBA Kadınlar EuroLeague17.00 Aluinvent DVTK Miskolc - İzmit Belediye Spor

VOLEYBOLAXA Sigorta Efeler Ligi13.00 Arhavi Voleybol - Bursa B.Şehir Bld.14.00 Altekma - Halkbank16.00 Spor Toto - Haliliye Bld.17.00 İstanbul BBSK - Galatasaray HDI Sigorta17.30 Tokat Bld.Plevne - Afyon Bld. Yüntaş19.00 İnegöl Bld. - Arkas Spor

AVRUPA'DAN FUTBOLUEFA Şampiyonlar Ligi20.55 Krasnodar - Chelsea23.00 Sevilla - Rennes23.00 Borussia Dortmund - Zenit23.00 Club Brugge - Lazio23.00 Ferencvaros - Dinamo Kiev

23.00 Juventus - Barcelona (Merih Demiral)