Fraport TAV Antalyaspor
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Çaykur Rizespor16.00 Medipol Başakşehir - Göztepe19.00 Fenerbahçe - Fatih KaragümrükBEŞİKTAŞ17.30 Siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.GALATASARAYSarı-kırmızılılar, Kasımpaşa karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yapıp kampa girecek.TRABZONSPOR14.00 Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp ve başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, Riva'da TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüşecek. Ağaoğlu, görüşmenin ardından açıklama yapacak.TFF 1'İNCİ LİG14.00 Ankara Keçiörengücü - Altay14.00 Tuzlaspor - Bursaspor16.30 Giresunspor - Beypiliç Boluspor19.00 Altınordu - Ankaraspor
BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi13.00 Gaziantep Basketbol - Pınar Karşıyaka15.15 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor - Frutti Extra Bursaspor17.30 Darüşşafaka Tekfen - Bahçeşehir Koleji20.00 TOFAŞ - Büyükçekmece BasketbolHerbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare - Çankaya Üniversitesi14.00 OGM Ormanspor - Hatay Büyükşehir Belediyespor15.15 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - BOTAŞ16.30 Nesibe Aydın - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol
VOLEYBOLMisli.com Sultanlar Ligi13.00 İlbank - Sarıyer Belediyespor13.00 Galatasaray HDI Sigorta - Beylikdüzü Voleybol İhtisas14.00 Çan Gençlik Kalespor - Eczacıbaşı VitrA15.00 Türk Hava Yolları - Sistem9 Yeşilyurt15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor - Beşiktaş15.30 PTT - Nilüfer Belediyespor18.30 Karayolları - Fenerbahçe OpetSMA hastası Hamza bebeğe yardım turnuvası13.00 Sigorta Shop Kalecik Bld. - İzmirspor16.00 Karşıyaka - Göztepe
AVRUPA'DAN FUTBOL16.00 Sassuolo - Crotone ( Kaan Ayhan, Mert Müldür)16.30 Werder Bremen - A. Bielefeld (Ömer Toprak)19.30 RB Leipzig - Schalke 04 (Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi - Ozan Kabak, Ahmed Kutucu)
19.30 Real Sociedad - Getafe (Enes Ünal)
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 09:38 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › 3 Ekim Cumartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor