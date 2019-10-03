3 gün sürecek Bilim Şenliği başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı kapsamında "Bilim Benim Süper Gücüm" temalı Bilim Şenliği başladı. 3 gün boyunca sürecek şenlikte; 4 ana kategoride robotik kodlama, mühendislik, dene-yap ve sanat atölyesiyle 50 çadırda etkinlikler gerçekleştirilecek.



Karadağ: Aranızdan Fuat Sezginler Çıkacak



Gaziantep Gezegenevi ve Bilim Merkezi bahçesinde açışı gerçekleştirilen bilim şenliğinde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ, geleceğin bilim insanı adayı olan öğrencilerin yaptıklarının anlatılacağı önemli bir şenliğin açışında bir araya geldiklerini belirtti.



Karadağ, "Şenlik boyunca çalışarak geliştirdiğiniz çalışmaları anlatacaksınız, ileride içinizden Aziz Sancar ve Fuat Sezgin gibi hocaların çıkacağını temenni ediyorum. Ali Fuat Başgil hocamızın 'Bizim en büyük ihtiyacımız çalışmak ama sistemli çalışmak Türk milletinin batı dünyasından asla zeka yönünden geride olduğunu düşünmüyorum. Ancak çalışma yönünden geride olduğumuzu sistemli çalıştığımız zaman onları rahatlıkla yakalayacağımızı hatta onları geçebileceğimizi söylüyor. Dolayısıyla sizlere güveniyoruz, bizler sizlere elimizden gelen desteği sağlayacağız, hep beraber çalışacağız, siz öğrencilerin arasından önemli isimleri çıkacağız" dedi.



Gül: Çocuklarımızın Bilimle İçli Dışlı Olmalarını İstiyoruz



Gaziantep Valisi Davut Gül ise, "Cumhurbaşkanlığı tarafından 2019 yılı, 'Fuat Sezgin' yılı olarak ilan edilmişti. Fuat Sezgin'in kim olduğunu ve ne işler yaptığını hepimizin bilmesi gerekiyor. Büyükşehir öncülüğünde gerçekleştirilen bu çalışma 3 gün boyunca sürecek. Desteklerinden dolayı Fatma Şahin'e teşekkürlerimi sunuyorum. Bizim akademik başarıyla ilgili bir hedefimiz var. Ama daha önemli iddiamız; öğrencilerimizin ve çocuklarımızın sosyal hayatta aktif olmalarıdır. Çocuklarımızın sporla, bilimle ve kültürlü içli dışlı olmalarını istiyoruz. Bunu başarmak için de gayret göstermemiz gerekiyor" diye konuştu.



Mete: Öğrencilerimiz Çalışarak Her Şeyin Üstesinden Gelebilir



Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete de şunları aktardı:



"Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle bilim şenlikleri adı altında bir etkinlik düzenliyoruz. Dünya'da bilinen tarihin var olduğu günden itibaren bilim çok önemli bir gündem olmuştur. Tarihimize baktığımızda bulunduğumuz coğrafyada yaşamış çok önemli bilim adamları vardı. Burada planladığımız çeşitli etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Özellikle, gençlerimizin Fuat Sezgin'i yakından tanımaları gerekiyor. Çünkü bilim insanı olmanın çok kolay olmadığını biliyoruz. Fakat imkansız da olmadığını öğrencilerimize anlatmak amacındayız. Öğrencilerimiz çalışarak her şeyin üstesinden gelebilir. Yaklaşık 27 dil bilen vefat edene kadar hayatının çok önemli bir kısmını çalışmakla geçiren bir bilim insanının örnek olarak bize gösterilmiş olması çok önemli. Dört kategoride; robotik kodlama, mühendislik atölyeleri, sanat atölyeleri, dene-yap atölyeleri ile birlikte 50 farklı çadırda etkinlik düzenlenecek. Bilim insanlarının söyleşileri olacak. Bu etkinliklerle bir farkındalık oluşturmak amacındayız."



50 Stant Açıldı



Bilim şenliğinde; Kocatepe Bilim Merkezi, Sancaktepe Bilim Merkezi, Kayseri Bilim Merkezi, Bornova Belediyesi Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi, Şahinbey Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi, Adnan Menderes Ortaokulu, Mehmet Ali Eruslu İlkokulu, Mahmut Hümayun Özhelvacı Ortaokulu, Şehit Mehmet Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, Gaziantep Üniversitesi, Şahinbey MTAL, GASKİ, Kızılay, Mehmet Erdemoğlu İlkokulu, Sarısalkım İmam Hatip Ortaokulu, Mehmet Çolakoğlu İlkokulu, Özel Deva Anadolu Fen ve Teknoloji Lisesi, İstanbul Bağcılar Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi, Eğlen Bilim, TARGET, Ekolojik Bina, Dijital Kütüphane, Gaziantep Gezegenevi ve Bilim Merkezi, AZD Reklamcılık'la Gaziantep İtfaiyesi stant açtı bilimsel nitelikli çalışmalarını sergileyecek. - GAZİANTEP