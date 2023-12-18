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4.1'lik depremin ardından uzmanlar uyardı: Şiddeti değil yeri sıkıntı - Son Dakika
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4.1'lik depremin ardından uzmanlar uyardı: Şiddeti değil yeri sıkıntı

Dün gece Çınarcık açıklarında meydana gelen 4.1'lik deprem İstanbul ve çevre illerde hissedildi. Deprem olası Marmara depremi için korku yaratırken konuyla ilgili konuşan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Depremin büyüklüğü değil yeri sıkıntı. Sarsıntı, büyük depremi beklediğimiz Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda meydana geldi" dedi.

18.12.2023 - 10:10,  Güncelleme: 10:48
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Marmara Denizi, Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Yalova'nın yanı sıra İstanbul, Bursa, Kocaeli, Balıkesir'den de hissedildi. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, depremin şiddetinden çok yerine dikkat çekti.

İSTANBUL VE ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ

Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında saat 23.53'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Yalova'nın yanı sıra İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Balıkesir'de de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise Marmara Denizi, Yalova açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 4 olarak rapor etti. Deprem, olası Marmara depremine ilişkin de korku yarattı.

OLUMSUZ İHBAR YAPILMADI

Depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD ve Yalova Belediyesi'nden olumsuz bir durum olmadığına dair açıklama yapıldı. İstanbul Valisi Davut Gül de yaptığı açıklamada "Geçmiş olsun. İlimizde de hissedilen depremle ilgili 112'ye gelen bir ihbar mevcut değildir Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." dedi.

"ŞİDDETİ DEĞİL AMA YERİ SIKINTI"

Deprem olası Marmara depremini akıllara getirirken konuyla ilgili CNN'e konuşan Prof. Dr. Şükrü Ersoy depremin şiddetinden çok bölgesine dikkat çekti. Ersoy, şunları söyledi: "Dün geceki deprem, Kuzey Anadolu Fay Hattı paralelinde oldu. Bu deprem büyüklüğü itibarıyla değil de yeri itibari ile bizim dikkatimizi çekecek bir yer. Büyük deprem, İzmit Körfezi çıkışı ile 1912 depreminin bittiği yer arasında yani bu bölgede bekliyordu. Potansiyel büyük depremi burada bekliyoruz. Geçtiğimiz günlerde Gemlik'te olan 5.1'lik depremde bunu dememiştik mesela. Bolu'dan itibaren bu kol ikiye ayrılıyor. Biri Gemlik Körfezi'nden Çanakkale'ye gidiyor.

"BÜYÜK DEPREM TETİKLEMEZ AMA FAY HATTININ CANLI OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Böyle bir depremin büyük depremi tetikleme gibi bir durumu olmaz. Bu deprem o fay hattının canlı olduğunu gösterir. Dinamik bir yer orası, onu gösteriyor. Ne büyük depremin enerjisini alır ne büyük depremi tetikler. Öncü de dememiz imkansız. Ama 'Bu faylar ölü, deprem üretmez' diyenlere de açık bir cevaptır dün geceki deprem."

4.1\'lik depremin ardından uzmanlar uyardı: Şiddeti değil yeri sıkıntı
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Son Dakika Doğal Afetler 4.1'lik depremin ardından uzmanlar uyardı: Şiddeti değil yeri sıkıntı - Son Dakika


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