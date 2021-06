Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni'nde konuştu: (3) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kendi medeniyetimizin mührünü şehirlerimize vuracak bir tasavvuru yerleştirmek için gece gündüz mücadele ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı tamamlanan Pendik Millet Bahçesi'nde düzenlenen "5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni"ndeki konuşmasında, toprağın sadece çok katlı binalar dikerek, yollar, köprüler, altyapı tesisleri yaparak şehir haline getirilemeyeceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Kuru toprağı canlı bir şehir haline getiren, hayata bakışları ve günlük pratikleriyle onun içinde yaşayan insanlardır. Güzel şehirleri beton, demir, cam malzemeler değil, güzel yürekli insanlar inşa eder. Yürekler bozulmuşsa hangi malzeme kullanılırsa kullanılsın ortaya çıkan şehirler güzelliği yansıtmaz. Ecdadımızın inşa ettiği ve hala hayranlıkla baktığımız şehirlerin altında işte bu anlayış vardır. Kendi medeniyetimizin mührünü şehirlerimize vuracak bir tasavvuru yerleştirmek için gece gündüz mücadele ediyoruz. Elbette özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasında köylerden şehirlere yaşanan büyük akının yol açtığı tahribatları öyle kısa sürede gidermek mümkün olmuyor. Bu büyük yığılmanın tazyikiyle hızlı ve itiraf etmek gerekirse oldukça çirkin bir şekilde ortaya çıkan mahallelerin çoğu, şehirlerimizin bünyesinde birer ur gibi varlığını devam ettiriyor. Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla bütün bunların bir kısmını ortadan kaldırmış olsak da hala kat etmemiz gereken çok mesafe olduğunu biliyorum."

"Tüm gücümüzü ve enerjimizi geleceğimize yöneltmeliyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Hacı Bayram Veli'nin "İnsan şehri inşa ederken aslında taşla toprağın arasında kendini de inşa eder." sözlerini hatırlatarak, "Bugün de ihtiyacımız olan işte bu idraki canlı tutmak, yükseltmek, her işimize rehber kılmaktır. Her meselede olduğu gibi dünden aldığımız dersler ışığında tüm gücümüzü ve enerjimizi geleceğimize yöneltmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Mevlana'nın, "Her gün bir yerden göç etmek ne iyi, her gün yeni bir yere konmak ne güzel, bulanmadan, donmadan akmak ne hoş. Dünle beraber gitti cancağızım ne kadar söz varsa düne ait, şimdi yeni şeyler söylemek lazım." sözlerini de aktaran Erdoğan, şunları söyledi:

"Biz de maziden atiye kurduğumuz köprüyü her gün yeni şeyler söyleyerek, önümüzde yeni ufuklar açarak, her gün daha çok çalışarak, hep daha ileriye taşımalıyız. Ülkemizi daha güçlendirmeliyiz, şehirlerimizi daha güzelleştirmeliyiz. Milletimizi daha müreffeh hale getirmeliyiz. Velhasıl her alanda olduğu gibi çevre alanında da büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını, ilhamını kadim medeniyetimizden alan bir anlayışla süratlendirmeliyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışı yapılan eserlerin bu büyük medeniyet atılımının yapı taşları olduğuna inandığını dile getirerek, "Şu anda içinde bulunduğumuz Pendik Millet Bahçesi, gerçekten tek kelimeyle muhteşem. Başta Çevre ve Şehircilik Bakanıma, bunun yanında Pendik Belediyemize, buradan diğer tüm illerdeki belediyelerimize diyorum ki oralarda yaşayan tüm vatandaşlarıma, bu millet bahçeleri hayırlı olsun." dedi.

Pendik Millet Bahçesi'nde faaliyet yürüten çevre gönüllüsü müfettiş çocukları da gözlerinden öptüğünü dile getiren Erdoğan, "Her biri diğerinden güzel bu eserlerin ülkemize kazandırılmasında Çevre ve Şehircilik Bakanımıza ve ekibine tekrar teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Lafla çevrecilik olmuyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından canlı bağlantı ile Van Atık Su Arıtma Tesisi ve Van Gölü Dip Çamuru Temizliği Projesinin açılışına bağlandı.

Erdoğan, açılışa katılan yetkilileri selamlayarak, " Van'daki millet bahçemizi görelim. Tesis nasıl, kim çevreci? Lafla çevrecilik olmuyor. Görüyorsunuz icraat." diye konuştu.

Daha sonra Mersin Millet Bahçesinin açılışına katılan Erdoğan, törende hazır bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan açılışı yapılan Millet Bahçesi hakkında bilgi aldı.

Millet Bahçesi içinde bulunan Tevfik Sırrı Gür Stadında çok mitingler düzenlendiklerini hatırlatan Erdoğan, "Bundan böyle burası güzel bir park ve bahçeye döndü ve Mersin'in bir cazibe merkezi haine geldi." dedi.

Ardından Şırnak'a bağlanan Erdoğan, Şırnak Araç ve Konteyner Teslim törenine iştirak etti.

Açılışa katılan çocuklara seslenen Erdoğan, "Biz gayet iyiyiz, sizi böyle dinamik görünce çok daha heyecanlandık. Böyle Dünya Çevre Günü'nde siz yavrularımızla birlikte olmak çok güzel. Açılış kurdelesini siz keseceksiniz ve Şırnak'ımızı İstanbul ile buluşturacaksınız. Makaslar bu günün anısına sizde kalacak." ifadelerini kullandı.

Şırnak'ın Şırnak olalı böyle bir araç potansiyelini görmediğini belirten Erdoğan, "Bundan sonra gerek valimiz gerek belediye başkanımız ve tüm heyet, Şırnak'ımızı her zaman olduğu gibi pırıl pırıl yapmalı." dedi.

Açılış için makasların çocuklara verilmesini isteyen Erdoğan, "Vali Bey hayırdır makas yoksunu musunuz? Hepsinde makas var mı? Yok. Vali Bey, bunların hepsine birer makas göndereceksin bu günün anısına." şeklinde konuştu.

Erdoğan, Konya Beyşehir'de bisiklet yolu açılışına da bağlandı ve törene katılan çocuklara seslenerek, "Dünya Çevre Günü'nün güzelleri orada. Yavrularımız, kurdeleyi kestiklerinde bütün makaslar hatıra olarak onlarda kalacak. Vahdettin Bey sen de bir makas ile gelmedin İnşallah." dedi.

Erdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanımız sizi çok seviyoruz" diye kendisine seslenen çocuklara, "Ben de sizleri çok seviyorum. Hediye edilen bisikletleri dikkatli kullanın, hayırlı olsun. Bisiklet yollarımız da Konya'mıza hayırlı olsun." diye yanıt verdi.

Daha sonra Samsun'da Kızılırmak Deltasına bağlanan Erdoğan, şöyle konuştu:

"İstanbul'dan selamlar sevgiler. Şöyle bir alanı görelim. Doğrusu burada yılkı atlarının olduğunu bilmiyordum. Manda konusu üzerinde de durmak lazım. Manda oranında ciddi eksilme var. Mandanın etinden sütünden istifade etmemizin çok faydası var. Kurdele ve makasları çocuklara verelim. Burada da mı makas yok? Vali Bey, makası çocuklara siz verecektiniz. "

Erdoğan, her zaman taşıdığı çakıyı çıkararak, "Bende makas var, devamlı yanımda taşırım. Ay yıldızı var. Bu doğal ve maharetleri de çoktur." dedi.

Muğla'da mavi bayraklı plajlar ve Gökova Koruma Alanı projesinin açılışına bağlanan Erdoğan, çocuklara yine makas verilmediğini görünce şunları kaydetti:

"Bu olmadı, Vali Bey nasıl makas ve kurdele bulundurmaz? Bak Binali Bey diyor ki; 'O kadar çok açılış yapıyoruz ki ne makas kaldı ne kurdele. 'Vali bey, şimdi yavrularımıza makaslarını kurdeleleriyle teslim edeceksiniz. Şimdi zoomlayalım, çevreyi bir görelim. Şu güzelliğe bir bakın."

Erdoğan, daha sonra Pendik Millet Bahçesi'nde beraberindeki heyetle, Millet Bahçeleri ile atık su arıtma tesislerinin toplu açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış töreninin ardından buggy ile Pendik Millet Bahçesi'ni gezdi.

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de katıldı.

(Bitti)