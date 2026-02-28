6 aydır yoğun bakımdaydı! Üzerine ağaç devrilen oyuncu İbrahim Yıldız hayatını kaybetti - Son Dakika
6 aydır yoğun bakımdaydı! Üzerine ağaç devrilen oyuncu İbrahim Yıldız hayatını kaybetti

28.02.2026 00:09
İstanbul Kartal'da şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalan 27 yaşındaki tiyatro ve dizi oyuncusu İbrahim Yıldız, 6 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul Kartal'da, 17 Ağustos 2025'te şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalan tiyatro ve dizi oyuncusu İbrahim Yıldız'dan acı haber geldi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ünlü oyuncu Alina Boz, meslektaşının vefat ettiğini duyurdu. Boz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Canımız, kıymetli arkadaşımız İbrahim Yıldız'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenaze namazı, ikindi namazına müteakip (Kartal Soğanlık) Safa Camii'nde kılınacaktır. Tüm dost ve sevenlerine duyurulur. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 15 Ağustos günü saat 14.45 sıralarında Kartal Orta Mahalle Nur Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yola sürüklenen plastik tabureyi yakalamak için hamle yapan İbrahim Yıldız, şiddetli rüzgarın etkisiyle gövdesinden koparak yola devrilen ağacın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından ağacın altından çıkarılan Yıldız'ın, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinde ağır yaralandığı belirlendi. 27 yaşındaki Yıldız, ambulansla kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde 6 aydır tedavi altında tutuluyordu.

  Ferhat Demirel:
    ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun ??????
