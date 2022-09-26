7 bin 784 yaban hayvanı, tedavi edilerek doğaya bırakıldı - Son Dakika
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7 bin 784 yaban hayvanı, tedavi edilerek doğaya bırakıldı

26.09.2022 11:38

TARIM ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce kurulan rehabilitasyon merkezlerinde, son 10 yılda çeşitli nedenlerle yaralanan 38 bin 631 yaban hayvanı, tedavi ve rehabilite edilerek, doğal ortamına bırakıldı.

TARIM ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce kurulan rehabilitasyon merkezlerinde, son 10 yılda çeşitli nedenlerle yaralanan 38 bin 631 yaban hayvanı, tedavi ve rehabilite edilerek, doğal ortamına bırakıldı. 2022'de ise 12 bin 596 yaban hayvanından 7 bin 784'ü, yeniden doğaya kazandırıldı. 1017'sinin tedavisi devam ederken, 453 yaban hayvanı ise hayvanat bahçelerine yerleştirildi.

'Av ve Yaban Hayvanı Üretme Yeri ve İstasyonları ile Kurtarma Merkezlerinin Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik' ve uluslararası sözleşmeler gereğince doğal afetler, çevre sorunları, yaralanma ve sahipsiz kalma gibi nedenlerle bakıma ve tedaviye muhtaç olan yaban hayvanları için tedavi ve rehabilitasyon merkezleri kuruluyor. 2000'li yılların başlarında üniversiteler, hayvanat bahçeleri, belediye ve sivil toplum kuruluşlarınca yapılan protokoller ile yaban hayvanları tedavi edilirken, 2010 yılında bakanlığın kurduğu merkez devreye girdi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca kurulan ilk kurtarma ve rehabilitasyon merkezi olan Bursa Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin hizmet vermeye başlaması ile tedavi ve rehabilitasyon daha kapsamlı yapılmaya başlandı. Bakanlık tarafından her bölge müdürlüğü bünyesinde yaban hayvanı kurtarma ve rehabilitasyon merkezi kurulması hedefi kapsamında şimdiye kadar Afyonkarahisar, Bursa, Diyarbakır, Konya, Şanlıurfa, Mersin, Sinop, Kars, Van, Rize ve Hatay olmak üzere 11 ilde kurtarma merkezi inşa edildi. 10 YILDA 38 BİN 631 YABAN HAYVANINA TEDAVİ

DKMP tarafından son 10 yılda 38 bin 631 yaban hayvanı tedavi ve rehabilite edilerek doğal yaşam ortamına bırakıldı. 2021 yılında çeşitli nedenlerle yaralanan, zarar gören 8 bin 957 yaban hayvanının 5 bin 450'si tedavi edilerek, tekrar doğaya salındı. 2022 yılında şimdiye kadar 12 bin 596 yaban hayvanı doğada yaralı ya da güçten düşmüş olarak bulundu. Bunlardan 1017'sinin tedavi ve rehabilitasyon süreci devam ederken, 7 bin 784 yaban hayvanı yeniden doğaya kazandırıldı. Doğaya dönemeyecek olan 453 yaban hayvanı ise hayvanat bahçelerine yerleştirildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 7 bin 784 yaban hayvanı, tedavi edilerek doğaya bırakıldı - Son Dakika

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