9 Aralık Çarşamba DHA Spor Gündemi

BAŞAKŞEHİR KARŞILAŞMASI DEĞİŞTİRİLEN HAKEMLERLE KALDIĞI YERDEN BUGÜN 20.55'TE OYNANACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 6'ncı haftasında dün gece İstanbul Başakşehir, Paris Saint-Germain'e konuk oldu. Temsilcimiz, maçta soyunma odasına giderek bir daha dönmedi ve sahaya çıkmama kararı aldı. Kafile, Parc des Princes'ten ayrılarak konakladığı otele döndü. Karşılaşma, hakem kadrosunun tamamının değişmesi şartıyla bu akşam TSİ 20.55'e ertelendi. UEFA mücadeleyi Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin yöneteceğini açıkladı. Dördüncü hakem ise Polonyalı Bartosz Frankowski olacak.

NE OLMUŞTU?Karşılaşmanın 14'üncü dakikasında maçın Rumen hakemi Ovidiu Hategan'ın verdiği birkaç kararın ardından yedek kulübesi kızışırken, yardımcı antrenör Webo'ya kırmızı kart çıktı. Bu sırada İstanbul Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo , 4'üncü hakem Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söylemlere maruz kaldı. Uzun süren tartışmanın ardından UEFA delegesi sahaya inerken, iki takım da sahadan ayrıldı ve soyunma odasına gitti. Sonrasında İstanbul Başakşehir'de futbolcular, teknik heyet ve yönetimin yaptığı görüşme sonucunda sahaya çıkmama kararı alındı.SÜPER LİG ERTELEME MAÇLARI19.30 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor (7'nci hafta) 19.30 Atakaş Hatayspor - BB Erzurumspor (5'inci hafta)

TFF 1'İNCİ LİG13.30 Ankara Keçiörengücü - Giresunspor16.00 Adana Demirspor - Altınordu19.00 Altay - Ankaraspor

FENERBAHÇESarı-lacivertli takım, Yeni Malatyaspor maçınının hazırlıklarını sürdürecek.

BEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının çalışmalarına devam edecek.

TRABZONSPORBordo-mavililerde, Hes Kablo Kayserispor mücadelesinin hazırlıkları sürecek.

AVRUPA ARTİSTİK CİMNASTİK ŞAMPİYONASI Mersin'in ev sahipliği yaptığı Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası başlıyor. Erkeklerde 9-13 Aralık'ta, kadınlarda 17-20 Aralık'ta yapılacak şampiyonada 21 ülkeden 218 sporcu mücadele edecek.

MİSLİ.COM 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİGLERİki ligde haftanın karşılaşmaları oynanacak.

BASKETBOLFIBA Şampiyonlar Ligi20.00 Türk Telekom - Limoges Cercle Saint-Pierre20.30 Darüşşafaka Tekfen- Hereda San Pablo Burgos7DAYS EuroCup22.30 Partizan Nis - Bahçeşehir Koleji23.00 Herbalife Gran Canaria - Frutti Extra BursaHerbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi14.00 Çankaya Üniversitesi - Fenerbahçe Öznur Kablo 15.00 İzmit Belediyespor - Nesibe Aydın 16.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Galatasaray

AVRUPA'DAN FUTBOLUEFA Şampiyonlar Ligi20.55 Ajax - Atalanta20.55 Midtjylland - Liverpool23.00 Bayern Münih - Lokomotiv Moskova23.00 Salzburg - Atletico Madrid23.00 Inter - Shakhtar Donetsk23.00 Real Madrid - Borussia Mönchengladbach23.00 Olympiakos - Porto23.00 Manchester City - Olympique Marsilya

VOLEYBOLKadınlar Şampiyonlar Ligi20.00 Lokomotiv Kaliningrad Region - Eczacıbaşı Vitra22.30 Fenerbahçe Opet - Calcit Volley KamnikErkekler Şampiyonlar Ligi22.30 Fenerbahçe HDI Sigorta - Grupa Azoty Kedzierzyn KozleMisli.Com Sultanlar Ligi13.00 PTT - Beylikdüzü Voleybol İhtisas15.00 VakıfBank - Sarıyer Bld.

17.00 Kuzeyboru - Nilüfer Bld.