93 yaşındaki Mehmet amcadan duygulandıran hareket! Son birikimini bakın nereye bağışladı
93 yaşındaki Mehmet amcadan duygulandıran hareket! Son birikimini bakın nereye bağışladı

25.12.2025 10:28
93 yaşındaki Mehmet amcadan duygulandıran hareket! Son birikimini bakın nereye bağışladı
Burdur'un Gölhisar ilçesinde yaşayan 93 yaşındaki Mehmet Özcan, kendi işini kurduktan sonra hayır işlerine yönelerek cami ve anaokulu yaptırdı. Özcan, şimdi ise son birikimi olan 10 Cumhuriyet altınını jandarmaya bağışladı. Özcan, "Askerimiz bizim için çok kıymetli, daha çok yardım etmek istedim ama elimden bu kadar geldi" dedi.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde doğan 93 yaşındaki Mehmet Özcan, askerlik dönüşü kendi işini kurduktan sonra hayır işlerine yöneldi. Camilere yardım yapan Özcan, köyüne arkadaşları birlikte bir cami yaptırdı. Köyünde anaokulu olmadığı için de bir anaokulu yaptıran Özcan, şimdi ise son birikimi olan 10 Cumhuriyet altınını Jandarma Asayiş Vakfı'na bağışladı.

93 yaşındaki Mehmet amcadan duygulandıran hareket! Yılların birikimini bakın nereye bağışladı

Jandarma Asayiş Vakfı'na yapılan bağış, Burdur'da devlet-millet dayanışmasının dikkat çeken örneklerinden biri olurken gönüllülük esasına dayalı bu destek, vatandaşların kamu düzenine sahip çıkma iradesini bir kez daha ortaya koydu. Jandarma teşkilatının yürüttüğü huzur ve güvenlik hizmetlerine katkı sağlamak amacıyla yapılan bağış, mevzuata uygun ve şeffaf şekilde değerlendirilecek. Bu ayni yardımın, yeniden Burdur ili genelinde yürütülen hizmet ve faaliyetlerde kullanılacağı öğrenildi.

93 yaşındaki Mehmet amcadan duygulandıran hareket! Yılların birikimini bakın nereye bağışladı

"EKONOMİM DÜZELDİKÇE HAYIR İŞLERİNE YÖNELDİM"

Gölhisar'da 21 yaşıma kadar baba mesleği olan çiftçiliğe devam ettiğini anlatan Mehmet Özcan, "Babamın yanında çalıştım. 1955 yılında askere gittim, 1957 yılında da askerden geri geldim. Daha sonrasında da babam 'hadi kendi yuvanızı kurun' diyerek izin verdi. Hiçbir şeyim yoktu, sıfırdan başladım. Ben de havuç ticareti yapmaya karar verdim. Hem üretimini hem de ticaretini yaptım. 1963 yılında ise Gölhisar ilçesine bir kırtasiye dükkanı açtım. 4 sene bu işe Gölhisar'da devam ettikten sonra 1967 yılında Burdur merkeze taşındım. 1980 yılına kadar ekonomim biraz sıkıntılı geçti. Ekonomim düzeldikçe hayır işlerine yöneldim. Camilere yardım yaptım daha sonrasında köyüme cami, anaokulu yaptırdım" dedi.

93 yaşındaki Mehmet amcadan duygulandıran hareket! Yılların birikimini bakın nereye bağışladı

"JANDARMAMIZ BİZİM İÇİN CANINI ORTAYA KOYUYOR"

Jandarmayı çok sevdiğini belirten Mehmet Özcan, "Jandarmamız bizim için canını ortaya koyarak 7 gün 24 saat bizim can ve mal güvenliğimiz için çalışmaktadır. Tabii jandarmamıza yardımcı olmayacağız da kime yardımcı olacağız. Jandarmamıza son birikim olan 10 Cumhuriyet altını bağışladım. Bu bağışı yaparken de çok gururlandım. Askerimiz bizim için çok kıymetli, daha çok yardım etmek istedim ama elimden bu kadar geldi" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Mehmet Özcan, Gölhisar, Jandarma, Güvenlik, Ekonomi, Burdur, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 93 yaşındaki Mehmet amcadan duygulandıran hareket! Son birikimini bakın nereye bağışladı - Son Dakika

