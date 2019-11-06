Son Dakika Haberleri: A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda aday kadro açıklandı!
Son Dakika Spor A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda aday kadro açıklandı!

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda aday kadro açıklandı!

6 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 14 Kasım Perşembe günü deplasmanda Sırbistan ve 17 Kasım Pazar günü Mersin'de Litvanya ile karşılaşacak millilerin aday kadrosunun belli olduğu ifade edildi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda aday kadro açıklandı!, System.String[]

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 14 Kasım Perşembe günü deplasmanda Sırbistan ve 17 Kasım Pazar günü Mersin'de Litvanya ile karşılaşacak millilerin aday kadrosunun belli olduğu ifade edildi.


Milli takımın 10 Kasım Pazar günü İstanbul'da toplanacağı aktarıldı.


Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu'nun belirlediği 16 kişilik aday kadroya şu isimlerin davet edildiği kaydedildi:


Ayşegül Günay Aladağ (Bellona Kayseri Basketbol), Kübra Erat (Birevim Elazığ İl Özel İdare), Melis Gülcan, Cansu Köksal, Kuanitra Holingsvorth (BOTAŞ), Olcay Çakır Turgut, Esra Ural Topuz, Tuğçe Canıtez, Kiah Irene Stokes (Fenerbahçe Öznur Kablo), Tilbe Şenyürek, Işıl Alben, İnci Güçlü (Galatasaray), Gizem Yavuz (İzmit Belediyespor), Pelin Derya Bilgiç, Damla Gezgin (OGM Ormanspor), Merve Aydın (Nantes Reze Basket).

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

basketbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:09 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Pencerede asılı kalan çocuk ölümden döndü
Eminönü'ndeki balıkçı teknelerinde satış devam ediyor Son seçim anketinde büyük sürpriz! Barajı sadece 3 parti aşıyor Minik Cihan'ın mucize kurtuluşu! İmdadına ağabeyi yetişti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 21:57:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda aday kadro açıklandı!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]