A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda aday kadro açıklandı!

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 14 Kasım Perşembe günü deplasmanda Sırbistan ve 17 Kasım Pazar günü Mersin'de Litvanya ile karşılaşacak millilerin aday kadrosunun belli olduğu ifade edildi.



Milli takımın 10 Kasım Pazar günü İstanbul'da toplanacağı aktarıldı.



Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu'nun belirlediği 16 kişilik aday kadroya şu isimlerin davet edildiği kaydedildi:



Ayşegül Günay Aladağ (Bellona Kayseri Basketbol), Kübra Erat (Birevim Elazığ İl Özel İdare), Melis Gülcan, Cansu Köksal, Kuanitra Holingsvorth (BOTAŞ), Olcay Çakır Turgut, Esra Ural Topuz, Tuğçe Canıtez, Kiah Irene Stokes (Fenerbahçe Öznur Kablo), Tilbe Şenyürek, Işıl Alben, İnci Güçlü (Galatasaray), Gizem Yavuz (İzmit Belediyespor), Pelin Derya Bilgiç, Damla Gezgin (OGM Ormanspor), Merve Aydın (Nantes Reze Basket).

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,