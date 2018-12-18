Son Dakika Haberleri: Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

3 saat önce

Elde dokunan halılarıyla ünlü Manisa'nın Demirci ilçesinde atölyede halı dokuyan kadınlar, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, beğendiği kareler için oy kullandı.

Aa'nın
Elde dokunan halılarıyla ünlü Manisa'nın Demirci ilçesinde atölyede halı dokuyan kadınlar, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, beğendiği kareler için oy kullandı.


AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ile dünya gündemini etkileyen en önemli fotoğrafları arasından seçilen kareleri inceleyen kadınlar, beğendiği eserleri oyladı.

Mahmutlar Mahallesi'nde halı dokuyan Süzer Akbulut, Emin Sansar'ın Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in kuzeydoğusundaki stratejik Burseya Dağı'nın terör örgütü PYD/ PKK'dan ele geçirildiği anı yansıtan fotoğrafı beğenerek oylama yaptı.

Hatice Darıcı da Özkan Bilgin'in Hakkari'nin Irak sınırındaki Şemdinli ilçesinin Balkaya Dağları'nda vatan savunmasındaki Mehmetçik oruçlarını açma anlarının yer aldığı "Mehmetçik'ten ilk iftar" adlı fotoğrafı oyladı.

Oğlunun Diyarbakır'da vatani görevinin yaptığını belirten Ülfiye Kurtul ise Halil Fidan'ın Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin ilçe merkezini tümüyle ele geçirmesinin ardından, ilçe merkezindeki hükümet binasına Türk bayrağı çekildiği anı gösteren fotoğrafı seçti.

El halısı dokuyan kadınlar, AA tarafında oylamaya sunulan fotoğrafları çok beğendiklerini belirterek, özellikle askerlere karşı büyük bir sevgi beslediklerini bu yüzden hep askerlerin yer aldığı fotoğrafları seçtiklerini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:12 Kaynak: AA

Afrin, Anadolu Ajansı, Demirci, Manisa, Güncel
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