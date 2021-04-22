ABD'nin ev sahipliğinde 40 ülke liderinin katılacağı 'İklim Zirvesi' bugün başlayacak - Son Dakika

ABD Başkanı Joe Biden'ın daveti üzerine 40 ülke lideri ve Avrupa Birliği'nin (AB) katılımı ile ABD'nin ev sahipliğinde çevrimiçi olarak yapılacak ve 2 gün sürecek İklim Zirvesi bugün başlıyor.

ABD Başkanı Joe Biden, 26 Mart'ta 40 ülke lideri ve Avrupa Birliği'ni (AB) İklim Zirvesi'ne davet etmişti. Biden'ın daveti üzerine söz konusu ülkeler ve AB'nin katılımı ile ABD'nin ev sahipliğinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek İklim Zirvesi bugün başlıyor. Toplamda 2 gün sürmesi planlanan zirvede, iklim değişikliğinin dünya genelinde geçim kaynakları ve yaşam üzerindeki yıkıcı etkisine karşı alınacak önlemler ve bunların ekonomik faydaları liderler arasında tartışılacak. Zirvede ele alınacak konular arasında önümüzdeki 10 yıl içinde karbon emisyonunun azaltılması, iklim değişikliğine yönelik alınan önlemlerin ekonomik faydaları ve küresel iklim değişikliği konusunda çalışan devlet dışı aktörlerin tanıtılması yer alıyor. Zirve sırasında ABD'nin tekrar katıldığı Paris Anlaşması uyarınca belirlediği 2030 hedeflerinin de açıklanacağı belirtildi.

"Şimdi harekete geçersek, herkes için daha güvenli bir gelecek inşa edebiliriz"

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şimdi harekete geçersek, herkes için daha güvenli, sürdürülebilir ve adil bir gelecek inşa edebiliriz" ifadeleri yer aldı. Zirvenin temel amacı ise büyük ekonomileri özellikle de küresel emisyonun yüzde 80'inin kaynaklandığı ve gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 80'ine sahip Büyük Ekonomiler İklim ve Enerji Forumu üyelerini yıllık küresel ısınmayı 1.5 santigrat dereceye indirme hedefine ulaşma konusunda teşvik etmek olarak açıklandı.

Kimler katılacak

ABD'nin ev sahipliğinde ilk oturumu bugün gerçekleştirilecek zirvenin açılışını Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris yapacak. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İklim Değişikliği ile Mücadele Özel Temsilcisi John Kerry de zirveye katılacak. Zirveye katılacak 40 lider arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis de bulunuyor. İklim Zirvesi'ne daha önce davet edilmeyen Pakistan da, Kerry'den gelen davet mektubunun ardından zirvenin bugün düzenlenecek ilk oturumuna temsilen katılacağını açıkladı.

Öte yandan zirve, 2021 Kasım ayında Glasgow'da yapılması planlanan Birleşmiş Milletler Küresel Isınma Konferansı (COP26) için başlangıç niteliği taşıyor.

(İHA)