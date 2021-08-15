Aç susuz kalmış, toynakları yanmış canları şefkatle kucakladılar

'ARTIK TASMASIZ, ZİNCİRSİZ, MUTLU YAŞAYACAKLAR' Av. Ahmet Kemal Şenpolat, HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı

Manavgat'taki yangını duyar duymaz bölgeye intikal ettik. Yerinde müdahale için sahra hastanesi çadırları kurduk.

Kurtardığımız hayvanların özellikle alt kısımları yanmıştı. Koyunlar, keçiler, kuzular, hatta inekler… Hem aç susuz kalmışlar hem de toprak sıcak olduğu için toynakları, ayakları, karınları yanmıştı. Zehirlenenler vardı.

Çadırlarla ilgili medyada bazı yorumları gördüm… İddiaların aksine bu çadırlarda ortalama 100 bin liralık cihazlar var. Bunların çoğu zaten ortalama bir klinikte bile olmayan aletler. Yoğun bakımdaki her koyunun başında 24 saat gönüllü duruyor.

Marmaris, Manavgat ve Osmaniye'de 1.300'e yakın hayvanın tedavisi yapıldı. Hepsi iyileşince Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliğimize gönderilecek. Orada hayatlarının sonuna kadar zincir, tasma olmadan mutlu mesut yaşayacaklar.

Yoğun bakımda kurtulan hayvanlar için alkışlarla uğurlama töreni yapıyoruz

Kimseden bağış istemedik. Kendi donanımımızla gittik ve hayvanlara ücretsiz bakıyoruz.

'YABAN HAYATA MUTLAKA YEM DÖKÜLMELİ' Timur Ugan, Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı

Büyükçekmece itfaiye ekipleri 50 kiloluk köpeği kucaklayıp kurtardı.

Manavgat, Marmaris, Muğla Merkez ve Milas'taydık.

Kaçamayan yavru ve sürüngen yaban hayvanları öldü. 300 civarında çiftlik hayvanı Muğla merkez bakımevi ve özel veterinerlere tedaviye götürüldü. İyileşince sahiplerine verilecek. Sahipsiz kalan, kaybolan evcil hayvanlara yuva aranıyor.

Yangın sonrası en büyük ihtiyaç bütün hayvanlar için besleme çalışması olacak. Yaban hayata da mutlaka yem dökülmeli çünkü hayvanların kaynağı kalmadı.

Hayvanlar üzerinden bağış suiistimal ediliyor, çağrı yapmıyoruz. (www.dayanismafed.org)

'YAŞADIKLARI TRAVMALARI SİLMEK İÇİN EPEY UĞRAŞACAĞIZ'

Sibel Çakır, Angels Farm Sanctuary Hayvan Çiftliği kurucusu

Fesleğen, Kavaklıdere, Çökertme, Milas ve Marmaris'e bağlı köylerde çalıştık.

Yangın sahasındaki hayvanları güvenli alanlara taşıdık. Yanık ve kırıklı vakalar için klimalı ahırlar inşa ettik. Sahiplerinden satın alıp çiftliğe getirdiğimiz yaralı 200, kurtarıp sahiplerine teslim ettiğimiz 400 hayvan oldu.

Tedavileri biten yaban hayvanları ormana geri salınacak, diğer çiftlik hayvanları bizimle. Yaşadıkları travmaları silmek ve tedavi için epey uğraş vereceğiz.

Manavgat, Adana, Mersin ve Muğla'daki yangın alanlarından kurtarılan hayvanların çiftliğe gelmesi veya sahiplerine ulaştırılması için nakil ücreti olarak 100 bin lira ödeme yaptık. Hayvanları ve ahırları yananlara 80 bin liralık yem desteği verdik.

İsteyenler bize @angelsfarmsanctuary Instagram adresi ya da (0530) 492 89 98 numaralı telefondan ulaşabilirler.

'KURTARILANLARIN BİR KISMI HİMAYEMİZDE'

Ömür Gedik, HAÇİKO Derneği Kurucu Başkanı

Manavgat, Marmaris, Muğla, Bodrum'daki yangın ve Van'daki selde ekiplerimiz sahadaydı.

Onlarca keçi, köpek, tavuk-horoz kurtarıldı. 60'ın üzerinde kaplumbağa tedavi edilip ormana salındı. Sahipli kedi-köpekler sahiplerine teslim edildi. 10 kedi koruma altında.

Afet bölgesinden kurtardığımız canlarımızı İstanbul'da HAÇİKO Yaşam Çiftliği'ne alacağız.

Afet dönemlerinde maddi katkıya çok ihtiyacımız oluyor. Her operatörden HAÇİKO yazıp 2645'e SMS göndererek 10 lira destek olabilirler. Gönüllü olmak için de telefon (549) 640 20 10.

'HEPSİ YİNE AYNI EKOSİSTEMDE VARLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR'

Ozan Önen, Kaplumbağa Kurtarma Timi kurucusu/koordinatörü

Marmaris yangını başladığında söndürme çalışmalarına gönüllü katıldım. Aklıma en yavaş dostlarımızın, kaplumbağaların kaçamayacağı geldi. Instagram'da @kaplumbagakurtarmatimi hesa-

bını açtım. Birkaç saatte 140'ı aşkın gönüllü geldi. 1000'den fazla kara kaplumbağası kurtardık.

Kaplumbağalar çok yavaş olsalar da yangında 10-15 santimetre derinlikte çukurlar kazıp toprak altına saklanabiliyor. Kimi zaman da dere yataklarına hücum ediyorlar. Bu sayede 1000'den fazla kaplumbağa bulabildik ve tedaviye aldık.

Kaplumbağalar stresten biraz kurtulunca yine ait oldukları yere, Marmaris'te orijinal floraya sahip kır alanlarına tahliye ettik. Hepsi yine aynı ekosistemde, aynı coğrafyanın yaban hayvanları olarak varlıklarını sürdürüyor.

Maddi yardım kabul etmiyoruz. Biz bu kurtarma çalışmasını sadece gönül işi olarak yapıyoruz.

'ÇİP VE KARNELERİNDEN SAHİPLERİNİ BULDUK'

Suzan Zift, Marmaris Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

Yangın bölgelerinden ve tahliye edilen köylerden kurtarılan hayvanlar Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirildi. Yabani hayvanların da aralarında olduğu 347 can buradaydı.

Bu hayvanlar ilk etapta güvenli bir alana alındı. Bakımları ve tedavileri gerçekleştirildi. Sahipli hayvanların çiplerinden ve karnelerinden sahipleri bulunarak teslim edildi. Domuz, kaplumbağa, şahin gibi yabani hayvanlar da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Bu arada sahiplendirme de yapıldı. Yangında köpeğini kaybeden bir aile yeni bir yavru sahiplendi.