"Sazan sarmalı" şebekesinden pişkin mesaj: Sizi dolandırdım, hakkınızı helal edin - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

"Sazan sarmalı" şebekesinden pişkin mesaj: Sizi dolandırdım, hakkınızı helal edin

"Sazan sarmalı" şebekesinden pişkin mesaj: Sizi dolandırdım, hakkınızı helal edin
15.11.2025 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da "sazan sarmalı" yöntemiyle daire satışı üzerinden 5 kişiyi 7 milyon TL dolandıran şebeke çökertildi. Şüphelilere ait lüks otomobiller ve değerli eşyalar ele geçirilirken 24 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden birinin mağdurun telefonuna, "Ağabey sizi dolandırdım. Yurt dışına çıkacağım. Birbirinize zarar vermeyin, hakkınızı helal edin" şeklinde attığı mesaj "pes" dedirtti.

Adana'da oturan 48 yaşındaki S.G., Seyhan'daki dairesini elden çıkarmak için internete 2 milyon 300 bin liralık bir ilan bıraktı. İlan kısa sürede, kendini "uzman çavuş" diye tanıtan 31 yaşındaki İ.T'nin radarına girdi. Evi ailesi için almak istediğini söyleyen İ.T, gerçekte dairenin fotoğraflarını kopyalayıp başka bir sosyal medya hesabında aynı evi bu kez 1 milyon 900 bin liraya satışa çıkardı.

ASIL SATICIYLA ALICIYI BULUŞTURDU

Sahte ilanla ilgilenen 55 yaşındaki M.T., şüpheliyle iletişim kurdu. Şüpheli İ.T., Malatya'da görev yaptığını ve tapu işlemlerini babasının yürüteceğini söyleyerek iki tarafı tapu müdürlüğünde buluşturdu.

DEVİR SIRASINDA OYUN ORTAYA ÇIKTI

M.T., tapu işleminden önce şüphelinin telefondan verdiği hesaba dairenin parasını yatırdı. Devir sırasında S.G., ödemenin kendi hesabına yapılması gerektiğini söyleyince durum çözüldü. M.T. ise parayı "uzman çavuşun" gönderdiği başka bir hesaba çoktan gönderdiğini söyledi.

"SİZİ DOLANDIRDIM" MESAJI "PES" DEDİRTTİ

Bu esnada M.T'nin telefonuna, "Ağabey sizi dolandırdım, yurt dışına çıkacağım. Birbirinize zarar vermeyin, hakkınızı helal edin," mesajı düştü.

'Sazan sarmalı' şebekesinden pişkin mesaj: Sizi dolandırdım, hakkınızı helal edin

7 MİLYON LİRALIK VURGUN

Şikayet sonrası harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, olayın tek kişinin işi olmadığını tespit etti. İncelemelerde dolandırıcılığın, İ.T., 25 yaşındaki D.Ö. ve 36 yaşındaki H.T.'nin liderliğini yaptığı 35 kişilik bir ekip tarafından organize edildiği anlaşıldı.

Aynı yöntemle 5 kişinin toplam 7 milyon lira dolandırıldığı, paranın bir bölümünün kripto varlıklara, kalanın ise altına çevrildiği ortaya çıktı.

'Sazan sarmalı' şebekesinden pişkin mesaj: Sizi dolandırdım, hakkınızı helal edin

35 KİŞİLİK ŞEBEKE ÇÖKERTİLDİ

Yapılan tespitlerin ardından harekete geçen polis, Adana merkezli İstanbul, Mersin, Batman, Şanlıurfa, Kırklareli, Gaziantep, Kocaeli, Nevşehir ve Osmaniye'de eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda çetenin yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alındı.

MAL VARLIKLARINA EL KONDU

Suçtan elde edilen gelirle alındığı değerlendirilen 9 lüks otomobile, yaklaşık 1,5 milyon lira değerindeki altın ve ziynet eşyasına ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

'Sazan sarmalı' şebekesinden pişkin mesaj: Sizi dolandırdım, hakkınızı helal edin

24 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltındaki şüphelilerin ise emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. İ.T. ve D.Ö'nün de aralarında bulunduğu 24 kişi tutuklanırken H.T. ile birlikte 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Operasyon, 3-sayfa, Ekonomi, Şebeke, Şebeke, Polis, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa 'Sazan sarmalı' şebekesinden pişkin mesaj: Sizi dolandırdım, hakkınızı helal edin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Daha 18 yaşında Satmaya çalıştığı şeyi görenler telefona sarıldı Daha 18 yaşında! Satmaya çalıştığı şeyi görenler telefona sarıldı
Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor
Şehit babasını oyuncağına sarılarak bekledi Şehit babasını oyuncağına sarılarak bekledi
Nilperi Şahinkaya’dan sevgilisiyle romantik paylaşım Nilperi Şahinkaya'dan sevgilisiyle romantik paylaşım
Midye ve kumpirden zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun son görüntüsü ortaya çıktı Midye ve kumpirden zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun son görüntüsü ortaya çıktı
Michael Jackson’ın mirasıyla ilgili davada Paris Jackson’a ret kararı Michael Jackson'ın mirasıyla ilgili davada Paris Jackson'a ret kararı
Tütsü faciası 1500 yıllık tapınağı kül ediyordu Tütsü faciası 1500 yıllık tapınağı kül ediyordu
Liste açıklandı WhatsApp yarından itibaren bu telefonlarda çalışmayacak Liste açıklandı! WhatsApp yarından itibaren bu telefonlarda çalışmayacak
Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor
Hakeme söylediği sözler Portekiz’i karıştırdı Mario Branco’ya şok ceza Hakeme söylediği sözler Portekiz'i karıştırdı! Mario Branco'ya şok ceza
Kastamonu’nda soruşturma derinleşiyor Başsavcılık eski enişte için harekete geçti Kastamonu'nda soruşturma derinleşiyor! Başsavcılık eski enişte için harekete geçti
Gıda zehirlenmesinde belirtiler 15 dakikada başlayabilir Gıda zehirlenmesinde belirtiler 15 dakikada başlayabilir

11:55
Sındırgı beşik gibi 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Sındırgı beşik gibi! 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
11:17
Fahiş site aidatlarına yeni düzenleme Bakan Kurum açıkladı
Fahiş site aidatlarına yeni düzenleme! Bakan Kurum açıkladı
11:15
Şehit ailesine saygısızlık Taziye devam ederken düğün yapıldı, polis müdahale etti
Şehit ailesine saygısızlık! Taziye devam ederken düğün yapıldı, polis müdahale etti
10:50
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak İşte konuşulan rakam
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte konuşulan rakam
10:44
Fenerbahçe’nin yıldızı milli maçta sakatlandı
Fenerbahçe'nin yıldızı milli maçta sakatlandı
10:18
Avrupa’nın en büyük kentinde bomba alarmı 21 bin kişi tahliye edildi
Avrupa'nın en büyük kentinde bomba alarmı! 21 bin kişi tahliye edildi
10:10
Şehit cenazesinde skandal: Görüntüye büyük tepki var
Şehit cenazesinde skandal: Görüntüye büyük tepki var
09:58
Galatasaray’da Barış Alper dönemi bitiyor
Galatasaray'da Barış Alper dönemi bitiyor
09:45
Altındaki ani düşüş sonrası çeyreğin fiyatı bakın ne kadar oldu
Altındaki ani düşüş sonrası çeyreğin fiyatı bakın ne kadar oldu
09:45
Ekip otosu tıra arkadan çarptı: 1 polis şehit oldu, 1 polis ağır yaralı
Ekip otosu tıra arkadan çarptı: 1 polis şehit oldu, 1 polis ağır yaralı
09:45
Ranta karşı çıkan belediye başkanı başına gelenleri anlattı: Evlerine gidip çocuklarıyla tehdit ettiler
Ranta karşı çıkan belediye başkanı başına gelenleri anlattı: Evlerine gidip çocuklarıyla tehdit ettiler
09:23
500 bin sosyal konut projesine büyük ilgi İşte başvuru sayısı
500 bin sosyal konut projesine büyük ilgi! İşte başvuru sayısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2025 12:13:36. #7.12#
SON DAKİKA: "Sazan sarmalı" şebekesinden pişkin mesaj: Sizi dolandırdım, hakkınızı helal edin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.