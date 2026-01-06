Parasını ödediği evi alamayınca önce müteahhidin oğlunu, sonra kendini öldürdü - Son Dakika
Parasını ödediği evi alamayınca önce müteahhidin oğlunu, sonra kendini öldürdü

Parasını ödediği evi alamayınca önce müteahhidin oğlunu, sonra kendini öldürdü
06.01.2026 18:09  Güncelleme: 18:57
Adana'nın Çukurova ilçesinde, 10 yıl boyunca ödemesini yaptığı evi teslim alamadığını öne süren bir kişi, tartıştığı müteahhidin oğlunu tabancayla vurduktan sonra aynı silahla kendi yaşamına da son verdi.

Adana'nın iddiaya göre; Soner Sucu, R.Y.'ye ait inşaat şirketinden ev almak için 10 yıl boyunca ödeme yaptı.

Ancak aradan geçen sürede hala evini teslim alamayan Soner Sucu, Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'ndeki R.Y.'e ait inşaat şirketine gitti. Burada, Soner Sucu ile müteahhittin oğlu Ramazan Can Yıldırım arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Sucu, tabanca ile önce Ramazan Can Yıldırım'ın, ardından da kendi başına ateş etti.

KURTARILAMADILAR

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Soner Sucu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edilirken, yaralanan Ramazan Can Yıldırım ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yıldırım da hastanede hayatını kaybetti. Cenazeler otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    iyi yapmiş sen 10 yil parasini al evini verme adaletmi intihar etmis insallah cennete gider . 58 1 Yanıtla
  • 153246 153246:
    müteahhidin kendisinide oğlunun yanına gönderin 26 0 Yanıtla
  • çiüçiü çiüçiü:
    neler oluyor memleket te 19 1 Yanıtla
