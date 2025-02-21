Adana'da Fiber Mobilite ve Dijital Dönüşüm Buluşması

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(ADANA) - Türk Telekom'un sponsorluğunda, ICT MEDIA Dergisi tarafından düzenlenen "Fiber Mobilite Çağında Teknoloji ve İnovasyon Buluşmaları" etkinliğinin ikincisi Adana'da gerçekleştirildi. Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) düzenlenen etkinlikte dijitalleşmenin Adana sanayisi ve iş dünyası için sağlayacağı fırsatlar ele alındı. Etkinlikte, Türk Telekom ile katılımcı firmalar arasında birebir görüşmeler yapıldı.

Türkiye'nin en verimli topraklarına sahip ve sanayileşmenin öncüsü Adana, dijital dönüşüm süreçlerine hızla adapte oluyor. ICT MEDIA Dergisi tarafından Türk Telekom sponsorluğunda düzenlenen "Fiber Mobilite Çağında Teknoloji ve İnovasyon Buluşmaları" etkinliği, AOSB'de gerçekleştirildi.

Etkinlikte, ICT Yayın Grubu Genel Yayın Yönetmeni Murat Pehlivan, Türk Telekom Adana Bölge Müdürü Yılmaz Tohumoğlu, Türk Telekom KOBİ Satış Direktörü Cihan Demirlek, AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütçü, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkan Yardımcısı (KVKK) Dr. Cihan Kanlıgöz birer konuşma yaparken Türk Telekom Profesyonel Servisler Grup Müdürü Seza Tunay Barlak "Dijitalleşmenin Kalbinde Fiber Teknoloji" başlıklı bir sunum yaptı.

ICT Yayın Grubu Genel Yayın Yönetmeni Murat Pehlivan, etkinliğin amacının, sanayicileri, iş dünyasının liderlerini ve teknoloji sağlayıcılarını bir araya getirerek dijital dönüşüm sürecine katkı sunmak olduğunu belirterek, "Adana, tarih boyunca tarım, sanayi ve ticaretin merkezlerinden biri olmuştur. Türkiye'nin en verimli topraklarına sahip bu güzel şehir, sanayileşme süreciyle birlikte ekonomik kalkınmanın da öncüsü haline gelmiştir. Çok sayıda sektörlerde büyük yatırımlara ev sahipliği yapan Adana, bugün dijital dönüşüm süreçlerine hızla adapte olarak rekabet gücünü artırmaktadır" dedi.

Türk Telekom Adana Bölge Müdürü Yılmaz Tohumoğlu ise açılışta yaptığı konuşmada Türk Telekom'un hizmet anlayışının "sadece merkeze değil herkese hizmet" olduğunu vurguladı. Türkiye'de dijital dönüşümünün lideri olan Türk Telekom'un ülkenin her yerine iletişim altyapısını götürmeyi kendisine bir ödev olarak gördüğünü aktaran Tohumoğlu, "Türkiye'nin ilk 500 şirketi başta olmak üzere pek çok kamu kuruluşunun dijital güvenliğini sağlıyoruz. Kamuya özel sektöre dijitalleşme yolculuğunda destek oluyoruz. Adana'yı ve çevre illerimizi geleceğe taşımak için çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

Türk Telekom KOBİ Satış Direktörü Cihan Demirlek, dijitalleşme ve inovasyonun Türkiye'yi geleceğe taşıyacak en önemli unsurlar olduğunu söyledi. Adana'nın etkinliğe ev sahipliği yapmasından son derece mutlu olduklarını bildiren Demirlek, "Bu buluşma ülkemizin teknoloji geleceğine imkan sağlayacak iş birliklerine imkan sağlayacak. Dijitalleşme süreçleri hem hizmet veren hem de hizmet alanların yaklaşımlarını belirleyici hale getiriyor. Bir yandan iş yapış biçimleri değişirken, diğer yandan da dijitalleşme yaygınlaşıyor. Biz dijitalleşmeyi sadece bir dönüşüm sürece olarak değil ülkemizin ekonomik ve kalkınması için bir kaldıraç olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütçü, AOSB olarak Türkiye'de bulunan 400'ün üzerindeki organize sanayi bölgesi içerisinde ilk 5 içine girdiklerini paylaştı. AOSB'ye ilişkin bilgi veren Sütçü, sanayi bölgesinin yaklaşık 25 milyon metrekarelik bir alanında faaliyet gösterdiğini bildirdi. Sütçü, şunları aktardı:

"AOSB Adana ihracatının yaklaşık yüzde 60'ını gerçekleştiği bir bölge. Tüm dünyadan bir yatırımcı için olması gereken altyapı ve üstyapıya sahip bir organize sanayi bölgesiyiz. Biz dijital dönüşüme 8 yıl önce başladık ama hala tamamlayamadık. Tamamlayamadığımız noktada diğer şirketlerden geri kaldığımızı görüyoruz. Teknolojiyi hızlı bir şekilde takip ettiğimiz müddetçe ayakta kalabileceğimiz görüyoruz. Ekonomide gelinen noktada verimlilikten başka yapacağımız bir şey yok. Verimliliği sağlayacak olan da teknoloji. Bir sanayici olarak tavsiyem bu teknoloji çağında bilgi ve becerileri aksatmadan uygulamaya çalışalım diyorum."

KVKK Başkan Yardımcısı Dr. Cihan Kanlıgöz de Türkiye'nin bilişim teknolojileri alanında da büyük mesafe kat ettiğini vurgulayarak, Türkiye'nin son 50 yılda bilgi iletişim teknolojileri alanında geçirdiği dönüşümlerle ilgili bilgi paylaştı. Son on yılda özellikle kamu sektöründe dijitalleşme sayesinde devrim niteliğinde gelişmelere şahit olduğunu kaydetti. UYAP, MHRS, MERNİS ve TAKBİS sistemleri ile ilgili konuşan Kanlıgöz, şunları söyledi:

"10 yıl önce e-Devlet uygulamalarını yaygınlaştırmak için çalışıyorduk. Bugün Dijital Ofis'in yaptığı çalışmalarla e-Devlet üzerinden neredeyse sunulmayan bir uygulama kalmadı. Bürokrasiye tuşa getirdik. Dijitalleşme ve bilişim teknolojilerin insanların günlük hayatına girdiği kadar bürokratik yaşamı da etkiledi. Hayatımızı kolaylaştıran, şekillendiren gelişmelerin yanı sıra bunların suiistimalleri de gelişti."

Kanlıgöz, KVKK'nın bir çerçeve kanun olarak hazırlandığını belirtirken, KVKK mevzuatına uyumun sanayiciler tarafından sadece bir yükümlülük olarak değil, sağlıklı bir işletmenin kendisi için yapacağı bir yatırım olarak görünmesi gerektiğini vurguladı.

Dijitalleşmenin kalbinde fiber teknoloji var

"Fiber Mobilite Çağında Teknoloji ve İnovasyon Buluşmaları" etkinliğinde, Türk Telekom Profesyonel Servisler Grup Müdürü Seza Tunay Barlak, "Dijitalleşmenin Kalbinde Fiber Teknoloji" başlıklı bir sunum yaptı. Barlak, sunumunda dijital dönüşümün önemini, Türk Telekom'un bu alandaki rolünü ve geleceğe yönelik vizyonunu paylaştı.

Barlak, Adana'nın ekonomik gücüne dikkati çekerek, şehrin en çok ihracat yapan 13'üncü şehir olduğunu ve 4 milyar doları aşan ihracat rakamına ulaştığını belirtti. "Türk Telekom olarak, Adana'nın bu sanayi ekosisteminde hizmet veriyor olmaktan gurur duyuyoruz" diyen Barlak, Türk Telekom'un 81 ile entegre telekomünikasyon hizmeti sunduğunu ve 53 milyondan fazla LTE abonesine hizmet verdiğini bildirdi. Bugünün koşullarında dijital dönüşümün bir zorunluluk haline geldiğini vurgulayan Barlak, "Dönüşüme kolektif olarak bakıyoruz. Hedefimiz inovasyon ve verimliliği artırmak, efor ve maliyet dengesini optimize etmek ve veriden değer üretmek" ifadelerini kullandı.

Dijitalleşmenin akıllı otomasyon, siber güvenlik, IoT, yapay zeka, bulut bilişim, genişletilmiş gerçeklik, blok zinciri ve metaverse gibi alanlara katkı sağladığını belirten Barlak, dijital dönüşümün teknoloji, şirket kültürü, süreçler ve çalışanlar üzerinde etkiler yarattığını ifade etti. Barlak, şirketlerin rekabette öne çıkabilmeleri için dijitalleşmeye dair düşüncelerini hızla değiştirmeleri ve küresel gerçeklere adapte olmaları gerektiğini vurguladı. Dijitalleşme yolculuğunun tüm kesimlerde benimsenmesi için kamu nezdinde de etkin çalışmalar yapıldığını belirten Barlak, "Aslında teknolojinin rekabette öne çıkabilmemiz için dijital dönüşüm bir zaruriyettir" dedi.

Sunumunda son 10 yılda internet kullanıcıları, sosyal medya kullanıcıları, mobil abone sayısı ve üretilen veri miktarındaki artış gibi önemli verileri paylaşan Barlak, "Geleceğe şimdiden hazır mıyız" sorusunu yönelterek Türk Telekom olarak Türkiye'nin en iyi fiber altyapısına sahip olduklarını ve 4 yıldır pazar lideri konumunda bulunduklarını dile getirdi. Barlak, Türkiye'de milli ekosistemin geliştirilmesi için çalıştıklarını ve 5G teknolojisine en hazır operatör olduklarını sözlerine ekledi.

"Fiber Mobilite Çağında Teknoloji ve İnovasyon Buluşmaları" etkinliğinin önemli bölümlerinden olan "Sanayide Dijitalleşme" paneli, sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirdi. ICT Yayın Grubu Genel Yayın Yönetmeni Murat Pehlivan'ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, Türk Telekom Kurumsal Müşteri Çözümleri Satış Direktörü Basri Tatar, Çizgi Bilgisayar CEO'su Mehmet Ali Altun, Evant Teknoloji sahibi ve ABİAD Başkan Yardımcısı Ahmet UZEL ve Ogitek Otomatik Giriş Teknolojileri Şirket Sahibi/CEO'su Kemal Mert Hasırcı konuşmacı olarak yer aldı.

Basri Tatar, Türk Telekom'un fiber altyapı datacenter yatırımlarıyla dijitalleşmenin temel taşlarından biri olan altyapıya büyük önem verdiğini vurguladı. Tatar, şöyle konuştu:

"Dijitalleşme bir kuyu değil, bir fırsat"

"Telekomünikasyon olanında Türkiye'nin en iyisi olmaya çalışan ve bu alanda çözümler ortaya koymayan bir kurumuz. Temelde amacımız özellikle sanayicimiz kendi işine odaklansın, dijitalleşmek istediklerinde biz her zaman yanlarındayız. Çünkü biz kurumları dünyaya bağlamak istiyoruz. Onların stratejik ortağı olmak istiyoruz. Türk Telekom olarak kurumlara mesajımı su. Biz sizin ihtiyacının olan bütün çözümlere sahibiz. Dijitalleşmeyi dipsiz bir kuyu olarak görmüyoruz. Daha da ileriye taşıyacak bir süreç olarak görüyoruz."

Mehmet Ali Altun, "Anlık güncelleşme yapılması gereken bir konu olarak görüyorum" sözleriyle dijitalleşmenin dinamik yapısına dikkati çekti. Altun, "Dijital dönüşümde en büyük eksikliklerden birisi bunun eğitim, organizasyon yapısı ve altyapıların olmamasından kaynaklanıyor. Bu bir işletme kültürü… Dijitalleşme süreçlerinin tamamlanabilmesi için bütün dünyada 2030 yılı milat olarak seçildi. Dünyadaki işletmelerin yüzde 85'inin dijitalleşmesinin tamamlanması beklenmektedir" diye konuştu.

İşletmelerin dijital dönüşüm için strateji oluşturması gerektiğini kaydeten Altun, bu noktada eğitim ve kurum kültürün önemine değindi.

Ahmet Uzel ise "Sanayiciler dijital dönüşüm projelerini kurmaktan korkuyor" diyerek dijital dönüşüm konusunda tereddütlerin olduğuna işaret etti. Uzel, "Dijital dönüşüm alelacele yapılacak bir iş değil. Aşama aşama yapılması gereken şeyler var" dedi.

Uzel, bulut teknolojileri konusunda şirketlerde yaşanan tereddütlere de dikkati çekerek, "Bulut ve buluta geçiş noktasındaki en büyük sıkıntımız genelde patronlar verilerinin dışarıya çıkmasını uygun bulmuyor. Bunu aşmak çok kolay olmuyor. Biraz bu korkuların aşılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kemal Mert Hasırcı ise şunları dile getirdi:

"Dijitalleşme karanlık bir kuyu gibi görünse de bilinçli yöneticilerle verim anlamda uçsuz bucaksız bir kuyu… Her şeyden önce bunu istemek ve bu alanda gerekli önlemleri almak gerekiyor. Dijital dönüşüm adım adım ilerlediğinizde maliyetle çok da gözde görünmeyen bir hale geliyor. Bu bir süreç. Bu süreçte ayak direyenler olacak ancak bu süreci hızlandırmak gerekiyor. Biz de bu süreç içerisinde yer aldık."

"Fiber Mobilite Çağında Teknoloji ve İnovasyon Buluşmaları" etkinliğinde fiber altyapıdan dijitalleşmeye, sanayide inovasyondan siber güvenliğe, yapay zekadan bulut bilişime kadar geniş bir yelpazede bilgi ve deneyim paylaşımına olanak tanıdı. Katılımcılar, Türk Telekom uzmanlarıyla B2B görüşmeler yaparak, yeni ürün ve hizmetler geliştiren firma temsilcileriyle işbirliği fırsatları yakaladı.

Bursa'dan başlayan ikinci durağı Adana olan Teknoloji ve İnovasyon Buluşmaları yolculuğu, gelecek aylarda Kayseri ve Ankara'da devam edecek.