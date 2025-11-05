Adana'da Kahvehane Kavgası: Bir Ölü - Son Dakika
Adana'da Kahvehane Kavgası: Bir Ölü

05.11.2025 10:10  Güncelleme: 11:06
Kahvehanede çıkan kavga sonucu bir kişi av tüfeğiyle öldürüldü, zanlı tutuklandı.

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Orhan Gazi Mahallesi Toros Caddesi'nde 3 Kasım saat 14.00 sıralarında iddiaya göre; Sabahattin Mumcuoğlu (58) kahvehanede otururken yanına M.Ç. (76) geldi.

Kahvehanedeki vahşette lastik patladı, katil yakalandı

KÜFÜRLEŞME SONRASI CİNAYET

İkilinin muhabbeti sırasında arlarında anlık tartışma sonrası küfürleşme yaşandı. Kısa sürede alevlenen tartışma kavgaya dönüştü. M.Ç., aracından av tüfeği çıkartıp Mumcuoğlu'na doğru tetiğe bastı fakat silah tutukluk yaptı. Bu sırada Mumcuoğlu da kaçmaya başladı. Silaha doldur boşalt yapan M.Ç., Mumcuoğlu'na ateş açtı. Açılan ateş sonucu kasığından yaralanan Mumcuoğlu hayatını kaybetti. M.Ç. ise otomobiliyle kaçtı.

Kahvehanedeki vahşette lastik patladı, katil yakalandı
Öldürülen Sabahattin Mumcuoğlu

LASTİĞİ ŞİŞİMREK İÇİN GİRDİĞİ İSTASYONDA YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, M.Ç.'yi D-400 kara yolu üzerinde Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi akaryakıt istasyonunda suç aletiyle birlikte yakaladı. Lastiği patlayan aracına hava basmaya girdiği istasyonda yakalanan zanlı emniyete götürüldü.

Kahvehanedeki vahşette lastik patladı, katil yakalandı

SUSMA HAKKINI KULLANDI

Emniyette polislerin sorularını yanıtsız bırakan ve susma hakkını kullanan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlı kasten öldürme suçundan tutuklandı.

Kaynak: İHA

