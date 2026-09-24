Adana Lezzet Festivali 10. yılına İstanbul'dan merhaba dedi - Son Dakika
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Adana Lezzet Festivali 10. yılına İstanbul'dan merhaba dedi

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Adana Lezzet Festivali 10. yılına İstanbul\'dan merhaba dedi
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Adana'nın binlerce yıllık mutfak mirasını uluslararası gastronomi dünyasıyla buluşturan Uluslararası Adana Lezzet Festivali, 10. yılında “Acısıyla Tatlısıyla 10. Yıl, On'ca Lezzet” temasıyla yola çıkıyor. 10 yılda 4 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan festival, 2025 yılında 800 bin ziyaretçiyle rekor katılıma ulaştı.

 Festivalin İstanbul lansmanı Feriye'de gerçekleştirilirken, 9-11 Ekim tarihlerinde Adana Merkez Park'ta düzenlenecek 10. yıl buluşmasında yerel lezzetlerden uluslararası şef buluşmalarına uzanan kapsamlı bir program gastronomi tutkunlarını bekliyor.

Adana'nın binlerce yıllık mutfak mirasını, Çukurova'nın tarımsal zenginliğini ve kentin kendine özgü gastronomi kültürünü geniş kitlelerle buluşturan Uluslararası Adana Lezzet Festivali, 10. yılında İstanbul'da düzenlenen tanıtım programıyla yeni festival dönemine hazırlanıyor.

Festival, 2025 yılında 800 bin ziyaretçiyle rekor katılıma ulaşırken, aynı yıl Adana ekonomisine 3,7 milyar TL'lik ekonomik değer sağladı. 2025 yılında ayrıca 500 bin adet et şiş ve 400 bin şişe şalgam tüketildi.

Adana Valisi Mustafa Yavuz'un ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe, yerel yönetim temsilcileri, oda başkanları ve festival komitesi katıldı.

Etkinliğin moderatörlüğünü Saadet Özsırkıntı üstlenirken, Festival İçerik Sorumlusu Ebru Koralı, ziyaretçileri bekleyen etkinlikler hakkında kapsamlı bir sunum yaptı.

Sunumun ardından Adana Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç, Adana Lezzet Festivali'nin tarım, üretim, emek, kültür ve gastronomiyi buluşturduğunu belirterek, 10. yılın geleceğe yönelik planlamalar için fırsat sunduğunu; yerel ve mevsimsel ürünler, kaynakların verimli kullanımı ve israfın azaltılmasının geleceğin gastronomisinde önem kazanacağını söyledi. Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Adana'nın son dönemde festival ve karnavallarla öne çıktığını belirterek, gastronominin kentin bu yükselişinde en güçlü alanlardan biri olduğunu vurguladı. Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ ise festivalin Adana'nın gastronomi kültürünü ve yerel değerlerini daha geniş kitlelerle buluşturduğunu belirterek, etkinliğin kentin tanıtımına ve turizm potansiyeline önemli katkı sağladığı vurguladı.

Adana Lezzet Festivali 10. yılına İstanbul'dan merhaba dedi

“10. yılımızda Adana'nın eşsiz sofrasını daha geniş kitlelerle buluşturuyoruz”

Adana Valisi Mustafa Yavuz, Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin 10. yılına ilişkin değerlendirmesinde, “Adana, binlerce yıllık geçmişinden aldığı güçlü mutfak mirasını Çukurova'nın bereketli topraklarından gelen zengin ürün çeşitliliğiyle harmanlayan özel bir şehir. 20 tarım ürününde Türkiye'nin ilk üç sırasında yer alan Adana'nın bu bereketi, yüzyılların birikimiyle şekillenen mutfak kültürümüzde de kendini gösteriyor. Bugün coğrafi işaretle tescillenmiş 24 ürünümüz, bu zengin mirasın izlerini taşıyor. Bizim için sofra yalnızca yemek değil; emek, bereket, sohbet ve en önemlisi paylaşmak demek. 10 yıldır Adana Lezzet Festivali ile bu kültürü ve hikâyeyi Türkiye'den ve dünyadan ziyaretçilerle buluşturuyoruz. Festivalimizin 10. yılında ‘Acısıyla Tatlısıyla 10. Yıl, On'ca Lezzet' temasıyla Adana'nın geleneksel lezzetlerini, kültürünü ve misafirperverliğini bir kez daha geniş kitlelerle paylaşacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu yıl uluslararası gastronomi dünyasından şeflerin de katılımıyla Adana'nın eşsiz lezzetlerini farklı mutfak kültürleriyle buluştururken, festivalimizin şehrimizin gastronomi turizmine ve tanıtımına katkısını daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz. 9-11 Ekim tarihlerinde Merkez Park'ta gerçekleştireceğimiz festivalimize herkesi Adana'nın sofrasına ortak olmaya davet ediyoruz” dedi.

Toroslar'dan Akdeniz'e uzanan gastronomi yolculuğu

Adana Lezzet Sahnesi'nde Adana'nın tarım, gastronomi ve kültürüne ışık tutan Toroslar, Çukurova ve Karataş Denizi olmak üzere üç coğrafi başlığı ele alacaklarını söyleyen Festival İçerik Sorumlusu Ebru Koralı, “Toroslar'ın zorlu ama cömert doğasını, Çukurova'nın kadim üretim hafızasını ve Karataş'ın zengin deniz ürünlerini çok yönlü bir bakışla ele alacağız. Bu coğrafyanın dağlardan denize ulaşan tüm nimetleri Adana Lezzet Festivali'nde hem Adanalıları hem de Adana dışından gelen misafirleri şaşırtacak. Yurt dışından konuk şeflerimiz var. 2025 yılında 50 Best'te MENA bölgesinin en iyisi seçilen Moustafa Seif ve The World's 50 Best Restaurants tarafından 2019'da Dünyanın En İyi Kadın Şefi seçilen Daniela Soto-Innes de bizimle olacak” ifadelerini kullandı.

Adana Lezzet Festivali 10. yılına İstanbul'dan merhaba dedi

Adana'nın binlerce yıllık mutfak mirası festivalle dünyaya taşınıyor

Adana mutfağının kökleri binlerce yıl öncesine uzanırken, kentin gastronomi kültürü Çukurova'nın güçlü tarımsal üretiminden ve farklı kültürlerin bir arada yaşadığı tarihsel birikimden besleniyor. Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin oluşturduğu verimli topraklar ve Akdeniz iklimi, Adana'nın zengin ürün çeşitliliğini destekliyor. Bugün 24 tescilli coğrafi işaretli ürüne sahip olan Adana'da gıda ürünleri ihracatı da 994 milyon dolara ulaşıyor.

Bu güçlü gastronomi mirası, Uluslararası Adana Lezzet Festivali ile üç gün boyunca farklı etkinliklerle ziyaretçilerle buluşacak. Festival alanında Adana'nın coğrafi işaretli ürünleri ve yerel üretim kültürü öne çıkarılırken; paneller, şef buluşmaları, çocuk atölyeleri, yarışmalar ve konserlerle kapsamlı bir program sunulacak. Festivalin uluslararası boyutunda Michelin yıldızlı yabancı şefler de yer alacak.

Şefler, Adana'nın coğrafi işaretli ürünlerini farklı mutfak teknikleriyle yorumlayarak geleneksel lezzetlere yeni bakış açıları kazandıracak.

Bu yıl onuncusu düzenlenecek Uluslararası Adana Lezzet Festivali, gastronomi kültürünün yanı sıra kent ekonomisi ve turizm açısından da hareketlilik yaratacak. Yerel üreticiler ve gastronomi sektörünün farklı paydaşlarının da yer alacağı festival, Adana'nın gastronomi mirasını geniş bir kitleyle buluşturacak.

GastronomiİstanbulFestivalAdanaSon Dakika

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