Adem Altıntaş, Şişli Belediyesi\'ndeki para trafiğini anlattı: 300 bin doların bir kısmını elden teslim ettim

‘ Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasının ikinci duruşmasının 29’uncu gününde, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi.

Kendisine yöneltilen suçlamalar hakkında savunma yapan Şişli Belediyesinde şehir plancısı Adem Altıntaş, savcılıkta verdiği ifadenin arkasında olduğunu söyledi. Duruşmada Altıntaş'a özellikle Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Başkan Yardımcısı Hakan Karademir'in adlarının geçtiği para ve bağış talepleri soruldu.

RUHSAT SÜRECİNDE 1,5-2 MİLYON DOLARLIK TALEP

Altıntaş'ın anlatımında öne çıkan projelerden biri Profilo AVM'nin bulunduğu alandaki Avrupa Konutları projesi oldu.

İddianamede, projenin ikinci etap ruhsat sürecinin ilerlemesi karşılığında şirketten belediyenin yılbaşı ışıklandırmasının yapılmasının ya da masrafının karşılanmasının istendiği ileri sürüldü. Altıntaş'ın savcılık ifadesinde bu talebin Resul Emrah Şahan tarafından kendisine iletildiğini ve tutarın 1,5-2 milyon dolar olabileceğinin söylendiğini belirttiği dosyaya yansıdı. Altıntaş'ın da talebi şirket yetkililerine aktardığı öne sürüldü. Şirket tarafı ise talebi kabul etmediğini belirtti.

Altıntaş duruşmadaki savunmasında ise belediyenin yılbaşı ışıklandırmasının yapılmasını istediğini doğrularken bunun nakit para talebi olmadığını söyledi.

Altıntaş, "Belediyede bizim aldığımız tekliflere göre bir buçuk, iki milyon dolarlık bir işten bahsediyoruz ama Avrupa Konutları bunu kaça mal eder artık onların bileceği bir şey. Yani bir para talebi yok burada" dedi.

Duruşmada Şahan'ın kendisine doğrudan böyle bir talepte bulunup bulunmadığının sorulması üzerine Altıntaş, süsleme işinin yapılmasının gündeme geldiğini ancak Şahan'ın rakamı bildiğini düşünmediğini söyledi. Altıntaş, rakama ilişkin bilgiyi daha sonra Başkan Yardımcısı Hakan Karademir'le yaptığı görüşmede aldığını anlattı.

MEDICANA'NIN UYGUNLUK YAZISI SÜRECİNDE 4 MİLYON DOLARLIK BAĞIŞ

Medicana Şişli'ye ilişkin eylemde ise para talebinin hangi işlem sırasında gündeme geldiği daha açık şekilde dosyaya yansıdı.

Medicana'nın Şişli'deki binayı hastaneye dönüştürebilmesi için Sağlık Bakanlığı'na sunacağı belgeler arasında belediyeden alınması gereken, binanın mimari projesinin uygunluğuna ilişkin yazı da bulunuyordu. İddianamede bu süreçte şirketten önce toplam 8 milyon dolar değerinde kültür merkezi ve çöp kamyonu talep edildiği, daha sonra bunun 4 milyon doların Şişli Belediyesi'ne bağışlanması ve 4 milyon doların da elden verilmesi şeklinde değiştirildiği ileri sürüldü. Şirket yöneticileri de yargılamadaki savunmalarında paranın belediyeden ihtiyaç duydukları onay sürecinde talep edildiğini öne sürdü.

Altıntaş ise duruşmada Medicana'nın belediyeye yaptığı 4 milyon dolarlık resmi bağışı doğruladı ancak kendisine verildiği öne sürülen diğer 4 milyon doları kabul etmedi. Kendisinin Medicana ile 1,5 milyon dolarlık danışmanlık anlaşması bulunduğunu savundu.

Altıntaş, belediyenin başlangıçta çöp kamyonu istediğini, daha sonra Medicana'nın belediyeye resmi bağış yapması ve kamyonların belediye tarafından alınması şeklinde bir yöntem izlendiğini anlattı.

"4 MİLYON DOLARLIK ÇÖP KAMYONU ALMAK DURUMUNDA KALDILAR"

Savcı, Medicana'nın sahibi Hüseyin Bozkurt'un söz konusu ödemeyi "haraç" olarak nitelendirdiğini hatırlatarak Altıntaş'a bu tür taleplere şirketlerin nasıl yaklaştığını sordu.

Altıntaş, Bozkurt'un sürecin uzaması nedeniyle her ay 1,5-2 milyon dolar kaybettiğini söylediğini aktararak şirketin talepten memnun olmadığını belirtti.

Altıntaş, "Çöp kamyonu, işte 4 milyon dolarlık çöp kamyonu almak onları çok da mutlu etmiyordu ama almak durumunda da kaldılar" dedi.

Altıntaş ayrıca uygunluk yazısının hastanenin doğrudan işletme ruhsatı olmadığını, Sağlık Bakanlığı'na sunulması gereken 16 belgeden biri olduğunu söyledi.

KARADEMİR'İN 300 BİN DOLARLIK TALEBİ DE SORULDU

Duruşma savcısı, Medicana konusunun ardından Altıntaş'ın daha önceki ifadesinde Hakan Karademir'in kendisinden 300 bin dolar talep ettiğini ve herhangi bir bağış makbuzu olmadan ödeme yaptığını söylediğini hatırlattı.

Altıntaş, bu talebin Medicana'yla bağlantılı olmadığını özellikle belirterek paranın belediyenin yapımını sürdürdüğü Afet Koordinasyon Merkezi için istendiğini anlattı.

Altıntaş, "Belediyenin Afet Koordinasyon Merkezi yaptığı bir inşaatı vardı. O inşaat kapsamında o rakamlara denk gelen bir işte demir ve şey alımıyla alakalı bir destek talebiydi" dedi.

Ancak Altıntaş'ın duruşmadaki bu anlatımında 300 bin doların kendisinden hangi belirli ruhsat, iskan veya imar işleminin karşılığında talep edildiğine ilişkin açık bir ifade yer almadı.

"BİR KISMINI NAKİT OLARAK ELDEN TESLİM ETTİM"

Savcı daha sonra Altıntaş'ın savcılık ifadesindeki "Belediyedeki bu türdeki para işlerini Hakan Karademir yapmakta" şeklindeki sözlerini gündeme getirdi.

Altıntaş, ruhsat ve iskan işlemi bulunan kişilerin Karademir'le görüştüğünü ve Karademir'in kendilerini Afet Koordinasyon Merkezi'ne yönlendirdiğini söyledi.

Savcının, bu bilgisinin duyuma dayalı olduğunu söyleyen Altıntaş'a "Direkt sizden para istenmiş, bu tam duyum olmuyor sanki" demesi üzerine Altıntaş, "Benden istenen kısmı var" dedi.

Parayı nasıl verdiği sorulan Altıntaş, "Bir kısmını demir alımı şeklinde, demire ihtiyaçları varmış. Bir kısmını nakit olarak elden teslim ettim" ifadelerini kullandı.

Savcının "Kime teslim ettiniz?" sorusuna ise "Hakan Bey'e" yanıtını verdi. Altıntaş, parayı şantiyede verdiğini ve herhangi bir makbuz almadığını söyledi.

Ödemeyi neden yaptığının sorulması üzerine de Altıntaş, "Sonuçta ben de bazı projeleri yürütmeye çalışıyordum. Şişli'de de projelerimiz vardı. Bunlarla alakalı, işte yaptığım danışmanlıklarla alakalı normal bir talep gibi geliyordu bana" dedi.

"İŞİN AKÇELİ BİR YÖNE YÖNELDİĞİNİ HİSSETTİM"

Duruşma savcısı, Altıntaş'ın önceki ifadesindeki "Hem benden para istenmesi hem de işin mahiyetinin benim konumun teknik olmasına rağmen akçeli bir yöne yöneldiğini hissettiğimden gerek mesleki itibarım gerekse çevrem gerekse ticaretime zarar vereceğinden yollarımı ayıracağımı Resul Emrah Şahan'a söyledim" şeklindeki sözlerini de gündeme getirdi.

Altıntaş, Şahan'a çöp kamyonu alınması gibi süreçlerin içinde olmak istemediğini söylediğini belirterek, "Bu tür eylemlerin benim çok içinde olmak istemediğim, çok hoşlanmadığım, tamamen olayın proje geliştirme ve diğer kısımlarında yer almak istediğimle ilgili çok net ifadeleri belirttim" dedi.

Altıntaş, altı aylık danışmanlık sözleşmesinin sonunda görevine devam etmeyeceğini de Şahan'a bildirdiğini söyledi.

Altıntaş savunmasının sonunda savcılıkta verdiği ifadelerin arkasında olduğunu belirterek beraatini talep etti.