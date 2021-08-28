Üye Girişi
AFYONKARAHİSAR'IN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞU KUTLANDI - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'IN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞU KUTLANDI

28.08.2021 10:23

AFYONKARAHİSAR'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünü Anıt Park'ta ve Zafer Meydanı'nda yapılan tören ile kutlandı.

AFYONKARAHİSAR'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünü Anıt Park'ta ve Zafer Meydanı'nda yapılan tören ile kutlandı.

Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlamaları Taş Medrese'den halk yürüyüşüyle başladı ve Anıt Park'ta gerçekleşen törenle devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in konuşması ile devam etti.

Cumhuriyetin, tam bağımsızlık ve egemenliğin temellerinin Afyonkarahisar'da atıldığını söyleyen Başkan Zeybek, Türk ulusu bağımsızlık mücadelesinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya haykırmış ve göstermiştir. Şairin 'Türk milletinin yeniden doğduğu yer' diyerek tarif ettiği Afyonkarahisar; büyük zaferle birlikte işgal altındaki tüm topraklarımızın kurtuluşunun ilk işareti olmuştur. Afyonkarahisarlılar Kocatepe ile ve onun sembolize ettiği her şeyle gurur duymakta ve bu haklı gururu her zaman taşımaktadır. 27 Ağustos 1922 sabahı bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir. 30 Ağustos, hain emeller peşinde olan sömürgecilerin; milletimizi esir etme, Türkiye'yi parçalayıp hayali devletler kurma planlarının Kocatepe'den, Afyonkarahisar'dan ve Dumlupınar'dan geri dönmesidir. Büyük Taarruz ile işgalci birlikleri vatan topraklarımızdan söküp atan milli birlik ruhu, mücadele, hırs ve azim hala aynıdır. Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Arap'ıyla şahadet şerbetini içmek için Afyon cephesine koşan, sancak yere düşmesin diye canlarını hiçe sayan bu kahramanların torunları olarak bizler; birlik ve beraberliğimize sahip çıkmalıyız. Türk milletinin bağrından çıkan Peygamber Ocağı Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm mensuplarına bu mutlu günde Afyonkarahisarlılar adına şükranlarımı sunmaktan büyük bir onur duyuyorum dedi.

'TOPLU VURDUKÇA YÜREKLER, ONU TOP SİNDİREMEZ'

Kocatepe'de yanan zafer meşalesinin hiçbir zaman sönmeyeceğini belirten Başkan Zeybek, Bizlerin, aziz milletimizin birlik ve bütünlüğüne; zafere olan inancından, korkusuzca dik duruşundan kimsenin kuşkusu olmamalıdır. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un söylediği gibi 'Girmeden bir millete tefrika düşman giremez, toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez.' Onun için bir olalım, iri olalım, diri olalım, hep birlikte Türkiye olalım. Fitnecilere fırsat vermeyelim. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi kardeşliğimizi daim etsin. Afyonkarahisar'ımızın ve Büyük Taarruz'un 99. yılı kutlu olsun, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun diye konuştu.

Devam eden programda Kamil Miras Anadolu Lisesi öğrencisi Nureddin Bayramoğlu 'Bir bayrak rüzgar bekliyor' isimli şiiri okudu. Bayramoğlu'nun ardından Söke, Moldova, Kosova ve Bursa halk oyunları toplulukları hünerlerini sergiledi. Milli Savunma Bakanlığı'nın Mehteran Birliği sunumu ile program tören programı tamamlandı.

Kutlamalar kapsamında 19'uncu Uluslararası Halk Oyunları Festivali de yapıldı. Zafer Meydanı'nda kurulan sahnede gerçekleşen festivalde Bulgaristan, Moldova, Kırgızistan, Bosna Hersek, Kosova, Söke Belediyesi, Giresun Belediyesi, Bursa Namık Kemal Halk Dansları Topluluğu ve Afyonkarahisar Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu kendi yörelerine özgü halk oyunlarını sergiledi.

AFYONKARAHİSAR'IN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞU KUTLANDI
AFYONKARAHİSAR'IN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞU KUTLANDI
AFYONKARAHİSAR'IN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞU KUTLANDI
AFYONKARAHİSAR'IN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞU KUTLANDI

Mehmet Zeybek, Karahisar, Milli, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR'IN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞU KUTLANDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mantar zehirlenmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralı 11:41 Mantar zehirlenmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları en çok artan illeri sıraladı 11:22 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları en çok artan illeri sıraladı Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılması için aldıkları önlemleri açıkladı 11:06 Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılması için aldıkları önlemleri açıkladı
Sebze halinde kasalarca kabağın çöp kamyonuna atılması tepki topladı 10:48 Sebze halinde kasalarca kabağın çöp kamyonuna atılması tepki topladı Fenerbahçe, Portekiz ekibi Santa Clara ile Hidemasa Morita için anlaştı 10:19 Fenerbahçe, Portekiz ekibi Santa Clara ile Hidemasa Morita için anlaştı Son Dakika: Bu hafta borsa değer kazandı, altın ve döviz kaybetti 09:33 Son Dakika: Bu hafta borsa değer kazandı, altın ve döviz kaybetti
Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son görüntüsü beğeni topladı 09:26 Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son görüntüsü beğeni topladı ABD, Taliban'a bir oda dolusu dolar bıraktı 09:04 ABD, Taliban'a bir oda dolusu dolar bıraktı

Son Dakika Haberleri
11:41 Mantar zehirlenmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralı
11:38 Aynes Gıda, 667 milyon lira muhammen bedel ile satışa çıkarıldı
11:22 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları en çok artan illeri sıraladı
11:17 Hakan Ural, programda Kürtçe şarkı çaldırarak Didem Arslan'a gönderme yaptı
11:06 Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılması için aldıkları önlemleri açıkladı
11:01 Emre Akbaba, 2023'e kadar uzatılan sözleşmesine rağmen satış listesine koyuldu
10:57 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak
10:48 Sebze halinde kasalarca kabağın çöp kamyonuna atılması tepki topladı
10:19 Fenerbahçe, Portekiz ekibi Santa Clara ile Hidemasa Morita için anlaştı
10:08 İş adamının el ve ayaklarını bantlayarak gasp eden şüpheliler kayıplara karıştı
Kapora dolandırıcılarına dikkat! Sahne ilanlar ile mağduriyet artıyor Kapora dolandırıcılarına dikkat! Sahne ilanlar ile mağduriyet artıyor         
11:58
Aynes Gıda, 667 milyon lira muhammen bedel ile satışa çıkarıldı Aynes Gıda, 667 milyon lira muhammen bedel ile satışa çıkarıldı         
11:38
Hakan Ural, programda Kürtçe şarkı çaldırarak Didem Arslan'a gönderme yaptı Hakan Ural, programda Kürtçe şarkı çaldırarak Didem Arslan'a gönderme yaptı         
11:17
Emre Akbaba, 2023'e kadar uzatılan sözleşmesine rağmen satış listesine koyuldu Emre Akbaba, 2023'e kadar uzatılan sözleşmesine rağmen satış listesine koyuldu         
11:01
Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Metal altın potansiyelimiz yaklaşık 4 bin 500 tondur Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Metal altın potansiyelimiz yaklaşık 4 bin 500 tondur         
10:25
Kaza yapan motosiklete yardım ederken minibüsün altında kaldılar Kaza yapan motosiklete yardım ederken minibüsün altında kaldılar         
10:05
Hadise , göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu Hadise , göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu         
09:31
Kılıçdaroğlu'na vatandaşın Kılıçdaroğlu'na vatandaşın "Çocuğuma dokunma" tepkisine Meral Akşener yanıt verdi: İçim acıdı, canım yandı         
09:10
Farah Zeynep Abdullah yerine Masumlar Apartmanı'na Melisa Şenolsun dahil oldu Farah Zeynep Abdullah yerine Masumlar Apartmanı'na Melisa Şenolsun dahil oldu         
09:01
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı: Batı'ya değil, sadece Erdoğan'a güveniyorum Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı: Batı'ya değil, sadece Erdoğan'a güveniyorum         
23:52
Mario Balotelli oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesini birbirine kattı! Sinirden takım arkadaşını yumrukladı Mario Balotelli oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesini birbirine kattı! Sinirden takım arkadaşını yumrukladı         
23:36
Ünlü manken Çağla Şıkel fit görüntüsünün sırrını verdi! 20 yıldır ağzına şeker sürmüyor Ünlü manken Çağla Şıkel fit görüntüsünün sırrını verdi! 20 yıldır ağzına şeker sürmüyor         
22:22
Kimlik sorma gerginliği! Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler Kimlik sorma gerginliği! Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler         
19:30
Hayat Bilgisi'nin yıldızıydı! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali Hayat Bilgisi'nin yıldızıydı! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali         
19:26
Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömmeye çalıştılar Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömmeye çalıştılar         
18:34
Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor         
17:38
2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı 2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı         
15:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2021 12:00:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AFYONKARAHİSAR'IN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞU KUTLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement