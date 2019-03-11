Son Dakika Haberleri: Ağrı Merkezli Fetö/pdy Operasyonu: 15 Gözaltı

Ağrı Merkezli Fetö/pdy Operasyonu: 15 Gözaltı

56 dakika önce

Ağrı merkezli 12 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı.

Ağrı Merkezli Fetö/pdy Operasyonu: 15 Gözaltı, System.String[]
Ağrı merkezli 12 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün "operasyonel hat" diye tabir edilen GSM hatlarıyla iletişim kuran, Bank Asya'da hesapları, örgüte ait iş yerlerinde SGK kayıtları olan, haklarında örgütle ilişkili ifadeler bulunan, aktif görevdekilerin de aralarında olduğu 15 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Karar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Ağrı, Antalya, Ankara, İstanbul, Denizli, Balıkesir, Samsun, Şanlıurfa, Gaziantep, Sivas, Mardin ve Erzurum'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda halen aktif görevde bulunan öğretim görevlisi, öğretmen, zabıt katibi, polis ve sivillerden oluşan 15 şahıs gözaltına alındı.

Diğer illerde yakalanan şüphelilerin Ağrı'ya getirileceği belirtildi. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:55 Kaynak: İHA

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