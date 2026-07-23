Ahlaksız teklifini reddeden genç kadını tek yumrukla bayılttı

İngiltere'nin Bournemouth kentinde yaşanan saldırı ülkede infial yarattı. Eritre uyruklu 35 yaşındaki sığınmacı Abdoela Berhan, gece kulübü çıkışında yaklaşma girişimini reddeden 20 yaşındaki Cleo Lake'e tek yumruk atarak bayılttı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından Berhan, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

REDDEDİLİNCE SALDIRDI

Olay, 7 Aralık 2024'ün ilk saatlerinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte gece kulübünden çıkan Cleo Lake, yemek yediği sırada yanlarına gelen Berhan'ın kendilerine yaklaşmasından rahatsız oldu. Genç kadın, uzaklaşmasını söyleyip şahsı itti. Bunun üzerine Berhan'ın önce tekme savurduğu, ardından da genç kadına sert bir yumruk attığı görüldü. Yumruğun etkisiyle bilincini kaybederek yere düşen Lake'in burnu kırıldı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

"KENDİMİ SAVUNDUM" DEDİ

Daha sonra yakalanan Berhan, mahkemede kendisini savunarak genç kadının kendisini korkutmaya çalıştığını ve meşru müdafaa kapsamında hareket ettiğini öne sürdü.

Hakim ise güvenlik kamerası görüntülerinin bu savunmayı doğrulamadığını belirterek Berhan'ın, yalnızca yaklaşma girişimi reddedildiği için genç kadına şiddet uyguladığı sonucuna vardı.

MAĞDUR GENÇ KADININ HAYATI DEĞİŞTİ

Saldırıda burnu kırılan Cleo Lake, olaydan sonra uzun süre dışarı çıkamadığını, erkeklerin bulunduğu ortamlarda kendisini güvensiz hissettiğini anlattı.

Genç kadın, "Aradan bir buçuk yıl geçmesine rağmen hâlâ kalabalık bir grupla ya da yanımızda bir erkek olmadan gece dışarı çıkamıyorum. Sürekli kötü bir şey olacakmış gibi hissediyorum." dedi.

ANNESİ CEZAYA TEPKİ GÖSTERDİ

Mahkemenin verdiği 6 aylık hapis cezasını yetersiz bulan anne Helen O'Brien, kızının yaşadığı travmanın aylarca sürdüğünü belirterek, "Altı ay yeterli görünmüyor. Kızım hâlâ eski neşesine kavuşamadı. Görüntüleri düşündükçe hâlâ ağlıyorum." ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE ŞİDDET SUÇUNDAN MAHKUM EDİLMİŞ

Berhan'ın saldırıdan kısa süre önce Bournemouth'taki bir Subway restoranında çalışan personele tükürüp saldırdığı gerekçesiyle de mahkum olduğu ortaya çıktı.

İngiltere İçişleri Bakanlığı ise yabancı uyruklu hükümlünün cezasını tamamlamasının ardından sınır dışı edilmesi için gerekli işlemlerin değerlendirileceğini açıkladı.