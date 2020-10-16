Ahmet Nur Çebi: "Sergen hoca sözleşme uzatmak isterse biz hazırız"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Denetim raporlarının pandemi nedeniyle geciktiğini ve açıklandığında kamuoyuyla paylaşacaklarını söyleyen Çebi, Dorukhan'ın sözleşme uzatmamasıyla ilgili olarak da "Beşiktaş'ta oynamak isterse sözleşmesini uzatırız. İstemezse de Allah yolunu açık etsin" dedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Futbol Transfer, Scouting ve Futbol Yapılanması Sorumlusu Erdal Torunoğulları ve Asbaşkan Emre Kocadağ ile birlikte gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Geçmiş yönetim dönemine hesap sorulması iddiayla göreve gelmediklerini söyleyen Çebi, denetim incelemesinin de sürdüğünü ifade ederek, "Camia incelemenin yapılmasını, varsa yapılan yanlışların ortaya konulmasını istedi. Bağımsız denetim kurulu raporlarının, maalesef pandemiden kaynaklı olarak geciktiğini açıkladık. Tamamen mağdur oluşturmak için yapılan senaryolar var. Bizler sadece bize verilen görevi yerine getirmek üzere buradayız. Ekonomik sıkıntıların olduğunu inkar etmiyoruz. Her zaman vurguladık ve vurgulamaya devam edeceğiz. Ancak şunu söylemek istiyorum, yapılan transferlerde bildiğiniz üzere 200-300 bin Euro'yu geçen yalnızca 1 tane kiralama bedeli oldu. Kimseye bonservis ödemedik. Çok tasarruflu bir dönem geçirdiğimizi iddia edebilirim. 8 milyon Euro tasarruf edildi geçen seneye göre. Ekonomik anlamda kendimizi başarılı olarak görüyoruz. Teknik olarak kadromuzun eleştirildiği kadar doğru olmadığını ve iyi olduğunu söylemek istiyoruz. Bunu hep beraber göreceğiz. Yapılan transferler eleştirildi ve bu eleştirilerin arkasında kimlerin olduğunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bizler transferi ortak olarak yaptık. Süreç içinde herkesin aynı fikirde olmasını bekleyemezsiniz ama başarılı bir dönemi bizler ortak olarak geçirdik. Başarılı olduğumuzu göreceksiniz. Doğru bir transfer dönemi geçirdik. Beşiktaş'ın geleceğini derli toplu şekilde hazırlamak istiyoruz. Elimizde bazı oyuncular var. Profesyonel sözleşmeler yaptılar. 5'er yıllık sözleşmeyle toplamda 500 milyon TL'yi bulan futbolcular olduğunu ancak bu isimlerle yola devam edeceğimizi de söylemek istiyorum. Bu sözleşmeler, futbolcuların suçu değil, bunu da söylemek gerekiyor. Biz istediğimiz oyunculardan sadece 1 santrfor alamadık, inşallah bunu da ocak ayında tamamlayacağız. Beşiktaş için her şeyin en iyisini yaptığımızı söyleyebilirim" diye konuştu.

"Sangare'yi istedik ancak Antalyaspor Başkanı bazı şeyleri eksik açıkladı"

Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir görüşmenin videonun gündeme düşmesiyle ilgili de konuşan Çebi, "Video görüntülerin sızdırılması, yanımızdaki arkadaşların cahilliğinden kaynaklı. Kendimi sorumlu hissetmiyorum. Ben transferin içindeyim. Orada kendimizle ilgili herhangi bir eksiklik olmadı" dedi.

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün Nazım Sangare transferiyle ilgili açıklamasına da değinen Başkan Çebi, "Antalyaspor başkanının ifade ettiği konuların tamamı doğru değil, eksikler var. Nazım Sangare'yi istedik ancak karşımıza çıkan fiyatların doğru fiyat olmadığını anladığımızda bu transferden vazgeçtik" sözlerini kullandı.

"Herkes aynı fikirde olmayabilir"

Kadro dışı kalan oyuncularla ilgili olarak da, "Teknik kadronun; 'kalsın, faydalanmak istiyorum' dediği kimse kadro dışı kalmadı. Bu tamamen teknik kadroların verdiği kararlardır. Bir disiplin suçu yok ise biz müdahil olmayız. Kadro dışın kalanlara baktığımızda bir tanesi 1 yıldır sakat. PAOK maçında sakatlığını geçtiğini düşündüğümüz halde 'Kendimi iyi hissetmiyorum' diyerek oynamadı. İkinci isim Mirin. Geçen sene yurt dışında oynarken, ücretinin 4'te 1'ini o kulüp ödedi, kalanını biz oynadık. Kendisinden faydalanılamayacağını düşünen teknik kadro tarafından kadro dışı bırakıldı. Lens performansını maalesef yukarı çıkaramadı. Bu isimlerin performansı yükselir ve katkı vereceği düşünülürse belki faydalanılabilir" diyen Ahmet Nur Çebi, transfer döneminde farklı fikirlerin ortaya çıktığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Demin de ifade ettiğim gibi bir transfer tek kişinin isteğiyle yapılmaz, tek kişi tarafından da yapılmaz. İşin ekonomisi vardır, hoca görüşü vardır. Bu transferleri hep beraber yaptık. Dolayısıyla 4 kişinin, 5 kişinin olduğu yerde herkesin aynı fikirde olması mümkün olmayabilir. Hocanın istediklerini belki alamadık ama onaylamadığı isimleri de almadık. Onun istediği bazı isimleri alabildik. Kendisine bir dahaki sefer sorarsanız, daha açık ve net şekilde cevap verir."

"17 futbolcudan sadece 2'sini Alanya'ya verdik ancak algı operasyonu yapıldı"

Alanyaspor'a kiralık olarak verilen altyapı oyuncularıyla alakalı soruyu yanıtlayan Beşiktaş Başkanı Çebi, "Bu durum da maalesef malum kişiler tarafından ortaya atılan algı operasyonunun bir parçası. Bu trollerin neden bunu yapmaya çalıştığını anlam veremiyorum. Beşiktaş'ın 1 kuruşunu boşa harcamamak için elimizi taşın altına koyduk. Altyapıdan ne kadar fazla ismin A takıma çıktığını biliyorsunuz. Bugüne kadarki en yüksek rakamlardan birisi bu sayı. Ayrıca diğer bir konu da şu. Genelde bazı futbolcularımız A takım kadrosunda yer bulamadığı zaman bu isimleri başka takımlara kiraya veriyorsunuz. Bu sene ilginç bir tablo oldu. Federasyonun rezerv lig talebine sadece 3 takım yanıt verdi, birisi biziz. Federasyon da bu kararı biraz geç açıkladı. Baktığımızda 17'ye yakın futbolcumuz vardı. Bu isimler şu anda belirli takımlarda kiraya verildi. Alanyaspor'da da bildiğim kadarıyla 2 oyuncumuz var. 17'nin içinde 2 oyuncuyla olay nasıl buraya geldi anlamaya çalışıyorum. Verdiğimiz 2 futbolcunun, Süper Lig'de top oynamasının Beşiktaş'ın menfaatine olduğunu neden görmüyorlar. Bu 2 oyuncunun tapusu bizde. Orada 2 sene oynayacak şekilde verdik. İleride herhangi şekilde satılması halinde kendilerine yüzde 15-20 gibi bonus verilmiştir. Süper Lig'de 2 oyuncunun 2 sene içinde pişerek geri dönecek olması bizim için fırsattır. Sözleşmeleri de 5 yıllıktır" ifadelerini kullandı.

"Dorukhan oynamak istemezse Allah yolunu açık etsin"

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dorukhan Toköz konusunda konuşan Ahmet Nur Çebi, "Beşiktaş'ta futbol oynamak isteyen herkese kapımız açık. Burada oynamak istemeyen kimseyle de işimiz olmaz. Dorukhan istediği takdirde imzalayacaktır, imzalamadığı takdirde de Allah yolunu açık etsin. Sergen hocamız, zeki, akıllı ve tecrübeli bir isim. İhtiyaç çerçevesinde yardımcı hoca talebi varsa, bunu yerine getiririz" dedi. N'Koudou'nun takıma katkı sağlayacağını düşündüklerini de söyleyen Çebi, "N'Koudou'nun sakatlığını atlatacağını ve atlattığı takdirde takıma faydalı olacağı yönünde bir görüş birliği oldu. Boyd'u da umarız ocak ayında takımda göreceğiz. A takımla çalışıyor. N'Koudou'nun daha faydalı olacağı görüşü ağır bastı. Biz de yönetim olarak gereken desteği verdik. Boyd bizim futbolcumuzdur. Kendisinden faydalanmak istiyoruz" diyerek Boyd'un tekrar takıma katılacağını açıkladı.

"Sergen hoca sözleşme uzatmak isterse biz hazırız"

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta kendisini ispat ettiğini vurgulayan Çebi, "Sergen hoca, Beşiktaş'ın önem verdiği ve geçen sene de başarısını ispat etmiş bir isimdir. Biz geçen sene geldiğimizde 13. sırada olan takım, 3. sıraya geldi. Kimse bunu konuşmuyor ama son 2 maça göre tavır belirleniyor. Sergen hoca bizim için kıymetlidir. Sözleşme uzatma sırası geldiğinde biz buna her zaman hazırız. Hocamızın şu anda talebi yoktur ama şampiyonluğa odaklandığı için bu durum söyle. Sergen hocamız bu taleple geldiği takdirde biz hazırız. Erdal Torunoğulları Futbol AŞ'nin başında. Cenk Sümer de Futbol AŞ'nin yönetim kurulu üyesi. Belki bundan evvel anonim şirketlerimizdeki gelişigüzel yönetim kurulu listeleri akıllara gelmiştir. Biz bunu böyle yapmadık. Cenk Sümer'in görevi çok net" şeklinde konuştu.

"Abdullah Avcı'ya ödeme yapmadık"

Siyah-beyazlıların eski teknik direktörü Abdullah Avcı'nın avukatının yaptığı açıklamalara değinen Başkan Ahmet Nur Çebi, şu cümleleri kullandı:

"Abdullah Avcı'nın 3 yıllık kontratı var. Bunun karşılığında yazılı olan haklar, hukuklar var. Sevgili Abdullah hocamızla ilgili, ayrıldığı günden bu yana herhangi bir ödeme yapmadık. Uzlaşmaya çalışıyoruz. Araya hatırlı insanlar girdi, bu görüşmeler devam ediyor. Avukatının yaptığı açıklama manidardır. Abdullah Avcı hocamız herhangi bir talepte bulunmayacağını açıklarsa, bunu da bize yazılı olarak bildirirse mutlu oluruz. Bu açıklama Abdullah Avcı'dan gelseydi değerlendirirdim ama avukattan gelen açıklamayı kaale almıyorum. Avukatlar ekonomilerine düşkündür. Abdullah hoca da bunu açıklayacak kadar güçlüdür. Ben para konularını sizinle konuşmak istemiyorum, avukatımla görüşün demişti. Hocamız bizden şu ana kadar para almamıştır ama haklarından vazgeçtiğini duymadım. Bunu söylerse Beşiktaş camiası olarak saygımızı, sevgimizi ve hürmetlerimizi iletiriz."

Takımın Avrupa kupalarından elenmesiyle ilgili ise Beşiktaş Başkanı, "Maalesef elendiğimiz maçların üzüntüsünü yaşıyoruz. Ancak bu futbol ve bir taraf kazanıyor, bir taraf kaybediyor. Oradaki talihsizlikleri üzüntüyle karşıladık. Hayat devam ediyor, doğru transferlerle daha başarılı olacağımıza inanıyorum. Bir futbolcuyla 10 gün geç kontrat imzalayabiliyorsunuz ancak unutmayın ki 5 yıllık kontratlar imzalıyorsunuz. Bugün bazı kontratlardan kurtulamıyoruz. Bugünün 1 aylık başarısı, sizi 5 yıllık kontratla sıkıntıya sokabilir. Bugün 400 bin Euro'ya top oynayan bir futbolcunun Beşiktaş'taki karşılığı 1 milyon 400 bin Euro oluyor. Talihsiz çekilen bir kurayla maç deplasmanda oynandı, pandemi kuralları, çekilen çileler oldu. Bunlar bahane değil ancak yaşananlar bu şekilde" diye konuştu.

Mesut Urgancılar: "Raporlar kasım ayı ortasında elimize ulaşır"

Denetim raporlarına tekrar değinen Ahmet Nur Çebi, "Pandemi çok negatif etkiledi ve denetim süreci uzadı. Bu incelemeyi Beşiktaş'ın kasasından ödediğimiz parayla yapıyoruz. Şahsım bir ödeme yaparsa bu konu yanlış anlaşılır. Ben çok dahil olmak istemiyorum çünkü incelemenin içinde ben de varım. Ben hiçbir şeyden korkmuyorum ve varsa hesabım, bu hesabı veririm. Son dönemdeki trol baskısını da doğru bulmuyorum" dedi.

Çebi, bu konu hakkında Genel Sekreter Mesut Urgancılar'a söz verirken, Urgancılar, "Hedefimiz mali ve idari genel kuruldu. Ancak genel kurul ertelendi ve firma da normal çalışma şartlarında çalışamıyor. Stadyumda yapılan bir inceleme söz konusuydu ve kullanılamayan bir alan oldu burası. İçişleri Bakanlığı, mali ve idari genel kurulların aralık ayında yapılabileceği kararını aldı. Söz konusu firmadan, denetim raporunu kasım ayı içinde almak istediğimizi söyledik. Bir aksilik olmaz ise kasım ayı ortasında raporu teslim alacağız. Divan kurullarında bu soruların hepsine cevap verdik. 2012 yılındaki çalışma gibi olmayacak, hiçbir şey gizlenmeyecek. Yapılması gerekenler konusunda kimseden icazet beklemeden gerekeni yapacağız" açıklamasını yaptı.

"Mensah transferi zorluydu"

Kulübe verdiği maddi destekle ilgili sorulan soruyu siyah-beyazlıların başkanı şu şekilde cevaplandırdı:

"Baştan beri söylediğim şey var, benim kulüple olan maddi ilişkim benim özelimdir. 7 senedir söylüyorum. Ama bunlar bir şekilde yazılıp çiziliyor, bunu hiçbir şekilde paylaşmayacağım. Beşiktaş'ın paraya ihtiyacı varsa ve imkanımız veriyoruz, kefaletimize ihtiyaç varsa bunu da yapıyoruz. Ama bunların yazılmasından son derece rahatsızım. Ancak bunu engellemek de benim elimde değil."

En çok zorlandıkları transferin de Mensah olduğunu hatırlatan Çebi, "İyi transferler yaptık ve halen eleştirilmeleri, transfer yapılmadı söylemleri ne almama geliyor, bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Pırlanta gibi 10 futbolcuyu buraya getirdik ve çok faydalı olacaklarına eminim. Bir önceki dönemde alınan 8 futbolcuya oranla 8 milyon Euro tasarruf ettik. Bize zaman dahi verilmiyor. Zamanla bunu göreceksiniz. Zor transfer konusunda Mensah'ı örnek verebiliriz. Sağ olsun Kayserispor Başkanı sözüne sadık kaldı. Ancak kendisine de sosyal medyada çok ağır laflar söylendi" diyerek transfer sürecini özetledi.

"Kulüpte temlikli olmayan bir tek ben varım"

Bankalarla sürekli yeni anlaşmalara imza attıklarını vurgu yapan Ahmet Nur Çebi, "Bankalarla sürekli yeni anlaşma yapıyoruz. Her gün telefonu açıp sil baştan bir şeyler yapıyoruz. Bakalım bankasız yaşamak Beşiktaş'a ne zaman nasip olacak. Aslında yapılandırma yapılmış ve ceket teslim edilmiş, biz ceketi geri teslim almak istiyoruz" dedi.

"Şenol hoca keşke Beşiktaş'tan gitmeseydi"

A Milli Futbol Takımı'nın performansını da yorumlayan Çebi, "Milli takım bana göre iyi yolda gidiyor. Ama sabır göstermeyen bir toplumuz. Aynı şeyleri Beşiktaş'ta da yapmaya çalışıyoruz. Sabredemezsek güzel günler göremeyiz. Sabırlı olalım. Aynı Beşiktaş'ta olduğu gibi milli takımda da genç oyuncuların parlayacağını düşünüyorum. Türkiye'den fazla yurt dışında oynayan çocukların olduğu bir kadro oluştu. Şenol hoca çok başarılı, bunu burada da yaşadık. Keşke Beşiktaş'tan gitmeseydi. Ama onun gitmesi için çok uğraştılar. Yapılan aşırı baskıların ve oyunların sonucunda Beşiktaş'tan ayrıldı. Gönlümüze milli takımda olduğu için su serpiyoruz. Genç çocuklara fırsat verdiği için kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Son olarak kulüpte her şeyin temlikli olduğunu, bir tek kendisinin temlikli olmadığını aktaran Başkan Ahmet Nur Çebi, "Uzun zamandır kamuoyunun önüne gelemedik. Mart ayından bu yana planlamamızı yapıyoruz. 2 yıllık, 3 yıllık kontratlarla, gitmeyen futbolcularla, 1'e 3 verilen ücretlerle, çözemediğimiz planlama, bizim planlama yapmadığımız şekilde sunuluyor. Bu doğru değil. Biz bunu çok iyi şekilde yapıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Erdal Torunoğulları: "Çok genç bir Beşiktaş olacak"

Toplantıda konuşan Erdal Torunoğulları, Oğuzhan ve Ljajic'in çok önemli isimler olduğunu ve bu 2 futbolcunun değerinden bir şey kaybetmediğini, "Bazen performans düşüklüğü olabilir ama ilerleyen haftalarda en iyi şekilde faydalanacağız. İkisi de değerli oyuncular. Rıdvan, Ersin, Güven, Hasic, Kartal, Atakan çok genç çocuklar ve 1 sene sonra daha da fazla forma giyecek. Çok genç bir Beşiktaş olacak sahada önümüzdeki dönemde. Beşiktaş Kulübü aynı zamanda bir dernek. Burada Porto uygulamasını yapmak zor. Orada bunu yapabilirsiniz çünkü sahibi vardır. Bunu Beşiktaş'ta yapmak olmaz. Zaten işleri 1 menajere verdiğiniz zaman birçok da dedikodu olacaktır" cümleleriyle açıkladı.

Torunoğulları'nın ardından Emre Kocadağ da takımın durumuna değinerek, "3 haftalık bir ara oluştu. Bu arada hazırlık maçı oynadık Karagümrük'e karşı. Sakat oyuncular için de milli ara iyi bir fırsat oldu. Gayet olumlu bir ara var. İnşallah Denizli maçıyla birlikte iyi bir dönüş yaparız" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL