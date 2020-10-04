AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: "CHP'de ne yazık ki Kemal Kılıçdaroğlu yoldaşları, Mustafa... - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: "CHP'de ne yazık ki Kemal Kılıçdaroğlu yoldaşları, Mustafa...

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: "CHP'de ne yazık ki Kemal Kılıçdaroğlu yoldaşları, Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlerini sindirmiş vaziyette" "Türk milleti, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki mücadelesini destekliyor" Çanakkale'de, AK Parti 7. Olağan Merkez İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: "CHP'de ne yazık ki Kemal Kılıçdaroğlu yoldaşları, Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlerini sindirmiş vaziyette"

"Türk milleti, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki mücadelesini destekliyor"

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, AK Parti 7. Olağan Merkez İlçe Kongresi gerçekleştirildi. Burada konuşan AK Parti 27. Dönem Milletvekili ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "CHP'de ne yazık ki Kemal Kılıçdaroğlu yoldaşları, Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlerini sindirmiş vaziyette" dedi.

AK Parti Çanakkale Merkez İlçe 7. Olağan Kongresi bugün saat 12.00'da 18 Mart Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Kongreye; AK Parti 27. Dönem Milletvekili ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, belediye başkanları, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının sinevizyondan izletilmesiyle devam etti.

"Türk milleti, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki mücadelesini destekliyor"

Kongrede bir konuşma yapan AK Parti 27. Dönem Milletvekili ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Türkiye'nin Doğu Akdeniz üzerindeki mücadelesini Türk milletinin desteklediğini söyledi. Dağ konuşmasında; "Bugün Ermenistan'ın saldırılarıyla Azerbaycan'da yaşananlar var. Azerbaycan Türk'ü kardeşlerimize bu haklı davalarında dolaylı olarak ve onların yanında olarak destek veriyoruz.

Doğu Akdeniz'deki mücadelemize milletimiz nasıl bakıyor, nasıl bir değerlendirme durumu söz konusu? Diyoruz ki; 'Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını korumak için gösterdiği mücadeleyi, uluslararası baskıya rağmen sürdürmesini destekliyor musunuz?' Bugün milletimizin yüzde 82'si bu soruya 'evet' diyor. Yüzde 10,7'si kısmen destekliyor. Yüzde 7,3'ü ise desteklemiyor. Yani yüzde 92'si bizim bu mücadelemizi sonuna kadar destekliyor. Muhalefet partilerinin genel başkanları ne söylerlerse söylesinler. Bakın, muhalefet partilerinin seçmenleri bugün bu mücadeleye şöyle cevap veriyor: CHP tabanının yüzde 88,8'i bu mücadelemizi destekliyor. İYİ Parti tabanının yüzde 94,7'si bu mücadeleyi destekliyor. HDP tabanının yüzde 89'u bizim bu konuda vermiş olduğumuz uğraşı ve çabayı destekliyor. Bunun için muhalefet partilerinin tabanı ile tavanı arasında fark var dediğimizde açıkçası tamamen buna ilişkin bir durum" dedi.

"Kılıçdaroğlu'nun yoldaşları, Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlerini sindirmiş vaziyette"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun son zamanlarda gündeme getirdiği Mustafa Kemal Atatürk tartışmalarına da değinen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, "Ve yıllardır sizler de sahada görmüşsünüzdür. AK Parti'yi hep Cumhuriyet anlayışına, Mustafa Kemal Atatürk ilkelerine aykırı olarak nitelendirip, buradan prim yapmaya çalışan belediye başkanları ve CHP siyasetçileri vardı. Sahada ne zaman çalışma içerisinde olsak 'Aslında siz gerçekten iyi şeyler yapıyorsunuz' diyenler bile ne diyorlardı: 'Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olduğu için, biz CHP'ye oy veriyoruz' diyorlardı. Bugünlerde CHP bir tartışma yaşıyor. O tartışma, yıllardır bizi suçlamış oldukları konu ile aynı. Sizin konuşmaya çıkan hatipleriniz, 'Gazi Mustafa Kemal' diyor ama 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk' demiyor gibi aslında doğru olmayan bazı iddialarla kendi alanlarını genişletmeye çalışanlar, aslında bugün o iddialarına bürünmüş vaziyettedir. CHP kendi içerisinde İstanbul İl Başkanının başlattığı bu tartışmayı yaşıyor. CHP'de ne yazık ki Kemal Kılıçdaroğlu yoldaşları, Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlerini sindirmiş vaziyette" diye konuştu.

"CHP'lilerin yüzde 40,9'u partinin Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerine uygun yönetilmediğini düşünüyor"

Hem genel hem de CHP'liler arasında bir araştırma yaptıklarını belirten Dağ, CHP'lilerin yüzde 40,9'nun partinin Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerine uygun yönetiliyor mu? Sorusuna hayır cevabı verdiğini kaydetti. Dağ konuşmasının devamında; "Bu konuda da bir araştırma yaptık ve milletimiz CHP'nin geldiği noktada ne düşünüyor diye sorduk. 'Sizce bugün CHP, kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerine uygun yönetiliyor mu?' diye bir soru sorduk. Ülkemizin yüzde 60,5'i hayır cevabı verdi ama daha ilginci ise şu; bu soruyu CHP'lilere sorduğumuzda da yüzde 40,9'u hayır cevabı veriyor. Yani buradaki tartışma, burada konuşulan konu gerçekten CHP açısından, bugüne kadar bizi iddia etmiş olduğu hususla ilgili yalanın ortaya çıkmasıyla ilgili bir durumdur. 2010 yılından buyana, aşama aşama, kademe kademe değiştirilen, dönüştürülen bir CHP ile karşı karşıyayız. AK Parti siyaseti noktasında bunu dile getirmek CHP'nin kendi içinde kurmuş olduğu bu pozisyondan bahsetmek gerekli midir? Bizi çok fazla ilgilendirmez. Kendi içlerindeki bir meseledir. Ama biz bu bölgede siyaset yapanlar olarak, ısrarla söylediğimiz mevzuda haklı çıkmış olduğumuz bu noktayı ifade etmek de en doğal hakkımızdır" şeklinde konuştu.

Kongreye tek listeyle giren önceki dönem AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, yeniden güven tazeledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: CHP'de ne yazık ki Kemal Kılıçdaroğlu yoldaşları, Mustafa...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: CHP'de ne yazık ki Kemal Kılıçdaroğlu yoldaşları, Mustafa...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: CHP'de ne yazık ki Kemal Kılıçdaroğlu yoldaşları, Mustafa...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: CHP'de ne yazık ki Kemal Kılıçdaroğlu yoldaşları, Mustafa...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: CHP'de ne yazık ki Kemal Kılıçdaroğlu yoldaşları, Mustafa...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: CHP'de ne yazık ki Kemal Kılıçdaroğlu yoldaşları, Mustafa...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: CHP'de ne yazık ki Kemal Kılıçdaroğlu yoldaşları, Mustafa...

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 15:20 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: 'CHP'de ne yazık ki Kemal Kılıçdaroğlu yoldaşları, Mustafa... - Son Dakika


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