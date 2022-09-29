AK Parti'li Demiröz, AK Parti Elazığ İl Başkanlığı'nda basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti'li Demiröz, AK Parti Elazığ İl Başkanlığı'nda basın toplantısında konuştu Açıklaması

29.09.2022 15:52
AK Parti'li Demiröz, AK Parti Elazığ İl Başkanlığı'nda basın toplantısında konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Sıkıntılarımız var ama Türkiye'nin ekonomisi, ihracatı, istihdamı, üretimi hız kesmiyor ve gelecek yüzyıl, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle Türkiye'nin olacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Sıkıntılarımız var ama Türkiye'nin ekonomisi, ihracatı, istihdamı, üretimi hız kesmiyor ve gelecek yüzyıl, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle Türkiye'nin olacak." dedi.

"2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı kapsamında beraberindeki heyetle Elazığ'a gelen Demiröz, AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Demiröz, burada yaptığı konuşmada, milletin içinden gelerek bugüne kadar ülkeyi yöneten AK Parti'nin 2023'ten sonra da ülkeyi yönetmeye devam edeceğini belirtti.

Bu ülkenin sorunlarını ve ne yapılması gerektiğini bilen ve elinde projeleri olan tek partinin AK Parti olduğunu ifade eden Demiröz, şöyle konuştu:

"Sıkıntılarımız yok mu, var. Hepimiz piyasayı geziyoruz, onlarla ilgili her türlü tedbiri alıyoruz. Bugün Türkiye son iki çeyrekte 7,3 ve 7,6 sırasıyla büyüyen dünyanın ikinci büyük ülkesi. Sıkıntılarımız var ama Türkiye'nin ekonomisi, ihracatı, istihdamı, üretimi hız kesmiyor ve gelecek yüzyıl, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle Türkiye'nin olacak. Türkiye Uzak Doğusu'ndan Avrupa'sına ve Amerika'sına kadar dünyanın odak noktası haline gelecek. İnşallah bu seyirde devam edecek olursak, önümüze gelecek ve bundan önce gelen engelleri de hepiniz biliyorsunuz, bundan sonra gelse dahi Türkiye'yi kimse durduramayacak."

Avrupa'nın bugün ekonomik sıkıntılarla kasıp kavrulduğunu ancak ülkedeki sıkıntıları milletle birlikte aşacaklarını vurgulayan Demiröz, salgın döneminde dünyada yaşanan sıkıntılara değindi.

Demiröz, şöyle devam etti:

"Ardından bir de Rusya- Ukrayna savaşı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın feraseti sayesinde, bu pandemide sağlıkla ilgili belki dünyada parmakla gösterilecek bir ülke olduk, her iki tarafla yaptığımız diyaloglarla bugün Türkiye'yi dünyanın parlayan yıldızı haline getirdi. Hiç kolay değil savaşan iki ülke arasındaki heyetleri bir araya getirmek ve uzlaştırmak. Afrika gibi geri kalmış ve açlık tehlikesi olan ülkelere gıda yardımlarının devam etmesi, gıda tedarikinin devam etmesini sağlamak kolay değil. Bunu sağlayan tek lider, güçlü lider Recep Tayyip Erdoğan'dır."

Bugün Türkiye'nin savunma sanayisindeki araçların yüzde 80'ini kendisinin ürettiğini aktaran Demiröz, "Türkiye her türlü silahını kendi yapacak güce sahip. İHA ve SİHA'larımızı yapıyoruz, dünyada parmakla gösteriliyor. Ekonomideki büyüme devam edecek. İstihdamı 31 milyona gelen çalışanımız var." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık ve Zülfü Tolga Ağar, AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, teşkilat üyeleri ve partililer katıldı.

Toplantının ardından Demiröz ve beraberindeki milletvekilleri, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı kapsamında kent merkezi ve ilçelerde çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek, sivil toplum kuruluşları, esnaf, gençler ve vatandaşlarla bir araya gelecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti'li Demiröz, AK Parti Elazığ İl Başkanlığı'nda basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

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