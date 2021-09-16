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AK Parti'li Ceyda Bölünmez Çankırı Manisa'da temaslarda bulundu - Son Dakika

AK Parti'li Ceyda Bölünmez Çankırı Manisa'da temaslarda bulundu

16.09.2021 16:06
AK Parti'li Ceyda Bölünmez Çankırı Manisa'da temaslarda bulundu, System.String[]

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve beraberindeki heyet Manisa'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve beraberindeki heyet Manisa'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve Yunusemre BelediyeBaşkanı Dr. Mehmet Çerçi'yi ziyaret etti.

Başkan Ergün'e ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve beraberindeki heyeti makamında konuk etti.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, İzmir İl Başkan Danışmanı Hayrettin Uçak, Bornova İlçe Başkanı Veysel Güldoğan, meclis üyeleri ve parti teşkilatı ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ziyarette bulundu. Ziyarete konuşan Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, beraberindeki heyeti tanıttı. AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin selamlarını Başkan Ergün'e ileten Çankırı, Başkan Ergün'e çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, Büyükşehir Belediyesi'nin il genelinde gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Manisa'nın 17 ilçesinde aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Başkan Ergün, "Manisalıların huzuru ve mutluluğu için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu noktada Manisalı vatandaşlarımız için projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi. AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'ye de selamlarını ileten Başkan Ergün, ziyaretin sonunda konuklarına Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla ve 38 akademisyenin çalışmalarıyla hazırlanan 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' adlı 4 ciltlik eseri armağan etti.

Başkan Çerçi'ye ziyaret

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Koordinatörü İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'yı ağırladı.

AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Koordinatörü İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, beraberindeki heyet ile birlikte Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri ve partililer de hazır bulundu.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Koordinatörü İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'ya belediyenin hayata geçirdiği projeleri anlattı. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Manisa'da olduklarını dile getiren Çankırı, Yunusemre Belediyesi'nin yaptığı çalışmaları takdir ettiğini ifade etti. Belediye Başkanı Çerçi, ayrıca AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Koordinatörü İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'yı 3 Ekim Pazar günü gerçekleştirecek olan 6. Yuntdağı Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşlerine davet etti. AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Koordinatörü İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ziyaret sonunda Yunusemre Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nü gezerek çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.

Başkan Çelik'e ziyaret

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Manisa'ya gelen AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Koordinatörü İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'yı ağırladı. Ziyarette Başkan Çelik, Şehzadeler Belediyesi'nin çalışmaları ve hayata geçirdiği projeler hakkında bilgi verirken; yapılan çalışmalar Çankırı'dan tam not aldı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Manisa'ya gelen AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Koordinatörü İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, AK Parti Şehzadeler Kadın Kolları Başkanı Tülay Şentürk ve partililer de hazır bulundu.

AK Partili belediyelerin çalışmalarının görüşüldüğü ziyarette Başkan Çelik, Şehzadeler Belediyesi'nin çalışmaları ve hayata geçirdiği projeler hakkında Çankırı'ya bilgi verdi. Başkan Çelik, Şehzadeler Belediyesi'nin son dönemde ova yollarında soğuk asfalt çalışması gerçekleştirdiği ve bunun da üreticilerden büyük takdir aldığını ifade ederek, yakın zamanda ihalesi yapılacak Millet Kıraathanesi ve Gençlik Merkezi projelerinin olduğunu da söyledi. Tarihi Kurşunlu Han, Manisa Evi gibi tarihi yapıların restore edilerek birer kültür ve sanat merkezi haline getirildiği bilgisini veren Başkan Çelik, yakın zamanda Türkiye Diyanet Vakfı ile de birlikte bir aşevi yapacaklarını söyledi. Başkan Çelik, Şehzadeler Belediyesi'nin yapımını bitirdiği projeler ile devam eden projeleri hakkında da bilgi verirken, yapılan çalışmalar AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Koordinatörü İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'dan tam not aldı.

AK Parti teşkilatları ile AK Partili belediyelerin iletişimlerinin de konuşulduğu ziyarette Başkan Çelik ziyaretin anısına Ceyda Bölünmez Çankırı'ya vav tablosu hediye etti. - MANİSA

AK Parti'li Ceyda Bölünmez Çankırı Manisa'da temaslarda bulundu
AK Parti'li Ceyda Bölünmez Çankırı Manisa'da temaslarda bulundu
AK Parti'li Ceyda Bölünmez Çankırı Manisa'da temaslarda bulundu
AK Parti'li Ceyda Bölünmez Çankırı Manisa'da temaslarda bulundu
AK Parti'li Ceyda Bölünmez Çankırı Manisa'da temaslarda bulundu
AK Parti'li Ceyda Bölünmez Çankırı Manisa'da temaslarda bulundu

Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti, Çankırı, Manisa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Ceyda Bölünmez Çankırı Manisa'da temaslarda bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Ceyda Bölünmez Çankırı Manisa'da temaslarda bulundu - Son Dakika
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