AK Parti'li Demiröz'den KKTC'li vekilin açıklamalarına tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya'nın sözlerine ilişkin, "Kıbrıs'ta çıkmış bir sözde Türk milletvekili, Recep Tayyip Erdoğan'a atıp tutuyor. Biz çok fatura ödedik. Kimseye de böyle ucuz yönden tetikçilik yaptırmayız." dedi.

Demiröz, Çorum'daki bir otelde "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı kapsamında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin hızla 2023'e doğru girdiğini, hep beraber sahada olduklarını söyledi.

AK Parti'nin milletin içinden çıkan, millet tarafından kurulan ve milletle birlikte ülkeyi idare eden bir parti olduğunu vurgulayan Demiröz, "AK Parti, 12 milyon üyesi ile dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşudur. AK Parti, 20 yıldan beri bu ülkeyi başarıyla yönetti." ifadesini kullandı.

Yılbaşından bu yana özellikle alt gelir grubundaki insanların eksiklerini gidermeye çalıştıklarını anlatan Demiröz, "Meclis'imiz açıldı. Yaz aylarında sahada eksiklikleri not aldık, bunlarla ilgili kanunlar hazırlanacak. Yakın zamanda TBMM'de yasalar süratle çıkarılacak." diye konuştu.

Türkiye ekonomisinin büyüdüğünü dile getiren Demiröz, asgari ücrete de yılbaşında ikinci dönemdeki enflasyon farklarını da ilave ederek beklenenin üzerinde bir rakam açıklanacağını belirtti.

Demiröz, 2023'te 4 trilyon 600 milyar liranın üzerinde bir bütçe hazırlığı yaptıklarına işaret ederek, bunun Türkiye tarihinin döviz olarak da en büyük bütçesi olacağını aktardı.

Türkiye'nin bütün dünyanın gözünün üstünde bulunduğu bir ülke olduğuna dikkati çeken Demiröz, şöyle konuştu:

"Bir tarafta Güneydoğu, bir tarafta Orta Doğu'yu izliyoruz. O bölgenin 2010'dan 2020'lere kadar nereden nereye geldiğine, Türkiye'nin kardeşliği nasıl tesis ettiğine şahit oldum. Mücadele devam ediyor. Kürt kardeşlerimizi hep yalan ve aldatmayla bu hale getirdiler. PKK'nın Kürt diye bir derdi yok. Bizim Kürt kardeşlerimizin PKK diye bir problemi var. PKK'yı kuran da belli, DEAŞ'ı kuran da belli, şu anda onlara silah veren de belli. Birini alıyor, birini veriyor. Bütün amaçları Türkiye'yi bir sarmala almak. Yunanistan'ı, İstanbul kadar bir ülkeyi, NATO ülkesi üzerimize saldırtıyorlar. Yunanistan dediğiniz nedir? 450 milyar avro borcu olan ve kendi emekli maaşını ödeyemeyen bir ülke. Durup dururken adalar silahlandırılıyor. Elimizi atsak namluya değecek. Hiç güvenmesin, ne Amerika'ya ne Fransa'ya güvensin. Yunanistan'da yaşayan insanlar ülkelerinin satıldığını, tamamen başkalarının egemenliği altına girdiğini bilmeleri lazım. Yunanistan da Kıbrıs'ı kışkırtıyor. Kıbrıs'ta çıkmış bir sözde Türk milletvekili, Recep Tayyip Erdoğan'a atıp tutuyor. Biz çok fatura ödedik. Kimseye de böyle ucuz yönden tetikçilik yaptırmayız."

Toplantıya Çorum İl Koordinatörü ve AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu ile Ankara, Trabzon, Bolu, Çankırı, Kırıkkale, Karabük, Kastamonu, Nevşehir milletvekilleri ve partililer katıldı.

Demiröz, daha sonra Çorum Belediyesini ziyaret etti, milletvekilleri de ilçelerde programlara katıldı.