AK Parti'li Demiröz'den KKTC'li vekilin açıklamalarına tepki - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'li Demiröz'den KKTC'li vekilin açıklamalarına tepki

07.10.2022 18:35

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya'nın sözlerine ilişkin, "Kıbrıs'ta çıkmış bir sözde Türk milletvekili, Recep Tayyip Erdoğan'a atıp tutuyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya'nın sözlerine ilişkin, "Kıbrıs'ta çıkmış bir sözde Türk milletvekili, Recep Tayyip Erdoğan'a atıp tutuyor. Biz çok fatura ödedik. Kimseye de böyle ucuz yönden tetikçilik yaptırmayız." dedi.

Demiröz, Çorum'daki bir otelde "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı kapsamında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin hızla 2023'e doğru girdiğini, hep beraber sahada olduklarını söyledi.

AK Parti'nin milletin içinden çıkan, millet tarafından kurulan ve milletle birlikte ülkeyi idare eden bir parti olduğunu vurgulayan Demiröz, "AK Parti, 12 milyon üyesi ile dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşudur. AK Parti, 20 yıldan beri bu ülkeyi başarıyla yönetti." ifadesini kullandı.

Yılbaşından bu yana özellikle alt gelir grubundaki insanların eksiklerini gidermeye çalıştıklarını anlatan Demiröz, "Meclis'imiz açıldı. Yaz aylarında sahada eksiklikleri not aldık, bunlarla ilgili kanunlar hazırlanacak. Yakın zamanda TBMM'de yasalar süratle çıkarılacak." diye konuştu.

Türkiye ekonomisinin büyüdüğünü dile getiren Demiröz, asgari ücrete de yılbaşında ikinci dönemdeki enflasyon farklarını da ilave ederek beklenenin üzerinde bir rakam açıklanacağını belirtti.

Demiröz, 2023'te 4 trilyon 600 milyar liranın üzerinde bir bütçe hazırlığı yaptıklarına işaret ederek, bunun Türkiye tarihinin döviz olarak da en büyük bütçesi olacağını aktardı.

Türkiye'nin bütün dünyanın gözünün üstünde bulunduğu bir ülke olduğuna dikkati çeken Demiröz, şöyle konuştu:

"Bir tarafta Güneydoğu, bir tarafta Orta Doğu'yu izliyoruz. O bölgenin 2010'dan 2020'lere kadar nereden nereye geldiğine, Türkiye'nin kardeşliği nasıl tesis ettiğine şahit oldum. Mücadele devam ediyor. Kürt kardeşlerimizi hep yalan ve aldatmayla bu hale getirdiler. PKK'nın Kürt diye bir derdi yok. Bizim Kürt kardeşlerimizin PKK diye bir problemi var. PKK'yı kuran da belli, DEAŞ'ı kuran da belli, şu anda onlara silah veren de belli. Birini alıyor, birini veriyor. Bütün amaçları Türkiye'yi bir sarmala almak. Yunanistan'ı, İstanbul kadar bir ülkeyi, NATO ülkesi üzerimize saldırtıyorlar. Yunanistan dediğiniz nedir? 450 milyar avro borcu olan ve kendi emekli maaşını ödeyemeyen bir ülke. Durup dururken adalar silahlandırılıyor. Elimizi atsak namluya değecek. Hiç güvenmesin, ne Amerika'ya ne Fransa'ya güvensin. Yunanistan'da yaşayan insanlar ülkelerinin satıldığını, tamamen başkalarının egemenliği altına girdiğini bilmeleri lazım. Yunanistan da Kıbrıs'ı kışkırtıyor. Kıbrıs'ta çıkmış bir sözde Türk milletvekili, Recep Tayyip Erdoğan'a atıp tutuyor. Biz çok fatura ödedik. Kimseye de böyle ucuz yönden tetikçilik yaptırmayız."

Toplantıya Çorum İl Koordinatörü ve AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu ile Ankara, Trabzon, Bolu, Çankırı, Kırıkkale, Karabük, Kastamonu, Nevşehir milletvekilleri ve partililer katıldı.

Demiröz, daha sonra Çorum Belediyesini ziyaret etti, milletvekilleri de ilçelerde programlara katıldı.

YORUMLAR
500
AK Parti cephesi, asgari ücrette ilk kez rakam telaffuz etti: Enflasyon farkları ilave edilerek beklentinin üzerinde bir rakam çıkacak AK Parti cephesi, asgari ücrette ilk kez rakam telaffuz etti: Enflasyon farkları ilave edilerek beklentinin üzerinde bir rakam çıkacak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz'den asgari ücretle ilgili açıklama: 'Şu andaki hesaplamalarıma göre 7 bin 500 seviyelerinde' AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz'den asgari ücretle ilgili açıklama: 'Şu andaki hesaplamalarıma göre 7 bin 500 seviyelerinde'
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, AK Parti, Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'li Demiröz'den KKTC'li vekilin açıklamalarına tepki - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:59 HDP'den siyasette dengeleri değiştirecek 6'lı masa çıkışı
23:21 Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin cinsel taciz itirafı stüdyoda şok etkisi yarattı
22:28 4 yaşındayken kaybolmuştu! 53 yıl sonra dönünce gözyaşları sel oldu
22:04 Gaziantep FK ile berabere kalan Adana Demirspor maç fazlasıyla liderliği aldı
21:54 Bakan Nureddin Nebati'den asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarına ilişkin önemli açıklama: Enflasyona ezdirilmeyecek
21:39 Enflasyon ne zaman düşecek? Bakan Nureddin Nebati tarih verdi
21:30 72 yaşındaki Hale Soygazi'nin güzelliği hayranlarını büyüledi
21:22 Mansur Yavaş'tan Ankara'da su ücretinde indirim kararına veto geldi
21:14 Özbekistan'ı tek golle deviren Ampute Futbol Milli Takımı'mız Dünya Kupası'nda finale yükseldi
20:18 Ordu'da toprağa gömülü bulunan 20 günlük bebeğin annesi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 00:43:53. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti'li Demiröz'den KKTC'li vekilin açıklamalarına tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement