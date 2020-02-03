AK Parti'li Kandemir:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, AK Parti teşkilatları olarak partilerini daha da büyüteceklerini belirterek, "Gençlerimize iş bulacağız. Aşımızı büyüteceğiz, dertlerimizi çözeceğiz ve Allah'ın izniyle güvenlikte Türkiye çok daha da güçlü bir ülke olacaktır" dedi.



AK Parti'li Erkan Kandemir, AK Parti İlçe Başkanlığının yeni hizmet binasının açılışı için geldiği Van'ın Erciş ilçesinde partililerle bir araya geldi. Erciş Sürekli Eğitim Merkezi Çok Amaçlı Salonunda yaklaşık 500 kişiye hitap eden Kandemir, AK Parti'nin "Ben" değil "Biz" diyenlerin partisi olduğunu söyledi. Erkan Kandemir, AK Parti'nin bugünlere gelmesinde teşkilat mensuplarının büyük emeğinin olduğunu da ifade ederek, "Gençlerimize iş bulacağız, aşımızı büyüteceğiz, dertlerimizi çözeceğiz. Türkiye, güvenlikte çok daha güçlü, özgürlükler de çok daha iyi bir ülke olacak. AK Parti ailesi çok muazzam bir aile. Allah'a hamd ediyoruz. Aradan seneler geçecek, bizler de sıfatlarımızla, görevlerimizle, isimlerimizle değil, yaptıklarımızla, ortaya koyduğumuz eserlerle, tarihin bu en kritik döneminde Türkiye'nin sağlam duruşuyla, hayırla anılacağız. Başaralı çalışmalarından dolayı teşkilat mensuplarına teşekkür ediyorum" dedi.



"Birileri nefislerini merkeze koydu, çekip gitti, birilerinin oyuncağı oldu" diyen Kandemir, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Aramıza hangi yalanı, hangi iftirayı atarlarsa atsınlar, ne sokmaya çalışırlarsa çalışsınlar Recep Tayyip Erdoğan'la bu bölgede yaşayan insanların arasına, o muhabbete nifak sokamıyorlar. Birileri nefislerini merkeze koydu, çekip gitti, birilerinin oyuncağı oldu. Olmaya da devam ediyorlar. Allah rezil edecek o ayrı konu, ama nefislerine yenildiler. Şimdi teşkilatlarımız el ele, kol, kola özellikle bu bölgedeki heyecanla tüm Türkiye'yi hareketlendirmemiz lazım. Partimizi daha da büyütmek istiyoruz. Kongrelerimizde öyle başkaları gibi birbirine düşen, birbiriyle kavga eden görüntüler vermeyeceğiz."



Konuşmanın ardından, Vanyolu Caddesi'nde hizmete giren AK Parti Erciş İlçe Başkanlığının yeni binasını da hizmete açan Kandemir, başarılı çalışmalarından ötürü AK Parti Erciş İlçe Başkanı Nedim Sağlam ve ekibini kutladı. Kandemir ve beraberindeki heyete, Kırgız Türkleri tarafından yöresel kaftan ve kalpak giydirilirken, Erciş Gençlik Belediye Spor'un fular ve forması hediye edildi. Kandemir ve beraberindeki heyet daha sonra geç saatlerde Ağrı'ya hareket etti.



Toplantıya AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Parti Doğu Anadolu Teşkilat Bölge Koordinatörü Alettin Parlak, AK Parti Milletvekili Ekrem Çelebi, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Azmi Ekinci, AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı ve AK Parti Erciş İlçe Başkanı Nedim Sağlam da katıldı. - VAN