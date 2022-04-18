AK PARTİLİ KAYA'DAN BUCA CEZAEVİ ALANIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA BULVAR VE YEŞİL ALAN OLARAK PLANLAYACAĞIZ - Son Dakika

İZMİR'in Buca ilçesindeki Buca Cezaevi'nin yıkım süreci ile ilgili bilgi veren AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, yıkım sürecinin ortalama 1 ay sonra sona ereceğini belirterek, Buradaki yıkım biter bitmez alanın büyük bir kısmının Adnan Kahveci Bulvarı ile bağlanması için yetkililer ile görüşeceğiz. Büyük bir alanı da yeşil alan olarak belirleyeceğiz dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Buca Cezaevi'nin yıkımı ve gelinen süreçteki gelişmeler ile ilgili yıkım sürecinin devam ettiği alanda basın açıklaması yaptı. AK Parti Buca İlçe Başkanı Hakan Kalfaoğlu ve belediye meclis üyelerinin katılımıyla yapılan açıklamada konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Buca Cezaevi'nin yıkım sürecinin eski bir süreç olduğunu belirterek, ilçede siyaset yapan herkesin Buca'nın modern bir kente dönüşmesi için konuyla ilgili talepte bulunduğunu dile getirdi. 2014 yılında dönemin başbakanı Binali Yıldırım'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığı döneminde çalışmaların başlaması için talimat verdiğini hatırlatan Kaya, Mahkumlar başka cezaevlerine taşınmış ve yıkım süreci başlamış oldu. Mahkumlar buradan çıktıktan sonra güvenlik sorunu konusunda sıkıntılar vardı. 'Teknik raporlar alınmadı ve asbest var' gibi değerlendirmelerin yapıldığı bir süreci de yaşadık. Biz AK Parti olarak buna çok alışkınız. İzmir'de bir iş yapma konusunda sürekli bu tür yaklaşımlar ile karşı karşıya kalıyoruz. Aslında kimin yıkılmasını istediğini, kimin burada kalmasını istediğini gösteren süreç oldu. İzmir Barosu ve odalar, konuyu bu sürecin durmasına neden olacak dava açma noktasına kadar getirdiler dedi.

'ALAN AVM OLARAK YAPILACAKTI'

Belirli raporların alınıp sürecin değerlendirilmesinin ardından ihaleyi kazanan firmanın asbest raporunu da aldığını ifade eden Kaya şunları söyledi Çevresel etkilerine ilişkin envanter raporu ile birlikte çevresel bir zarar olmayacağı ortaya çıktığında Buca Belediyesi'nden yıkım izni alındı. Şu an devam eden yıkım sürecinin 1 ay en fazla 45 gün içerisinde içinde tamamlanacağı gözüküyor. Bu süreçte beni en çok şaşırtan, cezaevinin yıkımı sürecinde İzmir Barosu'nun gösterdiği tepki olmuştur. İstemezükçü odalar ile süreci götürmüştür. Sonrasında ise kamuoyunda farklı tartışmalar oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın açtığı tartışmayı izlemiş olduk. CHP'li başkan tarafından bu alana kesinleşmiş bir plan yapıldı. Bu planla alan AVM olarak belirlenmiştir. Yeni bir plan yapılmazsa CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın çalışmaları sonucunda, alan AVM olarak yapılacak açıklamalarında bulundu.

'YENİ PLANLAMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR'

Planı değerlendirdiklerini ve alan ile ilgili çalışma yaptıklarını dile getiren Kaya, Biz bu kesinleşmiş planı, Buca'daki tüm görüşleri almamız gerekenlerle değerlendirdik. Biz bu alanda 'yıkım bittikten sonra ne yapılabilir' diye çalışma yaptık. Biz CHP gibi, Tunç Soyer gibi tepeden inme bir siyaset yapmıyoruz. Kanaat önderlerinin görüşünü aldık. Buca'daki en büyük sorun trafik. Herkes AVM planlarının kaldırılması yönünde talepte bulundu. Yeni planlama süreci devam ediyor. İzmir'deki hemşehrilerimizin istekleri doğrultusunda belli başlı planlarımız var. Buca Cezaevi'ni nasıl kaldırdıysak CHP'li belediyelerin yaptığı AVM planlarını da kesinlikle kaldıracağız. Çevre Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü planlamasıyla bunu ortadan kaldıracağız. Buradaki yıkım biter bitmez alanın büyük bir kısmının Adnan Kahveci Bulvarı ile bağlanması için yetkililer ile görüşeceğiz. Buradaki büyük bir alanı yeşil alan olarak belirleyeceğiz. Bunu yıkım biter bitmez hemen Buca Kaymakamı ve belediye başkanımızla görüşerek hızlı biçimde hayata geçireceğiz dedi.

TUNÇ SOYER'İ ELEŞTİRDİ

Buca'daki trafik sorununun önemine dikkati çeken Kaya, yıkım sürecinin ardından Adnan Kahveci Bulvarı'nı genişleteceklerini belirtip Buca Belediyesi'nin talebi doğrultusunda alanda kapalı bir pazar yeri de yapacaklarını ifade etti. Pazar yerinin içinde bir eğitim alanının da bulunacağını kaydeden Kaya, Bölgenin sosyal dokusuna uygun planlama sürdürülecek. Bakanlık süreç ile ilgili tüm kurumların görüşünü almakta. Biz sürecin gelindiği noktalarda zaten şeffaf yönetimimizde yaptığımız gibi her şeyi sizlerle paylaşacağız dedi. Buca'ya büyük bir yeşil alan kazandırmak istediklerini anlatan Kaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yönelik sorularını sıraladı Sayın Soyer 3 yıldır belediye başkanı, Buca'da 1 dikili ağacı yok. Sayın Soyer sen Buca'ya ne zaman yeşil alan kazandıracaksın Buca'nın en büyük sorunu trafik sorunu. Biz planlama çalışması ile büyük bir alanı Adnan Kahveci Bulvarı'na ayırıp trafiği rahatlatmış olacağız. Soyer'in 2019 yerel seçimlerindeki vaadi şuydu; 'Buca'ya yeni bir arter yapacağız'. Biz bu süreçte böyle bir yol görmedik. Bu 3 yıldır gerçekleştiremediğiniz güzergahı ne zaman yapacaksınız Buca trafiğini rahatlatmak için Yıldız Mahallesi'nin oradan otoyol giriş ve çıkışları yaptık. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin buradaki kamulaştırmaları ve asfaltlama çalışmalarını yaparak yolu açması lazım. Sayın Soyer bu alanda kamulaştırma çalışmalarını ve asfaltlama çalışmalarını ne zaman yapacak Biz geçtiğimiz ay eski Buca Stadı'nın olduğu yere gittik ve alanı meydana katarak büyük modern bir kent meydanı için çalışmaları başlattık ve bakanlık ile görüşmelere başladık. Biz Buca'ya modern bir kent meydanı kazandırıyoruz. O Buca'ya bizim kazandırdığımız gibi bir meydan ne zaman kazandıracak

'BUCA'YA PAY AYIRSINLAR'

Buca'nın İzmir'in en büyük ilçesi olduğunu söyleyen Kaya, kamu yaptırımlarında en büyük payı olan ilçeye farklı yatırımlar kazandırdıklarını belirterek hükümet konağı, diş hastanesi gibi inşaatların devam ettiğini vurguladı. CHP'li belediyenin ise ilçeye bir çivi bile çakmadığını öne süren Kaya, Öyle bir umursamazlık var ki logar kapakları bile olmayan yerler var. CHP Buca ve Bucalıları trafik sorunu ile perişan etmiştir. İzmir Alsancak ve Mavişehir'den ibaret değildir. CHP İl Başkanı ve milletvekilleri bize laf yetiştirmeyi bıraksın, Buca ve İzmir için bir şey yapmak istiyorlarsa 15 milyarlık büyükşehir bütçesinden Buca'ya pay ayırsınlar ifadelerini kullandı.

'PROJE OLMAYINCA BİRLİKTE ÇALIŞMA İMKANI OLMUYOR'

Basın mensuplarının İzmir Büyükşehir Belediyesi ile merkezi hükümetin ortak bir projesi olup olmadığı sorusuna da yanıt veren Kaya, Büyükşehir'in projesi yok. 3 yıl içinde İzmir'in kronikleşmiş sorunları için çabası olsa bizim de onlara uzatacağımız elimiz olacaktır. Ancak Tunç Soyer 3 yıldır laftan başka iş yapamadığı için iş birliğimiz yok. Tunç Soyer Cumhurbaşkanımıza bir dosya sundu ve hepsi halloldu. Karabağlar Yeşillik Caddesi'nde bir çalışma gördünüz mü Yok. Talepler konusunda Buca'da kaç tane örnek verildi hepsini yaptık. Yeter ki burada yaşayan İzmirli hemşerilerimize yararlı proje olsun biz destek veririz. Soyer'in ortaya koyduğu proje ve yatırım yok. Proje olmayınca birlikte çalışma imkanı olmuyor. Mezarlıklar konusunda bizler hala dosya bekliyoruz. Soyer'in bunları çok umursamadığını düşünüyorum. Varsa bir talep bize iletsinler ve sorunu çözelim diye konuştu.