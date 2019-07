Akdamar Kilisesi ile ilgili çarpıcı iddia

Azerbaycan Beynelxalq Diaspora Merkezi Başkanı İsmayil Ağayev ve Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, tarihi Akdamar Kilisesi'nin Hristiyan Türklerine ait olduğunu iddia etti.

Azerbaycan Diaspora Bakanlığı desteğiyle Van'da ziyaretlerde bulunan Azerbaycan Beynelxalq Diaspora Merkezi Başkanı İsmayil Ağayev ve ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Akdamar Adası'nda yer alan tarihi Akdamar Kilisesi'nde incelemelerde bulundu. Van'ın ve Türkiye'nin önemli tarihi ve turistik değerlerinden olan Akdamar Kilisesi'nin Hristiyan Türklerine ait olduğunu iddia eden Ağayev ve Gülbey, bu anlamda yakın zamanda çalışma başlatacaklarını söyledi.

Ermenilerin nerede bir haç görürse oraları toprakları ve kiliseleri ilan ettiğini ifade eden Azerbaycan Beynelxalq Diaspora Merkezi Başkanı İsmayil Ağayev, "Akdamar Adası'nda yer alan Akdamar Kilisesi, Ermenilere ait değil, burası Hristiyan Türklerin abidesidir. Bundan yıllar önce Ermeniler, gece gündüz gizli bir şekilde kilisenin üzerine Ermeni harfleri yazmış, insanların beyinlerini karıştırarak buranın kendilerine ait olduğunu göstermişler. Ama herkes bilsin ki burası Hristiyan Türklerine ait. Bizler dünya Azerbaycanları olarak, Diaspora olarak Ermenilerin Türklerin topraklarına karşı, yakın zamanda büyük bir tedbir almasının startını veriyoruz" dedi.

"ERMENİLER VAN'I BAŞKENTLERİ OLARAK BİLİYORLAR"

Ermenilerin amacının bu bölgelerde bir Batı Ermenistan Devleti kurmak olduğunu iddia eden Ağayev, "Ermeniler, bu devlet üzerinden kendi vatandaşlarına Van arazilerinde, Türk ve Kürt köylerinde toprak ayırıyorlar. Bunu bütün Türkiye'nin bilmesini istiyoruz. Türkiye bilsin ki Ermeniler sadece tahribat yaparlar. Onların tahribatı, bizim topraklarımıza karşı bir hedeftir. Ermeniler, Van'ı başşehri ilan ederler. Sanki bu bölgede ne Türk ne Kürt ne Azerbaycan yaşamamış. Sanki burada hep Ermeniler yaşamış ve biz de Ermenilerin döküntüleriyiz. Onlar yalan konuşuyorlar. Onların nefesleri bile yalandır. Onların tek hayali denizden denize bir Ermenistan devleti kurmaktır ve bu anlamda büyük devletlerin desteğiyle zorla ele geçirdikleri Karabağ'ı saklıyorlar. Ama devletimiz güçlüdür. Her an Karabağ'ı işgalden azat edeceğiz. Onlar Van'ı, Kars'ı, Ağrı'yı, Ardahan'ı ve Iğdır'ı öz topraklarına katmayı ancak rüyalarında görürler. Burası Türk topraklarıdır. Her toprağında, her köşesinde bir Müslümanın kanı vardır. Bu topraklar atalarımız kanıyla yoğrulmuştur" ifadelerini kullandı.

"ERMENİLER HER 23 NİSAN'DA TÜRK VE AZERBAYCAN BAYRAKLARINI YAKIYORLAR"

Akdamar Kilisesi'nin Hristiyan Türklerine ait olduğu ile ilgili ellerinde ciddi belgelerin olduğunu vurgulayan Ağayev, "Azerbaycan Milli İlimler Akademisi'nde çalışmalara başlamışız. Bu kilise Hristiyan Türklerine ait. Yakın zamanda burada büyük bir konferans yapacağız ve Hristiyanları buraya getireceğiz. Ermeniler de burada ayin yapabilirler ancak buraların babalarından kalmış, sanki onlara hediye verilmiş gibi üzerine konmasınlar. Ermeniler buraya gelip, burada bayrak açıyorlar. Ben buradan bütün Türklere soruyorum. Herhangi bir Türk, Erivan'da sokakta bir Türk bayrağı açabilir mi? Açamaz. Anında öldürürler. Her yıl 23 Nisan'da Ermeniler, Türk ve Azerbaycan bayrağını yakıyorlar. Bu, bize hakarettir. Onlarsa gelip burada bayraklarını asıyorlar. Bunlar kendilerini ne kadar serbest biliyorlar. Demokrasi, açılım ve insan hakları sadece bizim için mi geçerlidir? Bu anlamda bizler yakın zamanda burada bir konferans düzenleyip, bu kilisenin Hristiyan Türklerine ait olduğunu açıklayacağız. Bu kilise, bizim ve buna sahip olacağız" diye konuştu.

"YAKIN ZAMANDA AKDAMAR KİLİSESİ'NDE AYİN YAPACAĞIZ"

Ermenilerin Akdamar Kilisesi'nin kendilerine ait olduğunu açıkladıklarını dile getiren ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey de "Biz kimsenin ayinine, duasına karşı değiliz. Hatta gelsinler ayinlerini yapsınlar diyoruz. Yeter ki bunu siyasallaştırmasınlar. Burada Ermeni bayrağı açıp, halaylar çekilmesi, dini bir ayinden çıkıp siyasal bir ayin olmuştur" dedi.

Ermenilerin kendilerine ait kiliselerde mutlaka Ermeni adını kullandıklarını belirten Gülbey, "Türkiye'deki Ermeni kiliselerinde Ermeni adı geçiyor ama Akdamar Kilisesine 'Akdamar Ermeni Kilisesi' diyemiyorlar. Burası Akdamar Kilisesi ve burası bütün Hristiyanların kilisesi. Bizde yakın zamanda Azerbaycan Diaspora Bakanlığı'nın desteğiyle burada bir ayin düzenleyeceğiz. Kafkasya bölgesindeki Hristiyan Türklerle burada uluslararası bir anma töreni düzenleyeceğiz" dedi.

Akdamar Kilisesi'nin Peçenek Türklerine ait olduğunu iddia eden Gülbey, "Burası Ermeni kilisesi diye zikrediliyor. Halbuki Akdamar Kilisesi'nin köşesinde bir kabartma var. O kabartmanın üzerinde koşan atın üzerinde 180 derece dönüp ok atmak; bütün dünya tarihçileri kabul ediyor ki, bu Türklere ait bir özellik. Bunun yanında yine atın sağ kalçasında bir hilal var. Hilal, İslamiyet'ten önce Türklerde vardı. Bu işaret gösteriyor ki burası Hristiyanlara ait. Sonradan Türkler, İslamiyet'i kabul ettikten sonra bu Hristiyan kiliseleri Ermenilere kaldı. Ermeniler de bölgede Hristiyan bir halk olduğu için burada anma törenleri yaptılar. İnşallah yakında bu kilisenin Hristiyan Türklere ait olduğunu görecekler. Biz, Van YYÜ'nin bu konuda çalışma başlatmalarını teklif ediyoruz" diye konuştu.

