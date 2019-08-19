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Akdeniz Üniversitesi, dünya üniversiteleri sıralamasında

21 dakika önce

Akdeniz Üniversitesi, Shanghai Ranking Consultancy tarafından yayınlan 2019 Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralamasında (ARWU) Türk üniversiteleri arasında ilk yedi üniversite arasında yer aldı.

Akdeniz Üniversitesi, dünya üniversiteleri sıralamasında, System.String[]
Akdeniz Üniversitesi, Shanghai Ranking Consultancy tarafından yayınlan 2019 Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralamasında (ARWU) Türk üniversiteleri arasında ilk yedi üniversite arasında yer aldı.
Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, 64 ülkeden bin 800 üniversite, mezunlar ve öğretim elemanlarına ait Nobel ödülü ve bilimsel makale sayısı, yüksek atıf yapılan araştırmacılarının sayısı, doğa ve bilim dergilerinde yayınlanan makale sayısı göstergelerine göre değerlendirildi ve en iyi bin üniversite yayınlandı.
Buna göre, Akdeniz Üniversitesi 2019 Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması'nda ilk 800, Türk üniversiteleri arasında ise ilk 7 üniversite içinde yer almayı başardı.
Türkiye'den ilk bin içinde bulunan diğer üniversiteler ise Bilkent Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi oldu.
Akdeniz Üniversitesi, Shanghai, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:42 Kaynak: AA
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