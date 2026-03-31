Aleyna Kalaycıoğlu cezaevinden mektup gönderdi - Son Dakika
Aleyna Kalaycıoğlu cezaevinden mektup gönderdi

Aleyna Kalaycıoğlu cezaevinden mektup gönderdi
31.03.2026 21:31
Aleyna Kalaycıoğlu cezaevinden mektup gönderdi
Aleyna Kalaycıoğlu cezaevinden mektup gönderdi

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin tutuklanan 7 şüpheliden Aleyna Kalaycıoğlu,  cezaevinden avukatı aracılığıyla bir mektup göndererek hakkındaki iddialara cevap verdi. 

KUNDAKÇI İÇİN NEDEN 'AYAKÇI' DEDİ?

SHOW Haber'e gönderdiği mektupta Kalaycıoğlu, özellikle "ayakçı" tabiriyle ilgili yanlış anlaşılmaları düzeltmek istediğini belirtti ve olay gününe dair detayları paylaştı. Genç futbolcunun herkesin işine koşan büyük bir yüreğe sahip olduğunu ifade eden Kalaycıoğlu, aralarındaki yaş farkı nedeniyle Kundakçı'nın Vahap Canbay’ın bazı günlük işlerine yardımcı olduğunu ve aracını kullandığını, ifadesinde sadece bu durumu tasvir ettiğini belirtti. Kalaycıoğlu, "Ben Kubilay için ayakçı kelimesini kullanmış değilim. O hepimizin işlerine yardım etmek isteyen koca yürekli bir insandı. Bana ifademde sorulmuş olan Kubilay'ın Canbay'la olan ilişkisini tanımlarken aralarındaki yaş farkı nedeniyle Canbay'ın küçük işlerine, getir götür işlerine yardımcı olduğunu, aracını kullandığını tasvir ettim" ifadelerini kullandı.

Aleyna Kalaycıoğlu cezaevinden mektup gönderdi

OLAY GÜNÜ YAŞANANLAR

Olayın yaşandığı stüdyonun önüne Canbay'ın gelmesiyle başlayan sürece de değinen Kalaycıoğlu, o an durumu ciddiye almadığını dile getirdi. Stüdyodan ayrılıp annesinin yanına geçtiği sırada erkek arkadaşı Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun kendisine "Önemli bir şey varsa polise haber verelim" dediğini, ancak kendisinin "Bekleyip giderler" diye düşünerek tehlikeyi öngöremediğini aktardı.

Aleyna Kalaycıoğlu cezaevinden mektup gönderdi

"SİLAHTAN HABERİM YOKTU"

28 yaşındaki Kalaycıoğlu, ayrıca mektubunda Kadayıfçıoğlu'nun yanında silah olduğundan haberdar olmadığını ve saldırı anında büyük bir şok yaşadığını savundu. Aleyna Kalaycıoğlu sözlerini "Gerçekler ortaya çıkacaktır. Adalete güveniyorum." sözleriyle bitirdi.

Aleyna Kalaycıoğlu cezaevinden mektup gönderdi
OLAY

Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kundakçı'dan (21) yardım istedi. Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirdi. Şüphelilerden Alaattin Kadayıfçıoğlu, araç içerisindeki gruba ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aleyna Kalaycıoğlu cezaevinden mektup gönderdi
İFADESİNDE “AYAK İŞLERİNİ YAPTIRIRDI” DEDİ

Aleyna Kalaycıoğlu emniyete verdiği ifadede 21 yaşındaki Kundakçı'yı eski erkek arkadaşı olan Vahap Canbay aracılığı ile tanıdığını söyledi. Kundakçı'nın, Vahap Canbay'ın ayak işlerini yaptığını öne süren Kalaycıoğlu, "Vahap onu yeri geldiğinde şoför olarak kullanır, kimi zaman market alışverişine gönderirdi. Bu işleri parasal karşılığı için değil ona yakınlığından yapardı. Bazen Vahap benim de yanıma Kubilay'ı gönderir, bana yardımcı olur, ulaşımımı sağlardı. Çok sevdiğim bir kardeşimdi. Samimiyetimiz de vardı. Vahap'tan bağımsız olarak da görüşür konuşurduk" dedi.

Aleyna Kalaycıoğlu cezaevinden mektup gönderdi
7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, katil zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu, M.R., H.C.A., M.K., E.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aleyna Kalaycıoğlu, Cinayet, Son Dakika

Son Dakika Aleyna Kalaycıoğlu Aleyna Kalaycıoğlu cezaevinden mektup gönderdi - Son Dakika

Savaşı sona erdirecek gelişme Pezeşkiyan resmen ilan etti Savaşı sona erdirecek gelişme! Pezeşkiyan resmen ilan etti
AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım
Ehliyetsiz motosikletli polisten kaçtı, ceza yağmuruna tutuldu Ehliyetsiz motosikletli polisten kaçtı, ceza yağmuruna tutuldu
İran’dan ateşlenen füzeyle ilgili “Kürecik“ iddiası İran'dan ateşlenen füzeyle ilgili "Kürecik" iddiası
İran’dan Suudi Arabistan’a çağrı: ABD güçlerini çıkarma zamanı çoktan geldi İran'dan Suudi Arabistan'a çağrı: ABD güçlerini çıkarma zamanı çoktan geldi
Siirt’te halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti Siirt'te halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti
Aralarında Türkiye de var 8 ülkeden ortak ’Kudüs’ açıklaması Aralarında Türkiye de var! 8 ülkeden ortak 'Kudüs' açıklaması
Belediye başkanını tacizle suçlayan genç kızın ölümünde Yeşim Salkım’dan adalet çağrısı Belediye başkanını tacizle suçlayan genç kızın ölümünde Yeşim Salkım'dan adalet çağrısı
Haiti’de silahlı çetelerin saldırısında 70 kişi hayatını kaybetti Haiti'de silahlı çetelerin saldırısında 70 kişi hayatını kaybetti
Akılalmaz görüntü Taksi bagajında kilolarca et sevkiyatı Akılalmaz görüntü! Taksi bagajında kilolarca et sevkiyatı
Yapay zeka ’’Suçlu’’ dedi, hayatı karardı Yapay zeka ''Suçlu'' dedi, hayatı karardı
Netanyahu’dan manidar savaş mesajı: İran rejimi bence içten çökecek Netanyahu'dan manidar savaş mesajı: İran rejimi bence içten çökecek
Küresel kriz kapıda İran’dan dünyayı sarsan Hürmüz adımı Küresel kriz kapıda! İran'dan dünyayı sarsan Hürmüz adımı

21:43
Canlı anlatım: Dev maçta ilk düdük çaldı
Canlı anlatım: Dev maçta ilk düdük çaldı
20:27
Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım görevden uzaklaştırıldı
20:20
Brent petrol, 105 doların altına geriledi
Brent petrol, 105 doların altına geriledi
20:08
Batman’da aile katliamı: Anne ve ağabeyini öldürdü
Batman'da aile katliamı: Anne ve ağabeyini öldürdü
20:06
Sevcan Orhan’dan “Boşanma“ itirafı: Hayatımda verdiğim en doğru karardı
Sevcan Orhan'dan "Boşanma" itirafı: Hayatımda verdiğim en doğru karardı
19:56
Fatih’te silahlı saldırıya uğrayan kurye hayatını kaybetti
Fatih'te silahlı saldırıya uğrayan kurye hayatını kaybetti
19:53
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan ateşkes açıklaması
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ateşkes açıklaması
19:47
Kenan Tekdağ hakkında tahliye kararı
Kenan Tekdağ hakkında tahliye kararı
19:26
Egemen Korkmaz maç esnasında yere yığıldı İşte son durumu
Egemen Korkmaz maç esnasında yere yığıldı! İşte son durumu
18:53
Fenerbahçe’nin ligdeki kaderini belirleyecek Asensio kararı
Fenerbahçe'nin ligdeki kaderini belirleyecek Asensio kararı
18:27
ABB konser davasında tutuklu tüm sanıklar tahliye edildi
ABB konser davasında tutuklu tüm sanıklar tahliye edildi
17:42
İran: Yarından itibaren misilleme olarak ABD’nin bölgedeki şirketleri hedef alınacak
İran: Yarından itibaren misilleme olarak ABD'nin bölgedeki şirketleri hedef alınacak
17:35
İsrail’den Beyrut’a şiddetli hava saldırısı
İsrail'den Beyrut'a şiddetli hava saldırısı
