Kaza yapan motosiklet sürücüsünün dişlerini telefon ışığıyla aradılar

Gazipaşa'da otomobile arkadan çarpan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü İ.Ö.'nün dişleri kırıldı. Hayati tehlikesi bulunan gencin, kırılan dişleri, asfaltta arandı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında, Koru Mahallesi Fidanlık Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Pazarcı Mahallesi yönüne ilerleyen İ.Ö., kullandığı 07 JA 931 plakalı motosikletle, aynı yöndeki S.T. idaresindeki 07 E 9985 plakalı otomobile arkadan çarptı. İ.Ö. ile beraberindeki K.K.S. (18) yaralandı.

DİŞLERİNİ POLİSLER ARADI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahalesi kaza yerinde yapılırken, yüzüne aldığı darbeyle İ.Ö.'nün kırılan dişleri çevredekiler ve polis ekipleri tarafından arandı. Sağlık görevlileri ambulansta İ.Ö.'yü kontrol ederken, polisle vatandaşların cep telefonu ışığıyla yaptığı aramada dişlerin bazıları bulundu.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yaralılar, ambulansla hastaneye götürüldü. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen İ.Ö.'nün muayenesinde 1.13 promil alkollü olduğu ve hayati riskinin bulunduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.