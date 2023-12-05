Katar'dan 2 farklı tarife! Alman lidere ayar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a coşkulu karşılama

Geçtiğimiz hafta Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier dört günlük Orta Doğu ziyaretinin son durağı Katar'da, uçakta yarım saat bekletildi. Steinmeier'in bekletilmesinin, Katar'ın Almanya'nın Gazze politikasına tepkisinden kaynaklanmış olabileceği yorumları yapıldı. Dün Katar'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan ise üst düzey Katarlı isimler tarafından resmi bir törenle karşılandı. Bu nedenle liderlerin havalimanındaki kareleri karşılaştırıldı.

ALMAN LİDERİNİ KARŞILAMAYA HİÇBİR KATARLI YETKİLİ GİTMEDİ

Cumhurbaşkanı Steinmeier, geçen hafta uçakla Doha Havalimanı'na indi ancak karşılamada Katarlı bir yetkilinin olmaması üzerine, yaklaşık yarım saat beklemek zorunda kaldı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde, Steinmeier'in uçağın çıkış kapısının önünde beklediği görüldü. Steinmeier'in bekletilmesinin, Katar'ın Almanya'nın Gazze politikasına tepkisinden kaynaklanmış olabileceği yorumları yapıldı. Steinmeier'in eşi Elke Büdenberder ile diğer delegasyonun ise uçaktan daha önce indikleri vurgulandı.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KATAR'DA PROTOKOL TARAFINDAN KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TRK" ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 9. Toplantısı'na katılmak üzere Katar'ın başkent Doha'ya geldi. Erdoğan'ı, Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed Al Atiyye, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve diğer ilgililer karşıladı.

KATAR'LA 12 ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 9. Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından resmi törenle karşılandı. Katar Emiri Al Sani, Lusail Sarayı'na gelişinde Erdoğan'ı karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Sani'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani huzurunda çeşitli alanlarda 12 iş birliği anlaşması ile Yüksek Stratejik Komite 9. Toplantısı Ortak Bildirisi imzalandı. Törende Türkiye adına, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çeşitli sözleşmelere imza attı.