Altın dolu çantayı iade eden çocuklara Bakan Kacır'dan ödül

21.12.2025 17:41
Bağcılar'da yolda bulunan ve içinde yaklaşık 1 milyon 300 bin lira değerinde altın olan çanta, iki çocuğun dürüstlüğü sayesinde sahibine ulaştı. Örnek davranışlarıyla gündem olan çocukları Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır evlerinde ziyaret etti. Bakan Kacır çocuklara dizüstü bilgisayar ve mont hediye etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız ile birlikte, İstanbul Bağcılar'da yolda buldukları yaklaşık 1 milyon 300 bin lira değerindeki altın dolu çantayı sahibine ulaştıran iki çocuğu evlerinde ziyaret etti.

DÜRÜSTLÜKLERİ TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNE OTURDU

Kemalpaşa Mahallesi'nde yürürken içi altın dolu bir çanta bulan Samir Hasanova (13) ve Selim Bayhan (12), çantayı alıp çevredeki bir esnafa teslim ederek örnek bir davranış sergiledi. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, çocukların dürüstlüğü takdir topladı.

BAKAN KACIR: "BÖYLE PIRIL PIRIL GENÇLERLE GURUR DUYDUK"

Ziyarete ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kacır, çocukları ve ailelerini tebrik ederek şu ifadeleri kullandı:

"Biz sizi internette gördük. Maalesef hep olumsuz şeyler haber oluyor. Böyle güzel bir şeyin olması, duyulması benim çok hoşuma gitti. Böyle pırıl pırıl gençlerin olmasından çok mutlu olduk. Biz de sizinle gurur duyduk. Hayat boyu doğru dürüst şekilde yola devam edersiniz inşallah."

ALTINLARIN İZİ KARTVİZİTLE BULUNDU

Esnafın, çantanın içinden çıkan kartvizit sayesinde altınların alındığı kuyumcuyu tespit ettiği, ardından esnaf ve iki çocuğun birlikte kuyumcuya giderek altınları sahibine teslim ettiği öğrenildi.

DEĞERİ 1 MİLYON 300 BİN LİRA

Çantanın içindeki altınların yaklaşık 1 milyon 300 bin lira değerinde olduğu belirtilirken, altınların sahibi de bu örnek davranışları nedeniyle çocuklara ödül verdi.

DİZÜSTÜ BİLGİLSAYARLARI OLDU

Ziyaretin sonunda Bakan Kacır, Samir Hasanova ve Selim Bayhan'a dizüstü bilgisayar ve TEKNOFEST montu hediye etti.

Öte yandan çocukların ve esnafın, çantanın sahibini bulmak için kuyumcuya girdiği anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: AA

Mehmet Fatih Kacır, Yerel Haberler, Bilgisayar, Teknoloji, Bağcılar, Ekonomi, Son Dakika

